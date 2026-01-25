IICMER, Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc îi cere ministrului Apărării să adreseze public, scuze după declarațiile controversate pe care le-a făcut despre dictatorul Nicolae Ceaușescu.

Ministrul Apărării, (USR), a declarat, într-o emisiune de televiziune că există argumente în baza cărora ar putea fi considerat patriot. El a făcut referire la inițiată de dictator. Declarațiile sale controversate nu au rămas fără urmări. IICMER i-a cerut să prezinte scuze public, apreciind că genul acesta de retorică este periculoasă.

Trebuie spus că USR, partidul din care face parte Miruță, a inițiat un care își propune să sancționeze penal genul acesta de afirmații.

Într-un comunicat de presă, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului a transmis că a luat act cu îngrijorare de declarațiile ministrului Miruță. Afirmațiile acestuia „nu doar că neagă adevărul istoric, ci adâncesc rănile trecutului nostru comunist”.

„Este inadmisibil ca, dintr-o poziție de vârf a Statului român, să apară astfel de declarații, care nu doar că neagă adevărul istoric, ci adâncesc rănile trecutului nostru comunist. Aceste afirmații riscă să legitimeze și să relativizeze ororile regimului dictatorial și să contribuie la perpetuarea unei imagini distorsionate despre o dictatură responsabilă de suferințe și tragedii”, se arată în comunicat.

Ministrul invitat să-și ceară scuze

Potrivit comunicatului, IICMER i-a solicitat ministrului Radu Miruță să prezinte scuze pentru afirmațiile făcute referitoare a dictatorul Nicolae Ceaușescu.

„În numele memoriei victimelor regimului ilegitim și criminal comunist, IICCMER îi solicită Ministrului Apărării să adreseze public scuze tuturor celor care au suferit în timpul regimului comunist, precum și față de toți cetățenii acestei țări care cred în valorile democrației și în adevărul istoric”, se mai arată în comunicat.

La câteva ore după comunicatul transmis de IICMER, în contextul scandalului care a luat amploare, Radu Miruță a revenit cu alte explicații. Mai mult sau mai puțin credibile. Într-o postare pe Facebook, pe care o consideră clarificatoare, el a afirmat că, în realitate, în emisiune ar fi vrut să spună cu totul altceva și credea că a fost înțeles.

„Haideți să clarific și aici ceea ce am considerat deja limpede din interviu, pe care îl puteți urmări. Întrebarea a fost directă: a fost sau nu Ceaușescu patriot? Eu am răspuns de ce nu stau în picioare argumentele celor care zic că el a construit și a fost patriot”, a transmis Miruță pe Facebook. Declarațiile incriminate de IICMER

În realitate, așa cum puteți lectura mai jos, Radu Miruță s-a eschivat de la un răspuns clar, direct, așa cum cerea întrebarea. Ministrul a scăldat-o, deși a fost întrebat de trei ori, de moderator care este opinia sa.

„Ceaușescu, pe anumite zone, a urmărit zona industrială care să se dezvolte cu români pe teritoriul României. Însă lucrurile astea, așa cum au fost făcute de el, au izolat extraordinar de mult interacțiunea României cu celelalte țări”, a încercat să scape ministrul, într-o primă fază.

După care, dat fiind că moderatorul nu l-a slăbit, cerându-i să-și clarifice punctul de vedere, precizat că există argumente pro și contra în ce privește patriotismul lui Ceaușescu.

„V-am spus argumentul pentru care se încadrează la a fi fost patriot, v-am spus argumente pentru care nu a avut legătură cu patriotismul (…) Convingerea mea este că România o duce mai bine astăzi”, a afirmat acesta.

USR propune închisoare pentru pentru propaganda comunistă

USR, partid din care face parte ministrul Radu Miruță, a inițiat un proiect de lege care sancționează cu închisoare de la 3 luni la 3 ani și interzicerea unor drepturi pentru cei care promovează în public, în orice mod, idei, concepții sau doctrine comuniste. Inițiativa legislativă a fost depusă pe fondul exacerbării cultului comunismului și implicit al lui Nicolae Ceaușescu.

„Nostalgia după comunism nu este o melancolie inofensivă, ci un combustibil pentru curentele extremiste care promit astăzi «ordine» cu prețul drepturilor noastre. Nu putem construi un viitor prosper pe o istorie falsificată. Prin acest proiect de lege, punem bariere în fața reabilitării unui regim al terorii și ne asigurăm că România rămâne ferm ancorată în valorile europene, departe de umbrele autoritarismului”, declara deputata USR Corina Atanasiu, una dintre inițiatoarele proiectului citată într-un comunicat.

La rândul său, senatorul USR Cristian Ghinea a descris ceaușismul drept o boală mintală, îndelung cultivată de sistemul securits de după 1989. Senatorul Ghinea a făcut referire exact la motivele pentru care Radu Miruță îl considera pe Nicolae Ceaușescu Patriot.

„Ceaușismul este o boală mintală îndelung cultivată de sistemul securist de după 1989. Cel mai stupid economic regim din istoria României, care ne-a agresat cu propaganda când eram copii, o combinație de comunism ratat și fascism eșuat, capul său a fost, pe bună dreptate, împușcat, dar ne-am ales cu o armată de ceaușei care tânjesc să fie ca el. De aici politici proaste și memorie defectă. Securiștii lui Ceaușescu vor ceaușism fără Ceaușescu, cu ei la butoane. România democratică și europeană are nevoie să se apere de această agresiune. Românii care îl regretă pe Ceaușescu sunt victime ale propagandei încă prezente, al unor fantasme de gen «reindustrializare» sau «prin noi înșine», forme perverse de stupiditate ceaușistă”, spunea senatorul Ghinea.