Salata orientală de post, preparatul plin de savoare și ușor de pregătit. De ce ingrediente ai nevoie

B1.ro
17 nov. 2025, 23:51
Salata orientală de post, preparatul plin de savoare și ușor de pregătit. De ce ingrediente ai nevoie
Sursă foto: TikTok/ @cosanzenele.gatesc
Credincioșii au intrat în Postul Crăciunului. Provocarea vine la găsirea unor preparate noi, având în vedere că restricțiile alimentare nu sunt tocmai puține. O rețetă clasică este cea de salata orientală care, chiar și fără ingrediente de origine animală, adaptată pentur post, reușește să își păstreze aromele tradiționale. 

De ce ingrediente ai nevoie pentru salata orientală de post

Varianta de pot păstrează ingredientele unei salate orientale clasice fără, bineînțeles, ingredientele de origine animală. În acest caz este vorba despre ouă.

Ingrediente:

  • Cartofi, cantitatea diferă în funcție de numărul de porții pregătite;
  • Castraveți murați în oțet;
  • Ceapă roșie (sau albă, după preferință);
  • Măsline negre;
  • Pătrunjel proaspăt;
  • Sare;
  • Piper;

Pentru sos:

Cum se prepară salata orientală de post

Se începe prin spălarea cartofilor și punerea acestora într-o oală, la fiert, cu puțină sare. Cât timp se fierb cartofii, se toacă mărunt castraveții și ceapa se toacă mărunt.

Cartofii sunt suficient de fierți abia atunci când o furculiță poate fi băgată cu ușurință în ei. Atunci, se scot din apă și se lasă preț de câteva minute la răcit. Se curăță coaja, se taie în bucăți mai mari și se pun într-un bol încăpător.

Se adaugă restul ingredientelor, se condimentează după gust și, la final, se toarnă sosul din muștar și ulei.

Salata este gata de servire, putând fi servită atât caldă, cât și rece. Se poate consuma simplă sau ca garnitură lângă alte preparate, aducând un plus de culoare și savoare mesei.

Rețeta de paste de post a lui Cătălin Scărlătescu

Vei avea nevoie de: 1 kilogram de paste scurte, busuioc proaspăt, rucola, ulei de măsline, muguri de pin. Opțional: sare și piper.

Se pun pastele la fiert, timp în care busuiocul și rucola se toacă cu ajutorul unui blender. Se adaugă uleiul de măsline și se mai amestecă până ingredientele se transformă într-un sos omogen. O parte din mugurii de pin se prăjesc și se adaugă în sos. Cealaltă parte se va pune abia după ce sosul a fost turnat pespe paste, având rolul de a oferi o textură interesantă preparatului.

