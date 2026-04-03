Cu o săptămână înainte de Paște, Duminica Floriilor marchează intrarea triumfală a lui Iisus Hristos în Ierusalim. Este o zi aparte în Postul Mare, în care credincioșii primesc dezlegare la pește.
Încărcată de semnificații religioase și tradiții populare păstrate din generație în generație, această sărbătoare ocupă un loc special în calendarul ortodox.
Chiar dacă este o zi de sărbătoare, Floriile nu înseamnă libertate totală, ci mai degrabă o pauză echilibrată în asprimea postului. Pe lângă pește, este permis și consumul de vin, conform rânduielilor Bisericii Ortodoxe. Aceasta îngăduie vinul în weekenduri și la sărbători importante. Totuși, moderația rămâne esențială.
În paralel, există numeroase interdicții și credințe populare. Nu este bine să te speli pe cap, deoarece se spune că ar duce la încărunțire prematură, iar femeile evită activitățile casnice precum spălatul, cusutul sau curățenia.
Nici munca la câmp nu este permisă, fiind o zi dedicată liniștii, rugăciunii și participării la slujbe. Consumul de vin are și o încărcătură simbolică profundă, fiind asociat cu sângele lui Hristos, ceea ce amplifică semnificația spirituală a acestei zile, potrivit crestinortodox.ro.
Floriile sunt sărbătorite cu o săptămână înainte de Paște, iar în 2026 vor avea loc pe 5 aprilie. Ele deschid Săptămâna Patimilor și marchează începutul celor mai intense zile din calendarul ortodox, când credincioșii participă la Denii.
În ajun, de Sâmbăta lui Lazăr, sunt pomeniți morții, iar în ziua de Florii, un obicei central este sfințirea ramurilor de salcie, simbol al protecției și al vieții. Acestea sunt păstrate la icoane, puse la uși sau folosite în diverse ritualuri pentru sănătate și noroc.
Tradițiile diferă de la o regiune la alta. Fetele își pun salcie sub pernă pentru a-și visa ursitul, fierb busuioc pentru frumusețe și dragoste sau folosesc obiecte ritualice în practici vechi. În Scheii Brașovului se fac pomeni speciale, iar în alte zone se leagă salcie de pomi sau se folosește pentru protecția animalelor.