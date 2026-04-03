B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Ce se ascunde în spatele tradiției de a mânca pește de Florii. Obiceiuri și interdicții mai puțin știute

Ce se ascunde în spatele tradiției de a mânca pește de Florii. Obiceiuri și interdicții mai puțin știute

Ana Beatrice
03 apr. 2026, 17:33
Ce se ascunde în spatele tradiției de a mânca pește de Florii. Obiceiuri și interdicții mai puțin știute
Sursă Foto: freepik.com

Cu o săptămână înainte de Paște, Duminica Floriilor marchează intrarea triumfală a lui Iisus Hristos în Ierusalim. Este o zi aparte în Postul Mare, în care credincioșii primesc dezlegare la pește.

Încărcată de semnificații religioase și tradiții populare păstrate din generație în generație, această sărbătoare ocupă un loc special în calendarul ortodox.

De ce se mănâncă pește de Florii

Floriile reprezintă mai mult decât o simplă sărbătoare religioasă. Sunt un moment în care tradițiile creștine se îmbină cu cele precreștine. Originea lor este legată de vechile festivități dedicate zeiței Flora, simbol al primăverii și al renașterii naturii. De-a lungul timpului, această semnificație a fost preluată și adaptată în creștinism.

Astăzi, Floriile marchează atât renașterea naturii, cât și sărbătorirea celor care poartă nume de flori. Un obicei important al acestei zile este consumul de pește, permis prin dezlegare, fiind a doua astfel de zi din Postul Paștelui, după Buna Vestire.

Deși postul rămâne unul strict, această excepție are rolul de a aduce echilibru și alinare credincioșilor. În tradiția populară se spune că Iisus Hristos ar fi cerut să mănânce pește în această zi. Simbolistica lui este foarte puternică, fiind asociat cu „Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul”.

Legat de miracolele biblice și de ideea de speranță, peștele este privit nu doar ca hrană, ci ca o adevărată binecuvântare. Se crede că aduce sănătate și protecție pe tot parcursul anului.

Ce este interzis și ce dezlegări există

Chiar dacă este o zi de sărbătoare, Floriile nu înseamnă libertate totală, ci mai degrabă o pauză echilibrată în asprimea postului. Pe lângă pește, este permis și consumul de vin, conform rânduielilor Bisericii Ortodoxe. Aceasta îngăduie vinul în weekenduri și la sărbători importante. Totuși, moderația rămâne esențială.

În paralel, există numeroase interdicții și credințe populare. Nu este bine să te speli pe cap, deoarece se spune că ar duce la încărunțire prematură, iar femeile evită activitățile casnice precum spălatul, cusutul sau curățenia.

Nici munca la câmp nu este permisă, fiind o zi dedicată liniștii, rugăciunii și participării la slujbe. Consumul de vin are și o încărcătură simbolică profundă, fiind asociat cu sângele lui Hristos, ceea ce amplifică semnificația spirituală a acestei zile, potrivit crestinortodox.ro.

Cum sunt marcate Floriile în calendar și în regiuni

Floriile sunt sărbătorite cu o săptămână înainte de Paște, iar în 2026 vor avea loc pe 5 aprilie. Ele deschid Săptămâna Patimilor și marchează începutul celor mai intense zile din calendarul ortodox, când credincioșii participă la Denii.

În ajun, de Sâmbăta lui Lazăr, sunt pomeniți morții, iar în ziua de Florii, un obicei central este sfințirea ramurilor de salcie, simbol al protecției și al vieții. Acestea sunt păstrate la icoane, puse la uși sau folosite în diverse ritualuri pentru sănătate și noroc.

Tradițiile diferă de la o regiune la alta. Fetele își pun salcie sub pernă pentru a-și visa ursitul, fierb busuioc pentru frumusețe și dragoste sau folosesc obiecte ritualice în practici vechi. În Scheii Brașovului se fac pomeni speciale, iar în alte zone se leagă salcie de pomi sau se folosește pentru protecția animalelor.

Există și credințe legate de natură și vreme. Se spune că dacă este frumos de Florii, Paștele va fi la fel, dar și tradiții precum „nunta urzicilor”, care marchează sfârșitul consumului acestora.

Tags:
Ultima oră
23:58 - Haos total în Giulești! Scandal după meciul Rapid – U Cluj. Jucătorii, înjurați și loviți din tribună: „Ole, ole, mai scumpiți biletele”
23:18 - Avertismentul consilierului onorific al premierului despre prețurile la pompă: Revenirea la nivelurile de dinainte este o iluzie
22:25 - Ministrul Sănătăţii recunoaște: „La 4 ani aproape de când s-a terminat pandemia, încă ducem lupte importante şi canalizăm multă energie şi proiecte în zona de vaccinare”
21:54 - După 8 luni de tăcere, Mihaela Rădulescu face dezvăluiri sfâșietoare despre pierderea lui Felix Baumgartner: „Cea mai întunecată perioadă din viața mea”
21:11 - Rețelele sociale, tot mai contestate în România. Se cer restricții dure pentru adolescenți: „Părinții trebuie să înţeleagă că social media e la fel de dăunătoare ca şi fumatul”
20:21 - Clima planetei, în dezechilibru. Încălzirea globală accelerează mai rapid ca niciodată. Ce arată datele oficiale
19:37 - Dragoș Pîslaru, critici la adresa Partidului Social Democrat: „Avem prea mulți farisei care nu mai pot de grija oamenilor și de fapt își numără cutiile de pantofi”
19:02 - Oana Ioniță dă cărțile pe față despre relația cu Cove: „Am avut o aventură”. Mărturisirea neașteptată despre cum s-a îndrăgostit de prezentator
18:27 - De la tradiție la compromis: mielul dispare de pe masa de Paște și este înlocuit cu carne de pui
17:51 - Vești alarmante! Mircea Lucescu luptă pentru viață. Ce dezvăluiri face Mihai Stoichiță despre starea lui: „Să dea Dumnezeu să aibă zile”