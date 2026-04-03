Cu o săptămână înainte de Paște, marchează intrarea triumfală a lui Iisus Hristos în Ierusalim. Este o zi aparte în Postul Mare, în care credincioșii primesc dezlegare la pește.

Încărcată de semnificații religioase și tradiții populare păstrate din generație în generație, această sărbătoare ocupă un loc special în calendarul ortodox.

De ce se mănâncă pește de Florii

Floriile reprezintă mai mult decât o simplă sărbătoare religioasă. Sunt un moment în care tradițiile creștine se îmbină cu cele precreștine. Originea lor este legată de vechile festivități dedicate zeiței Flora, simbol al primăverii și al renașterii naturii. De-a lungul timpului, această semnificație a fost preluată și adaptată în creștinism. Astăzi, Floriile marchează atât renașterea naturii, cât și sărbătorirea celor care poartă nume de flori. Un obicei important al acestei zile este consumul de pește, permis prin dezlegare, fiind a doua astfel de zi din Postul Paștelui, după . Deși postul rămâne unul strict, această excepție are rolul de a aduce echilibru și alinare credincioșilor. În tradiția populară se spune că Iisus Hristos ar fi cerut să mănânce pește în această zi. Simbolistica lui este foarte puternică, fiind asociat cu „Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul”. Legat de miracolele biblice și de ideea de speranță, peștele este privit nu doar ca hrană, ci ca o adevărată binecuvântare. Se crede că aduce sănătate și protecție pe tot parcursul anului.

Ce este interzis și ce dezlegări există

Chiar dacă este o zi de sărbătoare, Floriile nu înseamnă libertate totală, ci mai degrabă o pauză echilibrată în asprimea postului. Pe lângă pește, este permis și consumul de vin, conform rânduielilor . Aceasta îngăduie vinul în weekenduri și la sărbători importante. Totuși, moderația rămâne esențială.

În paralel, există numeroase interdicții și credințe populare. Nu este bine să te speli pe cap, deoarece se spune că ar duce la încărunțire prematură, iar femeile evită activitățile casnice precum spălatul, cusutul sau curățenia.

Nici munca la câmp nu este permisă, fiind o zi dedicată liniștii, rugăciunii și participării la slujbe. Consumul de vin are și o încărcătură simbolică profundă, fiind asociat cu sângele lui Hristos, ceea ce amplifică a acestei zile, potrivit crestinortodox.ro.

Cum sunt marcate Floriile în calendar și în regiuni

Floriile sunt sărbătorite cu o săptămână înainte de , iar în 2026 vor avea loc pe 5 aprilie. Ele deschid Săptămâna Patimilor și marchează începutul celor mai intense zile din calendarul ortodox, când credincioșii participă la Denii.

În ajun, de , sunt pomeniți morții, iar în ziua de Florii, un obicei central este sfințirea ramurilor de salcie, simbol al protecției și al vieții. Acestea sunt păstrate la icoane, puse la uși sau folosite în diverse ritualuri pentru sănătate și noroc.

Tradițiile diferă de la o regiune la alta. Fetele își pun salcie sub pernă pentru a-și visa ursitul, fierb busuioc pentru frumusețe și dragoste sau folosesc obiecte ritualice în practici vechi. În Scheii Brașovului se fac pomeni speciale, iar în alte zone se leagă salcie de pomi sau se folosește pentru protecția animalelor.