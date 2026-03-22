B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Studiu: TikTok are cele mai mari rate de dezinformare despre sănătatea mintală. Cum răspunde platforma

Flavia Codreanu
22 mart. 2026, 09:41
Sursa foto: https://re7consulting.ro/ce-este-tik-tok-m
Cuprins
  1. Analiza platformelor unde TikTok este în topul dezinformării
  2. Cine consumă acest tip de conținut se expune direct riscurilor
  3. Reacția platformei

TikTok este în topul rețelelor sociale care dezinformează despre sănătatea mintală. Generează informații eronate în special în cazul subiectelor precum ADHD și autismul.  

Analiza platformelor unde TikTok este în topul dezinformării

Până la 56% din cele 5.000 de postări analizate despre autism, ADHD, schizofrenie, tulburare bipolară, depresie, tulburări alimentare, OCD, anxietate și fobii s-au dovedit a fi inexacte sau nefondate.

Cercetătorii de la University of East Anglia , au constatat niveluri mai ridicate de dezinformare decât orice alt subiect legat de sănătatea mintală. Studiul a analizat 27 de cercetări care au evaluat acuratețea informațiilor pe YouTube, TikTok, Facebook, Instagram și X, identificând erori în 17 dintre acestea. Rezultatele arată că nivelul dezinformării este constant mai ridicat pe TikTok, cu o rată de 52% pentru videoclipurile despre ADHD și 41% pentru cele despre autism, în timp ce YouTube a avut o medie de 22%, iar Facebook puțin sub 15%.

Eleanor Chatburn, coautoare a studiului, a explicat impactul acestor date asupra utilizatorilor.

„Cercetarea noastră a identificat rate de dezinformare de până la 56% pe rețelele sociale. Acest lucru arată cât de ușor se pot răspândi videoclipurile atractive online, chiar și atunci când informațiile nu sunt întotdeauna corecte”, a declarat Eleanor Chatburn, coautoare a studiului de la University of East Anglia.

Cine consumă acest tip de conținut se expune direct riscurilor

Potrivit OMS, unul din șapte tineri cu vârste între 10 și 19 ani suferă de o tulburare mintală, iar mulți dintre aceștia folosesc platformele sociale pentru a-și înțelege simptomele. Această autoanaliză poate fi un punct de plecare, însă autorii avertizează că ea trebuie urmată obligatoriu de o evaluare clinică realizată de un specialist, deoarece dezinformarea poate duce la patologizarea unor comportamente obișnuite, scrie EuroNews.

„Conținutul de pe TikTok a fost asociat cu faptul că tot mai mulți tineri ajung să creadă că ar putea avea tulburări de sănătate mintală sau neurodezvoltare”, a declarat Chatburn.

Reacția platformei

Informațiile înșelătoare despre tratamente, în special cele fără bază științifică, pot întârzia accesul la îngrijiri adecvate pentru persoanele care suferă de afecțiuni serioase. Cu toate acestea, reprezentanții platformei video au respins concluziile cercetătorilor, susținând că aceștia au folosit date care nu mai sunt de actualitate.

„Realitatea este că eliminăm dezinformarea dăunătoare despre sănătate și oferim acces la informații de încredere de la OMS, astfel încât comunitatea noastră să se poată exprima și să găsească sprijin. Studiul se bazează pe cercetări învechite și incomplete privind mai multe platforme”, a declarat reprezentantul TikTok.

Tags:
