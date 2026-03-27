Peste jumătate dintre români admit că au încălcat cel puțin o regulă de circulație rutieră, arată un studiu realizat de IRES la solicitarea UNSAR. Respondentii susțin că sunt necesare măsuri mai ferme, de la sancțiuni mai stricte până la educație rutieră în .

Jumătate dintre români au încălcat reguli de circulație

Conform studiului, șase din zece persoane intervievate au admis că au comis cel puțin o abatere rutieră, în timp ce doar patru din zece declară că nu au încălcat nicio regulă, scrie Agerpres.

Această constatare scoate în evidență nevoia unor politici de siguranță mai eficiente și mai bine adaptate realităților din trafic.

Românii cer sancțiuni mai dure și aplicații de raportare

Un procent semnificativ, șapte din zece români, își doresc să poată semnala direct către Ministerul Afacerilor Interne (MAI) abaterile grave, precum depășirile neregulamentare sau trecerea pe roșu.

De asemenea, aceștia susțin înăsprirea sancțiunilor pentru șoferii care nu își plătesc amenzile. Cei mai mulți consideră că, dacă amenzile nu sunt achitate într-un termen de 12 luni, permisul ar trebui suspendat.

Alte soluții propuse: infrastructură, supraveghere și educație

Pe lângă sancțiuni, românii văd și alte soluții pentru reducerea accidentelor:

Îmbunătățirea infrastructurii rutiere: esențială pentru siguranța participanților, menționată de peste șase din zece respondenți.

Supraveghere video și constatare automată: mai mult de jumătate dintre participanți cred că aceste sisteme descurajează comportamentele periculoase.

Educație rutieră în școli: aproape jumătate consideră că formarea generațiilor viitoare este cheia respectării regulilor.

Percepțiile diferă și în funcție de gen: bărbații pun accent pe infrastructură, în timp ce femeile preferă supravegherea și automatizarea sancțiunilor.

Inițiative UNSAR pentru siguranța rutieră

Studiul face parte din proiectele UNSAR dedicate siguranței rutiere, inclusiv Coaliția pentru Siguranță Rutieră, care urmărește creșterea responsabilității și informarea publică.

Înființată în 1994, UNSAR reprezintă 22 de companii și acoperă peste 90% din piața asigurărilor din România. Sectorul de asigurări contribuie semnificativ la economie, plătind zilnic despăgubiri de aproximativ 6,5 milioane de euro.