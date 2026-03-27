Șase din zece români recunosc că au încălcat reguli de circulație. Ce soluții propun pentru siguranța în trafic

Selen Osmanoglu
27 mart. 2026, 12:23
Trafic rutier . Sursa foto simbol: Freepik
Cuprins
  1. Jumătate dintre români au încălcat reguli de circulație
  2. Românii cer sancțiuni mai dure și aplicații de raportare
  3. Alte soluții propuse: infrastructură, supraveghere și educație
  4. Inițiative UNSAR pentru siguranța rutieră

Peste jumătate dintre români admit că au încălcat cel puțin o regulă de circulație rutieră, arată un studiu realizat de IRES la solicitarea UNSAR. Respondentii susțin că sunt necesare măsuri mai ferme, de la sancțiuni mai stricte până la educație rutieră în școli.

Jumătate dintre români au încălcat reguli de circulație

Conform studiului, șase din zece persoane intervievate au admis că au comis cel puțin o abatere rutieră, în timp ce doar patru din zece declară că nu au încălcat nicio regulă, scrie Agerpres.

Această constatare scoate în evidență nevoia unor politici de siguranță mai eficiente și mai bine adaptate realităților din trafic.

Românii cer sancțiuni mai dure și aplicații de raportare

Un procent semnificativ, șapte din zece români, își doresc să poată semnala direct către Ministerul Afacerilor Interne (MAI) abaterile grave, precum depășirile neregulamentare sau trecerea pe roșu.

De asemenea, aceștia susțin înăsprirea sancțiunilor pentru șoferii care nu își plătesc amenzile. Cei mai mulți consideră că, dacă amenzile nu sunt achitate într-un termen de 12 luni, permisul ar trebui suspendat.

Alte soluții propuse: infrastructură, supraveghere și educație

Pe lângă sancțiuni, românii văd și alte soluții pentru reducerea accidentelor:

  • Îmbunătățirea infrastructurii rutiere: esențială pentru siguranța participanților, menționată de peste șase din zece respondenți.
  • Supraveghere video și constatare automată: mai mult de jumătate dintre participanți cred că aceste sisteme descurajează comportamentele periculoase.
  • Educație rutieră în școli: aproape jumătate consideră că formarea generațiilor viitoare este cheia respectării regulilor.

Percepțiile diferă și în funcție de gen: bărbații pun accent pe infrastructură, în timp ce femeile preferă supravegherea și automatizarea sancțiunilor.

Inițiative UNSAR pentru siguranța rutieră

Studiul face parte din proiectele UNSAR dedicate siguranței rutiere, inclusiv Coaliția pentru Siguranță Rutieră, care urmărește creșterea responsabilității și informarea publică.

Înființată în 1994, UNSAR reprezintă 22 de companii și acoperă peste 90% din piața asigurărilor din România. Sectorul de asigurări contribuie semnificativ la economie, plătind zilnic despăgubiri de aproximativ 6,5 milioane de euro.

Citește și...
Un bunic și-a pus nepoții să se răzbune pe fosta iubită. Ce au făcut aceștia
Eveniment
Un bunic și-a pus nepoții să se răzbune pe fosta iubită. Ce au făcut aceștia
Peste 2.000 de femei șantajate cu imagini intime pe Telegram. Autoritățile moldovene au destructurat o rețea infracțională
Eveniment
Peste 2.000 de femei șantajate cu imagini intime pe Telegram. Autoritățile moldovene au destructurat o rețea infracțională
Tragedie în Vrancea. Un bebeluș de o lună și jumătate a fost găsit fără viață în locuință
Eveniment
Tragedie în Vrancea. Un bebeluș de o lună și jumătate a fost găsit fără viață în locuință
Teleradiologia devine realitate în România. Pacienții vor primi interpretarea investigațiilor imagistice de la distanță
Eveniment
Teleradiologia devine realitate în România. Pacienții vor primi interpretarea investigațiilor imagistice de la distanță
EXCLUSIV: Legea căsătoriilor între minori, criticată dur de președintele Partidei Romilor. Nicolae Păun, acuzații grave pentru inițiatorii proiectului (VIDEO)
Eveniment
EXCLUSIV: Legea căsătoriilor între minori, criticată dur de președintele Partidei Romilor. Nicolae Păun, acuzații grave pentru inițiatorii proiectului (VIDEO)
Un bărbat și-a pierdut soția și 100.000 de euro din cauza ChatGPT. Iată ce s-a întâmplat
Eveniment
Un bărbat și-a pierdut soția și 100.000 de euro din cauza ChatGPT. Iată ce s-a întâmplat
Nicolae Păun, președintele Partidei Romilor, atac dur la ministrul Florin Manole. „Vrea epurarea etnică a romilor”
Eveniment
Nicolae Păun, președintele Partidei Romilor, atac dur la ministrul Florin Manole. „Vrea epurarea etnică a romilor”
China lansează prima universitate a grătarului. Pasiunea pentru street-food devine meserie
Eveniment
China lansează prima universitate a grătarului. Pasiunea pentru street-food devine meserie
Un fost rapper a ajuns prim-ministru. Cum a schimbat Balendra Shah politica din Nepal
Eveniment
Un fost rapper a ajuns prim-ministru. Cum a schimbat Balendra Shah politica din Nepal
Accident grav între un camion și un microbuz școlar. Autoritățile au declanșat Planul Roșu de intervenție
Eveniment
Accident grav între un camion și un microbuz școlar. Autoritățile au declanșat Planul Roșu de intervenție
Ultima oră
14:47 - Un bunic și-a pus nepoții să se răzbune pe fosta iubită. Ce au făcut aceștia
14:30 - Prea puțini angajați susțin pensionarii. Unde este cea mai gravă situație. Harta salariaților vs. pensionari (GRAFICE)
14:29 - Peste 2.000 de femei șantajate cu imagini intime pe Telegram. Autoritățile moldovene au destructurat o rețea infracțională
14:06 - Modificări la plata amenzilor și criteriile pentru restituirea permisului după ordonanța din februarie 2026
14:05 - Tragedie în Vrancea. Un bebeluș de o lună și jumătate a fost găsit fără viață în locuință
13:52 - Dacă AI vinde, cine mai controlează reclamele? Noua competiție pentru tranzacțiile online
13:46 - Tom Hanks revine pe ecrane într-o comedie despre baseball. În distribuție mai sunt anunțați cântăreţul Bad Bunny și actorul Colman Domingo
13:37 - Top companii cu experiență în construcția de parcuri fotovoltaice utility-scale în România
13:11 - Teleradiologia devine realitate în România. Pacienții vor primi interpretarea investigațiilor imagistice de la distanță
13:11 - Măsurile de austeritate închid mii de firme. Creştere de 13% a numărului de insolvențe în primele două luni din 2026. Bucureşti pe primul loc (GRAFICE)