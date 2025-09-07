Satu Mare: Un tată și-a amenințat fetița de 5 ani că o aruncă în râul Someș

Un bărbat din Satu Mare și-a amenințat de 5 ani că o aruncă în râul . Micuța a fost salvată în ultimul moment.

Ce s-a întâmplat

Ce au făcut autoritățile

Totul s-a întâmplat sâmbătă seara. Autoritățile au fost solicitate să intervină la un caz în cartierul Ostrovului din municipiul Satu Mare.

Alarma a fost dată chiar de mama fetiței. Ea le-a spus polițiștilor că i-a fost luat copilul de concubin. Acesta amenințase că aruncă minora în râu.

Polițiștii au pornit în căutarea celor doi, însă individul a lăsat copila, pe Podul de Fier, unui cunoscut din cartier care a adus-o acasă în siguranță, conform .

O vecină este cea care i-a alertat pe oamenii legii cu privire la faptul că minora a fost încredințată chiar de către tată unui cunoscut din cartier care venise să își viziteze sora.

Micuța va fi dusă pentru un control medical la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Satu Mare. Aceasta e posibil să fi suferit în urma unei alergii. Ea avea ochii umflați în momentul în care au preluat-o autoritățile.

Cât despre individul care luase fetița, acesta a fost găsit de polițiști.