Acasa » Eveniment » Satu Mare: Un tată și-a amenințat fetița de 5 ani că o aruncă în râul Someș

Satu Mare: Un tată și-a amenințat fetița de 5 ani că o aruncă în râul Someș

Selen Osmanoglu
07 sept. 2025, 15:29
Satu Mare: Un tată și-a amenințat fetița de 5 ani că o aruncă în râul Someș
Sursa Foto: Facebook / Poliția Capitalei

Un bărbat din Satu Mare și-a amenințat fetița de 5 ani că o aruncă în râul Someș. Micuța a fost salvată în ultimul moment.

Cuprins

  • Ce s-a întâmplat
  • Ce au făcut autoritățile

Ce s-a întâmplat

Totul s-a întâmplat sâmbătă seara. Autoritățile au fost solicitate să intervină la un caz în cartierul Ostrovului din municipiul Satu Mare.

Alarma a fost dată chiar de mama fetiței. Ea le-a spus polițiștilor că i-a fost luat copilul de concubin. Acesta amenințase că aruncă minora în râu.

Ce au făcut autoritățile

Polițiștii au pornit în căutarea celor doi, însă individul a lăsat copila, pe Podul de Fier, unui cunoscut din cartier care a adus-o acasă în siguranță, conform Adevărul.

O vecină este cea care i-a alertat pe oamenii legii cu privire la faptul că minora a fost încredințată chiar de către tată unui cunoscut din cartier care venise să își viziteze sora.

Micuța va fi dusă pentru un control medical la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Satu Mare. Aceasta e posibil să fi suferit în urma unei alergii. Ea avea ochii umflați în momentul în care au preluat-o autoritățile.

Cât despre individul care luase fetița, acesta a fost găsit de polițiști.

