Acasa » Politică » Incertitudini privind începerea noului an școalar / Nicușor Dan: „Noi mergem cu fetița la careu”

Incertitudini privind începerea noului an școalar / Nicușor Dan: „Noi mergem cu fetița la careu”

George Lupu
05 sept. 2025, 14:07
Incertitudini privind începerea noului an școalar / Nicușor Dan: „Noi mergem cu fetița la careu”
Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Captură video B1 TV

Noul an școlar începe sub semnul incertitudinii pentru milioane de elevi și părinți. Profesorii au anunțat că nu vor organiza festivități de deschidere și nu este sigur dacă orele se vor desfășura normal, în timp ce ministrul Educației le cere părinților să își ducă totuși copiii la școală. În acest context, Nicușor Dan a precizat că își va însoți fetița la școală luni pentru începerea noului an școlar.

Ce spune Nicușor Dan despre noul an școalr

Peste 30.000 de cadre didactice din întreaga țară vor protesta luni, în Capitală. În acest context tensionat, președintele Nicușor Dan nu a transmis un mesaj profesorilor, dar a precizat că va merge împreună cu familia la festivitatea de deschidere pentru a-și conduce fiica la școală.

Deși sistemul de învățământ are nevoie de reforme majore, noul an școlar debutează fără schimbări, iar măsurile de austeritate agravează situația.

Clasele comasate și închiderea unor școli duc la supraaglomerare — chiar și cu 36 de elevi la liceu — ceea ce afectează calitatea actului educațional și crește presiunea pentru meditații. În unele unități se va recurge la învățământ simultan, cu elevi din ani diferiți în aceeași clasă.

Experții avertizează și asupra unei posibile creșteri a ratei abandonului școlar, în special în zonele unde școlile au fost închise, iar copiii trebuie să parcurgă distanțe mari pentru a ajunge la cursuri.

În recentul interviu pentru Observator, Nicușor Dan a precizat că cel  ai probabil își va duce fetița la școală, luni:

„Știți ca și mine că unele școli plănuiesc grevă. Pentru moment, pe rețeaua de părinții, nu am primit informația asta, deci foarte probabil ne vom duce toți patru la școală, așa cum ne-am dus în fiecare an, s-o lăsăm pe fetiță, să stăm pe lângă careu pe acolo. Soția este (n.r. în grupul de părinți), dar eu n-am fost niciodată. Eram primar și aveam niște probleme foarte mari la primărie. Îmi aduc aminte atunci și cineva m-a propus să fiu in comitetul de părinți și am zis că…mulțumesc.”, a declarat Nicușor Dan, într-un interviu exclusiv cu Sandra Stoicescu, potrivit Antena 3.

Ce spune Daniel David despre o posibilă demisie

Daniel David, ministrul Educației, a declarat joi, pentru B1 TV, că măsurile de austeritate luate de Guvern nu vor duce la o scădere a calității sistemului de învățământ, dar „e drept că nici nu aduc o eficientizare educațională”. David a insistat că n-a avut nicio plăcere să fie parte la luarea acestor decizii, dar „odată ce ți-ai asumat funcția de ministru, ți-ai asumat să faci ceea ce trebuie făcut pentru sistem, nu neapărat ce-ți place ție”. Ministrul a fost întrebat și dacă a vrut să-și dea demisia.

„Da, demisia mea a fost pe masă, pentru că premierul știe foarte bine că măsurile în Educație sunt grele, complicate. Noi am intrat în pachetul 1 nu pentru că cine s-a grăbit, cineva a dorit, cuiva i s-a părut că trebuie să începem cu Educația, ci noi începem activitățile în septembrie și dacă nu intram în pachetul 1, noi nu începeam anul școlar cu măsurile fiscale și nu aveam bugetul asigurat pe salarii și burse”.

