B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Scandal la Brussel Airlines din cauza ploșnițelor. Cum au reacționat însoțitorii de zbor și compania

Scandal la Brussel Airlines din cauza ploșnițelor. Cum au reacționat însoțitorii de zbor și compania

Iulia Petcu
05 nov. 2025, 17:27
Scandal la Brussel Airlines din cauza ploșnițelor. Cum au reacționat însoțitorii de zbor și compania
Sursa foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Ce a declanșat conflictul de la bordul aeronavei
  2. De ce au refuzat angajații să zboare
  3. Cum au reacționat sindicatele și colegii lor
  4. Cât de reală este problema ploșnițelor în avioane

Un incident neobișnuit a zguduit compania Brussels Airlines, după ce trei membri ai echipajului au fost concediați pentru că au refuzat să zboare cu o aeronavă suspectată că ar fi infestată cu ploșnițe. Cazul, care a pornit de la o alarmă falsă, a stârnit controverse legate de drepturile angajaților, siguranța zborurilor și presiunile din interiorul companiei.

Ce a declanșat conflictul de la bordul aeronavei

Totul s-a petrecut pe 16 octombrie, la aeroportul din Bruxelles, înaintea unui zbor către Accra, Ghana. Echipa de curățenie a observat urme suspecte la bordul unui avion de tip A330-300 și a raportat posibilitatea unei infestări cu ploșnițe.

Potrivit New York Post, Brussels Airlines a lansat imediat o anchetă internă privind acești „pasageri clandestini sugători de sânge”. Rezultatul a fost însă clar: avionul nu avea ploșnițe.

„După o inspecție amănunțită, s-a confirmat că a fost o alarmă falsă, iar aeronava a fost acceptată de căpitanul zborului pentru a reintra în serviciu”, a declarat purtătorul de cuvânt al companiei, Nico Cardone. Acesta a mai precizat că „personalul nostru de curățenie este instruit să fie vigilent în astfel de situații”.

De ce au refuzat angajații să zboare

Chiar și după verificările tehnice, trei dintre cei cinci însoțitori de bord care ridicaseră problema au decis să nu participe la zbor. Ei au invocat dreptul de a fi „neapt(ți) de zbor”, o prevedere europeană care permite retragerea din serviciu dacă o persoană se consideră fizic sau psihologic incapabilă să își îndeplinească atribuțiile.

Conducerea Brussels Airlines a reacționat dur. Cei trei angajați, cu o experiență de 20, 27 și respectiv 30 de ani, au fost concediați pentru „abateri grave”. Potrivit lui Cardone, aceștia „au încălcat flagrant procedurile” și au cauzat daune financiare și operaționale companiei.

Cum au reacționat sindicatele și colegii lor

Decizia de concediere a stârnit nemulțumiri majore în rândul personalului și al sindicatelor. Reprezentanții ACV Puls au acuzat compania că riscă să creeze un precedent periculos.

„Echipajele care se simt nesigure sau neapte ar putea fi acum presate să zboare indiferent de starea lor, ceea ce pune în pericol siguranța pasagerilor”, a avertizat Jeroen Van Ranst, reprezentantul sindicatului flamand, potrivit Adevărul.ro.

Negocierile dintre sindicate și conducerea Brussels Airlines au eșuat. Sindicaliștii iau în calcul organizarea unor proteste și cer reintegrarea celor trei angajați, precum și măsuri pentru refacerea încrederii.

Mai mulți însoțitori de zbor au vorbit despre tensiunile interne din companie. „Suntem sătui să fim hărțuiți și amenințați”, a declarat unul dintre ei pentru Aviation24.be. „Compania a devenit toxică.”

Cât de reală este problema ploșnițelor în avioane

Specialiștii susțin că, deși cazurile nu sunt frecvente, astfel de infestări pot apărea în aeronave. Ploșnițele pot fi aduse fără intenție de pasageri, ascunse în bagaje sau haine.

„Ploșnițele se pot strecura adesea în bagaje și obiecte personale; pot ajunge pe avioane fără să știm”, a explicat Hottel, entomolog la compania Orkin din Georgia. „Sunt extrem de pricepute în «autostopul» pe obiecte personale precum bagaje, haine, genți sau rucsacuri. Călătorii le pot transporta fără să-și dea seama dintr-un loc în altul.”

Incidentul de la Brussels Airlines scoate astfel la iveală nu doar teama de paraziți, ci și fragilul echilibru dintre siguranță, presiune profesională și drepturile angajaților din aviație.

Tags:
Citește și...
Mark Rutte, întrebat dacă sunt aliații pregătiți să înlocuiască trupele americane: „Cred că facem prea multă zarvă pe această temă. Când este necesar, putem să sporim trupele chiar și în România”
Politică
Mark Rutte, întrebat dacă sunt aliații pregătiți să înlocuiască trupele americane: „Cred că facem prea multă zarvă pe această temă. Când este necesar, putem să sporim trupele chiar și în România”
CCIR a preluat un nou mandat ca membru în Consiliul Director al Eurochambres
Eveniment
CCIR a preluat un nou mandat ca membru în Consiliul Director al Eurochambres
De la stradă la birou: cum au cucerit încălțările versatile garderoba masculină
Eveniment
De la stradă la birou: cum au cucerit încălțările versatile garderoba masculină
Newsweek: Care e cea mai mare creștere de pensie de la Mica Recalculare? Cât a muncit pensionarul?
Eveniment
Newsweek: Care e cea mai mare creștere de pensie de la Mica Recalculare? Cât a muncit pensionarul?
O nouă metodă de înșelătorie! Un document fals circulă pe internet sub sigla BNR. Instituția trage un semnal de alarmă
Economic
O nouă metodă de înșelătorie! Un document fals circulă pe internet sub sigla BNR. Instituția trage un semnal de alarmă
Maria Ghiorghiu a scris un nou mesaj „divin”. PSD, Marcel Ciolacu și „glicemia P.S.M.”, în centrul viziunii
Eveniment
Maria Ghiorghiu a scris un nou mesaj „divin”. PSD, Marcel Ciolacu și „glicemia P.S.M.”, în centrul viziunii
CASS pentru pensii peste 3.000 de lei: Câți bani s-au strâns doar în prima lună de când s-a aplicat legea
Eveniment
CASS pentru pensii peste 3.000 de lei: Câți bani s-au strâns doar în prima lună de când s-a aplicat legea
Secretele curățeniei: cum să ai o canapea strălucitoare fără efort. Metode eficiente de curățare
Eveniment
Secretele curățeniei: cum să ai o canapea strălucitoare fără efort. Metode eficiente de curățare
Un nou val de înșelătorii în România! Escrocii se dau drept medici de familie și cer bani pe WhatsApp
Eveniment
Un nou val de înșelătorii în România! Escrocii se dau drept medici de familie și cer bani pe WhatsApp
Soluția digitală care conectează clienții cu publicațiile relevante din România
Eveniment
Soluția digitală care conectează clienții cu publicațiile relevante din România
Ultima oră
17:57 - Cât de ușor a ajuns rețeaua rezerviștilor la Bolojan. Ce s-a discutat în biroul premierului (STENOGRAME)
17:39 - Mark Rutte, întrebat dacă sunt aliații pregătiți să înlocuiască trupele americane: „Cred că facem prea multă zarvă pe această temă. Când este necesar, putem să sporim trupele chiar și în România”
17:30 - O mănăstire veche de patru secole, parte din patrimoniu istoric, urmează să fie transformată în clinică stomatologică. Prețul incredibil pentru care a fost vândută
17:27 - Mark Rutte dă asigurări că România va fi protejată de NATO în caz de agresiune. Ce spune despre retragerea trupelor americane
16:47 - CCIR a preluat un nou mandat ca membru în Consiliul Director al Eurochambres
16:44 - De la stradă la birou: cum au cucerit încălțările versatile garderoba masculină
16:40 - Ciucu, după ce a participat la comemorarea lui Corneliu Coposu: „Nu mai aparține unui partid anume, ci aparține României și poporului român. Moștenirea lui este clară”
16:38 - RAR demontează miturile de iarnă. Ce trebuie și ce nu trebuie să aibă șoferii în mașină
16:38 - Președintele Nicușor Dan, despre strategia de revigorare a industriei de apărare. Conferință de presă comună cu șeful NATO
16:16 - Newsweek: Care e cea mai mare creștere de pensie de la Mica Recalculare? Cât a muncit pensionarul?