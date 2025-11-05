Un incident neobișnuit a zguduit compania Brussels Airlines, după ce trei membri ai echipajului au fost concediați pentru că au refuzat să zboare cu o aeronavă suspectată că ar fi infestată cu ploșnițe. Cazul, care a pornit de la o alarmă falsă, a stârnit controverse legate de drepturile angajaților, siguranța zborurilor și presiunile din interiorul companiei.

Ce a declanșat conflictul de la bordul aeronavei

Totul s-a petrecut pe 16 octombrie, la , înaintea unui zbor către Accra, Ghana. Echipa de curățenie a observat urme suspecte la bordul unui avion de tip A330-300 și a raportat posibilitatea unei infestări cu ploșnițe.

Potrivit , Brussels Airlines a lansat imediat o anchetă internă privind acești „pasageri clandestini sugători de sânge”. Rezultatul a fost însă clar: avionul nu avea ploșnițe.

„După o inspecție amănunțită, s-a confirmat că a fost o alarmă falsă, iar aeronava a fost acceptată de căpitanul zborului pentru a reintra în serviciu”, a declarat purtătorul de cuvânt al companiei, Nico Cardone. Acesta a mai precizat că „personalul nostru de curățenie este instruit să fie vigilent în astfel de situații”.

De ce au refuzat angajații să zboare

Chiar și după verificările tehnice, trei dintre cei cinci însoțitori de bord care ridicaseră problema au decis să nu participe la zbor. Ei au invocat dreptul de a fi „neapt(ți) de zbor”, o prevedere europeană care permite retragerea din serviciu dacă o persoană se consideră fizic sau psihologic incapabilă să își îndeplinească atribuțiile.

Conducerea Brussels Airlines a reacționat dur. Cei trei angajați, cu o experiență de 20, 27 și respectiv 30 de ani, au fost concediați pentru „abateri grave”. Potrivit lui Cardone, aceștia „au încălcat flagrant procedurile” și au cauzat daune financiare și operaționale companiei.

Cum au reacționat sindicatele și colegii lor

Decizia de concediere a stârnit nemulțumiri majore în rândul personalului și al sindicatelor. Reprezentanții ACV Puls au acuzat compania că riscă să creeze un precedent periculos.

„Echipajele care se simt nesigure sau neapte ar putea fi acum presate să zboare indiferent de starea lor, ceea ce pune în pericol siguranța pasagerilor”, a avertizat Jeroen Van Ranst, reprezentantul sindicatului flamand, potrivit Adevărul.ro.

Negocierile dintre sindicate și conducerea Brussels Airlines au eșuat. Sindicaliștii iau în calcul organizarea unor proteste și cer reintegrarea celor trei angajați, precum și măsuri pentru refacerea încrederii.

Mai mulți însoțitori de zbor au vorbit despre tensiunile interne din companie. „Suntem sătui să fim hărțuiți și amenințați”, a declarat unul dintre ei pentru „Compania a devenit toxică.”

Cât de reală este problema ploșnițelor în avioane

Specialiștii susțin că, deși cazurile nu sunt frecvente, astfel de infestări pot apărea în aeronave. Ploșnițele pot fi aduse fără intenție de pasageri, ascunse în bagaje sau haine.

„Ploșnițele se pot strecura adesea în bagaje și obiecte personale; pot ajunge pe avioane fără să știm”, a explicat Hottel, entomolog la compania Orkin din Georgia. „Sunt extrem de pricepute în «autostopul» pe obiecte personale precum bagaje, haine, genți sau rucsacuri. Călătorii le pot transporta fără să-și dea seama dintr-un loc în altul.”

Incidentul de la Brussels Airlines scoate astfel la iveală nu doar teama de paraziți, ci și fragilul echilibru dintre siguranță, presiune profesională și drepturile angajaților din aviație.