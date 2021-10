Scenariu apocaliptic pentru România: Cât de pregătiți suntem pentru o întrerupere totală de energie electrică. Vor înceta să funcționeze automatele bancare, stațiile de benzină, aprovizionarea cu apă și hrană

Întreruperile de curent pe scară largă (așa numitele blackouts) care au ca rezultat pierderea totală de energie într-un stat sau chiar într-o regiune mult mai întinsă este un scenariu de coșmar care ar trebui luat în calcul de toate guvernele. Cu atât mai mult în România, unde instituțiile și serviciile publice își dovedesc adesea ineficiența, fără să existe crize de proporții apocaliptice.

O întrerupere de curent generalizată este cea mai gravă formă de întrerupere a energiei electrice, o defecțiune a rețelei care are ca rezultat o pierdere totală de energie într-o regiune mare. Întreruperile de curent totale sunt distincte de cele locale care ar putea apărea în timpul unei furtuni, când vânturile puternice răstoarnă un stâlp de electricitate în apropierea casei, de exemplu.

Acesta este un set de defecțiuni în cascadă care fac rețeaua incapabilă să mai aprovizioneze utilizatorii, cufundând o întreagă regiune în întuneric.

Întreruperea totală a curentului electric la nivel național ar da viața românilor peste cap în câteva clipe. Spitalele, magazinele, serviciile de protecție, comunicațiile, toate ar deveni nefuncționale în cazul în care o pană de curent majoră s-ar întinde pe mai multe zile sau chiar săptămâni. Tehnologia care ne-a schimbat viața în ultimele decenii ar deveni inutilă, iar confortul și siguranța date de aparatura casnică vor dispărea, fiind înlocuite de o panică generalizată. Hrana va fi tot mai greu de obținut și de păstrat, iar oamenii tot mai izolați, fără acces la internet sau telefoane mobile. Lipsa alimentelor de bază sau chiar a apei ar putea deveni probleme reale.

Într-un astfel de scenariu, de la panică, la o luptă pentru supraviețuire ar fi doar un pas, pe care îl trăiesc de obicei populațiile din zonele de conflict, unde statele eșează în a oferi societăților nevoile de bază. Telefoanele mobile, rețelele fixe și internetul vor fi paralizate.

Vor înceta să funcționeze automatele bancare, stațiile de benzină, majoritatea mijloacelor de transport în comun, lifturile, sistemele de încălzire și răcire, vor fi probleme semnificative în aprovizionarea cu apă și în funcționarea canalizării.

Principala problemă în gospodării este că dispozitivele de răcire sau sistemele de încălzire se defectează odată cu lipsa energiei electrice, ceea ce poate avea efecte diferite și dramatice în funcție de anotimp.

Deși astfel de crize umanitare par desprinse din filmele SF, au existat numeroase precedente care demonstrează cât de vulnerabili putem deveni în cazul unui blackout.

La începutul anului, o pană de curent a lăsat 4,5 milioane de americani din Texas fără electricitate, timp de mai multe zile. Înghețarea a avut efecte în cascadă asupra altor servicii care depind de electricitate, inclusiv tratarea apei potabile și serviciile medicale. Criza s-a suprapus cu una dintre cele mai geroase ierni din istorie, ceea ce i-a făcut pe americani să se lupte pentru a supraviețui înghețului, arzând combustibilul sau cărbuni folosiție de obicei pentru grătar. În disperare, mulți au fost nevoiți să fiarbă zăpada pentru a supraviețui.

“Power Companies Get Exactly What They Want”: How Texas Repeatedly Failed to Protect Its Power Grid Against Extreme Weather#Texas #TexasPowerGrid #TexasBlackout https://t.co/bn96eAza1S pic.twitter.com/jzAgqFBkfX

— Angels_Of_Phoenix (@AngelsofPhoenix) March 10, 2021