Scene șocante în Dumbrăveni: Femeie filmată când își „exorcizează” fetița. Copila e obligată să spună câți „draci” are în ea și că nu a ascultat de Dumnezeu. Protecţia Copilului şi Poliţia fac anchete

Un clip tulburător cu o femeie care îşi supune fiica unei așa-zise a devenit viral pe internet. Incidentul ar fi avut loc în localitatea Dumbrăveni, din judeţul Sibiu. Poliția a deschis dosar penal. Primarul din localitate spune că mama a fost avertizată verbal de mai multe ori. De asemenea, potrivit acestuia, Protecția Copilului monitorizează familia săptămânal.

Fetiță traumatizată într-un așa-zis ritual de exorcizare

În clipul cu o durată de circa opt minute, femeia îi dă mai multe ordine fetiței, îi pune mai multe întrebări și citește din Biblie. Ea îi cere copilei să spună câți „draci” are în ea, cum o cheamă, și să mărturisească tot ce a „făcut rău”. Fata, care plânge continuu, e forțată să repete rugăciuni și să spună că nu a ascultat de Dumnezeu și că se căiește, scrie

„Filmarea a stârnit reacţii în rândul internauţilor, mulţi dintre aceştia catalogând episodul ca fiind «abuziv». Femeia apare ţinând în mână o Biblie în timp ce îşi supune fiica unor practici de ” ” sau exorcizare”, au transmis reprezentanţii organizaţiei „Copiii statului eşuat”.

Poliția și Protecția Copilului s-au sesizat

Poliția din Dumbrăveni a deschis dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de rele tratamente aplicate minorei. Și Protecția Copilului a deschis o anchetă.

Primarul Emil Dârloșan a declarat, potrivit , că femeia a fost avertizată verbal în repetate rânduri: „Am luat măsuri. Am făcut solicitare la Poliția Română. Știm de acest caz de aproximativ 10 zile. Am luat legătura cu Poliția din Dumbrăveni. Avem plan de anchetă socială. Mama a fost deja vizitată de asistenții sociali, și-a luat angajamentul că nu va mai face ‘vrăjitorii’. Fata are între 14 și 15 ani”.

Acesta a mai precizat că mama este beneficiară de ajutor social și a fost avertizată verbal de 3-4 ori la primărie. Protecția Copilului și asistența socială monitorizează cazul săptămânal.

„Am sunat și fetele de la Asistență Socială – sunt la medicul de familie și se deplasează acum la doamna Stroia. Monitorizăm încontinuu. Fetița are un handicap, dar nu grav. Nu este lipsită de discernământ. Dacă se continuă în acest ritm, copilul va trebui separat de mamă. Ea pune presiune constantă pe copil, iar comportamentul ei este inacceptabil”, a adăugat primarul, potrivit Ora de Sibiu.