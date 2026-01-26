E oficial! PRO TV a anunțat schimbări majore. Postul a dezvăluit noua grilă după ce emisiunea lui Cătălin Măruță a fost scoasă de pe post. Iată că luna februarie vine cu schimbări importante pentru Pro TV, care a decis să modifice programul de după-amiază, potrivit .

Postul de televiziune va difuza două seriale turcești noi: „La marginea lumii” și „Leyla”. Totodată, emisiunea „Lecții de viață” va fi mutată la o altă oră.

PRO TV a anunțat schimbări majore. Ce poveste spune serialul „La marginea lumii” și când începe difuzarea

Începând cu 9 februarie, de la ora 14:00, Pro TV va transmite „La marginea lumii”. Serialul îl urmărește pe personajul Alya Albora, interpretat de Sinem Ünsal, o femeie care vine din Canada în Turcia pentru a-și înmormânta soțul. Ce părea o vizită scurtă se transformă într-un adevărat conflict, când Alya ajunge într-un sat de la granița cu Siria, dominat de tensiuni familiale, lupte pentru putere și răzbunări. Într-un mediu ostil, ea trebuie să lupte pentru libertatea ei și a copilului său.

Ce poveste prezintă serialul „Leyla” și la ce oră poate fi urmărit

De la ora 15:00, Pro TV va difuza serialul „Leyla” Povestea urmărește viața unei tinere, Leyla, interpretată de Cemre Baysel, care, după ce rămâne fără mamă și este victima unei mame vitrege manipulatoare, își pierde familia și identitatea. Ani mai târziu, Leyla revine sub un alt nume, hotărâtă să își refacă viața și să se confrunte cu trecutul, dar planul său de răzbunare este pus la încercare de iubirea din copilărie și dilemele morale.

PRO TV a anunțat schimbări majore. Ce se întâmplă cu emisiunea „Lecții de viață”

După cele două seriale, de la ora 16:00, Pro TV va continua programul cu emisiunea „Lecții de viață”, care aduce în prim-plan povești inspirate din experiențe reale.

De ce a decis Pro TV să scoată emisiunea lui Cătălin Măruță din grilă

Emisiunea lui Cătălin Măruță va ieși din grila postului începând cu 6 februarie. Reprezentanții au explicat că această decizie face parte dintr-un proces amplu de adaptare a strategiei de conținut, menit să răspundă atât publicului televiziunii liniare, cât și consumatorilor digitali, într-o piață media în continuă schimbare.