Schimbări radicale la concediile medicale! Cum vor arăta noile formulare. Tot ce trebuie să știe angajații din România

De la 1 august 2025, regulile pentru concediile medicale au trecut printr-o modificare importantă, care îi afectează direct pe toți angajații. Noua lege aduce schimbări atât la nivelul formularului medical, cât și la sumele plătite pentru concediile medicale.

Cuprins

Ce se schimbă la formularele de concediu medical din august 2025

Cât se va plăti pentru concediile medicale scurte

De ce au fost reduse indemnizațiile

Ce riscuri atrag aceste schimbări pentru angajați

Ce categorii de pacienți rămân protejate

Ce se schimbă la formularele de concediu medical din august 2025

Noul model de certificat medical va indica direct suma și procentul exact al indemnizației pe care angajatul o primește, în funcție de diagnostic și vechimea în muncă.

Dacă până acum apărea doar procentul standard de 75%, ceea ce genera confuzii, de acum vor fi afișate clar procentele, care pornesc de la 55% și pot ajunge la 100% în anumite cazuri speciale.

Formularele vechi rămân valabile, însă medicii vor trebui să noteze manual procentele.

Cât se va plăti pentru concediile medicale scurte

Cea mai mare schimbare vizează concediile de scurtă durată, de până la 7 zile, potrivit .

Dacă până la 1 august un angajat primea 75% din salariu, acum indemnizația este de doar 55%, ceea ce înseamnă o scădere de aproximativ 26% la venituri.

De ce au fost reduse indemnizațiile

Guvernul justifică măsura prin nevoia de a reduce cheltuielile bugetare și de a limita abuzurile cu concedii medicale.

Statisticile arată că cele mai multe concedii solicitate erau de scurtă durată, iar prin noua lege se estimează economii de aproape 900 de milioane de lei anual.

Ce riscuri atrag aceste schimbări pentru angajați

Specialiștii avertizează că măsura ar putea duce la un fenomen periculos, mai exact, angajații bolnavi ar putea continua să meargă la serviciu, pentru a nu pierde bani.

Aceasta nu doar că afectează starea de sănătate a persoanei, dar ar putea contribui și la răspândirea bolilor la locul de muncă.

Ce categorii de pacienți rămân protejate

Indemnizațiile mai mari, cuprinse între 85% și 100%, nu se modifică. Acestea rămân valabile pentru cazurile grave: