Școli închise din cauza furtunilor. Constanța este primul județ din România unde cursurile școlare au fost suspendate preventiv, după emiterea unui cod roșu de ploi abundente și vijelii.

Școli închise în Constanța. Cum va fi vremea

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) a decis astăzi ca, pe durata avertizării meteo, toate unitățile de învățământ din județ să își suspende activitatea. anunță precipitații record, între 90 și 120 de litri pe metru pătrat, dar și rafale de vânt extrem de puternice, capabile să producă pagube semnificative.

„Începând de mâine până poimâine, municipiul Constanța și județul Constanța se află sub cod roșu de ploi abundente. A treia hotărâre pe care am adoptat-o este aprobarea suspendării cursurilor, la nivel județean”, a precizat prefectul Teodor Adrian Picoiu.

Forțele ISU Dobrogea au fost suplimentate pentru intervenții rapide, de la evacuări în zonele inundabile până la degajarea arborilor și obiectelor doborâte de vânt. „Va fi suplimentat personalul de intervenție, alocându-se resurse suplimentare. Suntem pregătiți pentru evacuări și pentru posibile blocaje în trafic”, a declarat inspectorul șef Mihail Cristian Amarandei, potrivit Știripesurse.

Școli închise în Constanța. Când vor fi recuperate orele pierdute

Inspectoratul Școlar Județean a transmis că orele pierdute vor fi recuperate pe parcursul anului. Autoritățile locale din zone cu risc crescut, precum Valu lui Traian și Pecineaga, au primit avertismente speciale de pregătire.

Constanța devine astfel primul județ din țară unde școlile se închid din cauza vremii extreme, în așteptarea unor zile critice cu ploi torențiale și vijelii puternice.

Care sunt zonele vizate de Codul roșu

În intervalul 7 octombrie, ora 21 – 8 octombrie, ora 23, ANM a emis o avertizare Cod roșu.



Fenomenele vizate sunt: ploi însemnate cantitativ, intensificări ale vântului, ninsori viscolite la altitudini de peste 1700 m.

În centrul Moldovei, sudul Transilvaniei, estul și sudul Olteniei și în vestul Carpaților Meridionali va ploua însemnat cantitativ și se vor acumula 25…30 l/mp și izolat 40…50 l/mp.



În județele Vrancea, Galați, Buzău, Prahova, Brăila, Ialomița, Călărași, Constanța, Tulcea, Ilfov și municipiul București, vântul va avea intensificări cu rafale de 50…70 km/h.

În Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1700 m va ninge temporar viscolit (rafale de 60…90 km/h) și se va depune strat de zăpadă (10…30 cm).