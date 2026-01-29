O nouă analiză publicată de Banca Naţională a României (BNR) arată că inflația va continua să descrească lent în primele trei luni ale acestui an, iar activitatea economică va stagna în primul trimestru din 2026.

Joi, BNR a publicat de politică monetară a Consiliului de administraţie din 19 ianuarie, când a decis de politică monetară la nivelul de 6,50%.

Ce spune BNR despre inflație

„În ceea ce priveşte evoluţiile macroeconomice viitoare, membrii Consiliului au arătat că, potrivit noilor date şi analize, rata anuală a inflaţiei va continua să descrească lent în primele trei luni ale anului curent, relativ în linie cu prognoza pe termen mediu din noiembrie 2025, care indica scăderea modestă a acesteia în prima jumătate a anului 2026 şi pe o traiectorie fluctuantă.

S-a observat că descreşterea din trimestrul I 2026 va fi antrenată de factori pe partea ofertei, în principal de evoluţia cotaţiilor unor mărfuri, inclusiv agroalimentare, şi de efecte de bază. Influenţele acestora se vor suprapune efectelor directe tranzitorii peste aşteptări exercitate de expirarea schemei de plafonare a preţului la energia electrică şi de majorarea cotelor de TVA şi a accizelor în trimestrul III 2025, ce se vor epuiza în a doua parte a anului curent”, au explicat membrii Consiliului.

Ce se întâmplă cu economia

Cât despre perspectivele economice, BNR vede o stagnare: „Referitor la perspectiva pe termen foarte scurt a poziției ciclice a economiei, membrii Consiliului au observat că noile evaluări indică o stagnare a activității economice în trimestrele IV 2025 și I 2026, în contextul măsurilor fiscal-bugetare deja implementate și al nivelului ridicat al ratei anuale a inflației”.

„Incertitudini rămân asociate măsurilor ce vor fi probabil adoptate în perspectivă în scopul menținerii deficitului bugetar dincolo de anul curent pe o traiectorie descrescătoare sustenabilă și compatibilă cu Planul bugetar-structural pe termen mediu convenit cu CE și cu procedura de deficit excesiv, au susținut membrii Consiliului.

În același timp, s-a considerat că incertitudini și riscuri semnificative la adresa perspectivei activității economice, implicit a evoluției pe termen mediu a inflației, provin din mediul extern, date fiind conflictele geopolitice și tensiunile comerciale globale, dar și planurile de creștere a cheltuielilor pentru investiții în apărare și infrastructură în statele UE.

Membrii Consiliului au subliniat din nou cerința atragerii și utilizării la maximum a fondurilor europene”, se mai arată în minuta ședinței.