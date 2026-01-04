Situația gărzilor medicale de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța a intrat în atenția conducerii Ministerului Sănătății, după apariția unor informații privind un număr foarte mare de scutiri. Ministrul Alexandru Rogobete a reacționat public, anunțând măsuri de control și reevaluare, dar și schimbări structurale în modul de organizare a gărzilor.

De ce a atras atenția procentul ridicat al scutirilor de gardă

a explicat că a urmărit cu atenție declarațiile managerului spitalului constănțean, potrivit cărora, în anumite secții, peste 70% dintre medici beneficiază de scutiri de gardă. Ministrul a subliniat că nu contestă existența unor afecțiuni medicale reale, dar consideră că un asemenea procent depășește orice limită rezonabilă și indică o problemă sistemică.

„Vreau să fiu foarte clar de la început: nu generalizez şi nu contest existenţa unor patologii reale, pe care le respect şi le voi respecta întotdeauna. În orice colectiv există situaţii medicale obiective. Însă o proporţie de peste 70% este în afara oricărui cadru normal şi indică faptul că, din punctul meu de vedere, acolo lucrurile au degenerat”, a transmis ministrul.

Ce măsuri concrete anunță Ministerul Sănătății

În acest context, Rogobete a anunțat trimiterea Corpului de Control al la Spitalul Județean Constanța, precum și solicitarea unei reevaluări a scutirilor de gardă de către Comisia de Medicină a Muncii. Evaluarea va fi realizată strict din perspectivă medicală și profesională, pentru a elimina eventualele abuzuri sau interpretări laxiste.

„Din acest motiv, voi trimite Corpul de Control al Ministerului Sănătăţii la Spitalul Judeţean Constanţa şi voi solicita, în paralel, Comisiei de Medicină a Muncii reevaluarea medicală a scutirilor de gardă pentru secţiile respective, strict din perspectivă profesională şi medicală”, a precizat ministrul

De ce vorbește ministrul despre lipsă de etică în sistem

Ministrul Sănătății a avut un discurs ferm față de situațiile în care restricțiile medicale par să se aplice doar în sectorul public. Acesta a atras atenția asupra cazurilor în care unii medici sunt scutiți de gărzi în , dar desfășoară fără probleme activitate în sistemul privat.

„Nu pot accepta situaţii în care restricţiile medicale par să existe doar în zona publicǎ, dar nu şi în activitatea din sistemul privat. Nu poţi avea lombosciatică doar într-un spital public, dar să poţi face fără probleme activitate medicală în altă parte”, a afirmat Rogobete.

Cum vede ministrul problema gărzilor pe termen lung

Alexandru Rogobete a recunoscut că problema gărzilor este una veche și complexă, care ar fi trebuit abordată cu mult timp în urmă. Acesta a subliniat că intervenția nu va fi una brutală, ci bazată pe dialog și respect față de profesioniștii din sistem.

„Fenomenul legat de gărzi există, îl cunosc şi nu îl ignor. Este un subiect dificil, care ar fi trebuit abordat cu ani în urmă. O vom face acum, cu dialog, cu echilibru şi cu respect faţă de profesionişti, nu prin decizii abrupte sau impuse peste noapte”, a spus ministrul.

Totuși, acesta a precizat că funcționarea spitalelor de urgență și siguranța pacienților rămân priorități absolute. „Un spital judeţean de urgenţă, care deserveşte o întreagă regiune, nu îşi poate permite să lase linii de gardă esenţiale descoperite, indiferent de motivele şi conflictele interne”, a declarat Rogobete.

Ce schimbări sunt anunțate pentru sistemul de gărzi

Ministrul Sănătății a anunțat implementarea, în cursul acestui an, a unui nou sistem de gărzi, care va include gardă la domiciliu, gardă de monitorizare și gardă de urgență, plătite diferențiat. De asemenea, este analizată introducerea gărzilor de 12 ore, după model european, fără caracter obligatoriu. Relatează Capital.

„Subliniez clar: nu va fi o măsură obligatorie; va fi o opţiune, acolo unde se doreşte şi unde este fezabilă”, a explicat ministrul.

Anterior reacției ministerului, managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, Raluca Ștefan, a afirmat că există medici scutiți de gărzi, deși sunt observați desfășurând activități fizice sau sociale. Aceasta a declarat că unii medici „fac kite, merg la sală sau sunt văzuți în cârciumi”, deși invocă probleme medicale pentru a evita gărzile, precizând că aproximativ 70% din personalul medical al unității nu efectuează gărzi.