Acasa » Eveniment » Se fac angajări la stat. Ministerul care oferă un salariu de 15.210 lei. Unde poți trimite CV-ul

Se fac angajări la stat. Ministerul care oferă un salariu de 15.210 lei. Unde poți trimite CV-ul

Ana Maria
17 feb. 2026, 20:19
Se fac angajări la stat. Ministerul care oferă un salariu de 15.210 lei. Unde poți trimite CV-ul
Foto: Pixabay
Cuprins
  1. Se fac angajări la stat! Ce presupun rolurile de administratori de infrastructură IT
  2. Ce atribuții au administratorii serverelor de aplicații
  3. Ce implică poziția de administrator baze de date și Data Warehouse
  4. Cine poate ocupa postul de expert în interoperabilitatea sistemelor
  5. Se fac angajări la stat!. Ce condiții trebuie să îndeplinească candidații
  6. Se fac angajări la stat! Care este termenul limită pentru depunerea candidaturilor

Se fac angajări la stat! Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a demarat o nouă sesiune de angajări, menită să întărească echipa IT responsabilă de platformele digitale pentru fondurile europene. Sunt disponibile cinci poziții pentru specialiști IT, fiecare cu atribuții specifice în dezvoltarea și administrarea infrastructurii informatice folosite în gestionarea proiectelor finanțate de Uniunea Europeană.

Se fac angajări la stat! Ce presupun rolurile de administratori de infrastructură IT

Două dintre posturi sunt dedicate administratorilor de infrastructură IT, pentru care se cere experiență de minimum cinci ani. Salariul net este de 15.210 lei, potrivit Cancan. Responsabilitățile includ supravegherea sistemelor hardware și software, asigurarea funcționării corecte a platformelor și rezolvarea problemelor tehnice care pot apărea în utilizarea acestora.

Ce atribuții au administratorii serverelor de aplicații

Un alt post disponibil este cel de administrator servere de aplicații. Experiența necesară este tot de cinci ani, iar salariul net este de 15.210 lei. Candidatul va fi responsabil de gestionarea serverelor esențiale, implementarea actualizărilor și menținerea continuității serviciilor digitale.

Ce implică poziția de administrator baze de date și Data Warehouse

Ministerul mai caută un specialist în administrarea bazelor de date și a soluțiilor Data Warehouse. Salariul net este 15.210 lei, iar experiența minimă cerută este de cinci ani. Persoana angajată va gestiona bazele de date folosite pentru raportare și analiză, va optimiza performanța acestora și va contribui la dezvoltarea soluțiilor de stocare și procesare a datelor.

Cine poate ocupa postul de expert în interoperabilitatea sistemelor

Ultima poziție scoasă la concurs este cea de expert în interoperabilitatea sistemelor informatice, care necesită o experiență de minimum trei ani și oferă un salariu net de 14.625 lei. Responsabilitățile includ coordonarea modului în care sistemele digitale ale ministerului comunică cu alte platforme publice și implementarea mecanismelor de interoperabilitate.

Se fac angajări la stat!. Ce condiții trebuie să îndeplinească candidații

Candidații trebuie să aibă studii superioare în domenii precum informatică, matematică, inginerie, IT, telecomunicații sau științe economice. Este necesară experiență practică în administrarea infrastructurii, serverelor, bazelor de date sau a soluțiilor de interoperabilitate, precum și cunoștințe medii de limbă engleză. Sunt apreciate abilitățile de lucru în echipă, responsabilitatea și interesul pentru dezvoltarea soluțiilor digitale eficiente în sectorul public.

Se fac angajări la stat! Care este termenul limită pentru depunerea candidaturilor

Dosarele pot fi depuse până la 2 martie, iar interviurile vor avea loc pe 6 martie. Lista completă a cerințelor, responsabilităților și bibliografiei este disponibilă pe site-ul oficial al ministerului, mfe.gov.ro/cariera.

