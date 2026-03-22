Se fac primele condamnări în dosarul furtului de motorină de la Șase persoane au fost condamnate pentru delapidare. Printre cei condamnați se află și un consilier local PSD, însă decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.

Se fac primele condamnări pentru furtul de motorină

Anchetatorii au stabilit că trei angajați ai unei firme private livrau mai puțină motorină decât scriau în documente, deși combustibilul era plătit pentru generatoarele bazei americane. În proces s-a arătat că surplusul de 5.000 de litri era vândut la jumătate din prețul pieței. Unul dintre inculpați a recunoscut că scotea motorina din unitate cu un cap tractor, după ce raporta în fals că a livrat întreaga cantitate.

Pedepsele cu suspendare

Judecătoria Constanța a decis condamnarea lui Iacob Bogdan Cristian la 1 an și 10 luni și a lui Lantzky Karoly la 2 ani și 4 luni, ambele cu suspendare. Alți trei complici au primit pedepse între 1 an și 2 luni și 1 an și 5 luni. Toți sunt obligați să presteze muncă în folosul comunității și să urmeze programe de reintegrare socială pentru a rămâne în libertate.

Un consilier local printre condamnați

Alina Meca, consilier local PSD în Poarta Albă, a fost condamnată la 1 an și 2 luni de închisoare cu suspendare pentru tăinuire. Prezența unui politician în dosarul furtului de la Baza Mihail Kogălniceanu a atras atenția publicului, având în vedere importanța strategică a bazei militare. Pe lângă pedeapsă, instanța i-a confiscat acesteia suma de 18.000 de lei, bani considerați a fi obținuți ilegal.

Pe lângă condamnări, instanța a dispus confiscarea unor sume de bani de la aproape toți cei implicați. Deși firma păgubită nu a cerut despăgubiri în acest proces, judecătorii au menținut sechestrul pe banii găsiți la percheziții. Condamnații trebuie să plătească și 21.000 de lei cheltuieli de judecată către stat, având la dispoziție 10 zile pentru a face apel, scrie .