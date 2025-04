Sebastian Burduja: Am trecut cu bine de perioada cea mai dificilă pentru Sistemul Energetic Național

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a transmis că România a trecut cu bine de perioada cea mai dificilă pentru Sistemul Energetic Național (SEN) – prima și a doua zi de Paște.

“Dincolo de titlurile care au anunțat apocalipsa și blackout-ul de Paște, realitatea este că oamenii care țin lumina aprinsă în România sunt o mare familie de profesioniști. Iar eu sunt, fără îndoială, cel mai norocos ministru din Guvern că am onoarea să lucrez alături de acești oameni. Am trecut cu bine de perioada cea mai dificilă pentru sistemul energetic național în această perioadă – prima și a doua zi de Paște. Pe scurt, totul a fost gestionat impecabil atât din punct de vedere al echilibrului – producție vs. consum, cât și al tensiunilor din rețele electrice de transport și distribuție. Nu au lipsit momentele de stres”, a scris Sebastian Burduja pe Facebook.

Ministrul Energiei a zis că presiunea cea mai mare a fost în zonele București, Craiova și Slatina.

Acesta a precizat că prin eforturile Dispecerului Energetic Național (DEN) – Transelectrica s-a început pregătirea sistemului energetic pentru zilele de Paște încă de acum 3 săptămâni.

“Am avut numeroase scenarii, analize, planuri de acțiune și măsuri. În toată această perioadă am monitorizat constant prognozele meteo și am rediscutat fiecare detaliu în parte. Am mers cu scenariile până la o eventuală reducere controlată cu 40% a producției la cele două reactoare de la Cernavodă, ceea ce nu a fost cazul nici în prima zi, nici în a doua. Ambele au produs în bandă, la capacitatea obișnuită”, a transmis Burduja pe Facebook.

Potrivit sursei citate, o parte dintre măsuri au fost luate încă de miercuri, când au fost efectuate teste de capabilitate la mai multe entități care dețin centrale electrice fotovoltaice/instalații de stocare pentru a absorbi cât mai multă energie reactivă din sistem, pentru controlul tensiunilor, apoi prin oprirea rând pe rând a termocentralelor. În noapte de Înviere s-a început oprirea hidrocentralelor, de la o producție de 2.300 MW sâmbătă seara, s-a scăzut la 270 MW în după-amiaza zilei de Paște.

Astfel, când consumul minim al zilei a fost de aproximativ 2500 MW, jumătate din producția de energie provenea din cele două reactoare de la Cernavodă, iar diferența din funcționarea la parametri minimi a termocentralelor, hidrocentralelor și centralelor fotovoltaice și eoliene, cele din urmă fiind aproape inexistente în sistem, a explicat ministrul.

“Văzând toată mobilizarea de forțe și dedicarea profesioniștilor, am fost ferm convins că nu există niciun risc de blackout în sistemul energetic din România. Ceea ce am și transmis public în repetate rânduri. M-a întrebat cineva dacă ar fi fost la fel dacă nu am fi acționat din timp. Nu vreau să mă gândesc la asta, căci acesta nu este stilul de lucru al echipei mele. Nu lăsăm nimic la voia întâmplării. Ca o concluzie a acestor două zile: avem oameni dedicați și pregătiți, adevărați profesioniști, în fața cărora mă înclin și le mulțumesc încă o dată, avem un mix energetic echilibrat și flexibil, dar care are nevoie de o continuare accelerată a investițiilor. Am încredere că în 2028, prin proiectele deja începute din PNRR și Fondul pentru Modernizare, energia României va fi mult mai multă, mai rezilientă și mai competitivă, cu noile capacități de producție, investițiile în rețele și extinderea capacităților de stocare”, a scris ministrul Energiei.