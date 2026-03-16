Secretarul general al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), Mathias Cormann, se află luni într-o vizită oficială la București. Oficialul are programate întâlniri cu președintele Nicușor și cu premierul Ilie Bolojan, iar agenda include și lansarea celui mai recent studiu economic dedicat României, realizat de OCDE.

Întâlnire la Palatul Victoria cu premierul Ilie Bolojan

Potrivit programului anunțat de Biroul de presă al Guvernului, delegația Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, condusă de Mathias Cormann, va avea o întrevedere cu premierul Ilie Bolojan, scrie Agerpres.

Discuțiile sunt programate să înceapă la ora 10:00 și vor avea loc la Palatul Victoria, sediul Guvernului.

Ulterior, oficialii vor participa la ceremonia de semnare a Acordului dintre Guvernul României și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică privind privilegiile și imunitățile acordate organizației.

Acest acord stabilește cadrul juridic necesar pentru activitatea organizației în relația cu autoritățile române și face parte din procesul de consolidare a cooperării dintre România și OCDE.

Lansarea celui mai recent studiu economic despre România

Tot în cursul zilei de luni, premierul Ilie Bolojan și secretarul general al Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Mathias Cormann, vor lansa la Palatul Victoria cel mai recent Studiu economic dedicat României.

Documentul realizat de OCDE analizează evoluția economiei românești și propune o serie de recomandări pentru stimularea creșterii economice pe termen mediu și lung.

Potrivit informațiilor transmise de Guvern, studiul analizează modalitățile prin care România poate consolida creșterea economică și poate construi un mediu de business mai rezilient, incluziv și sustenabil.

Analiza OCDE ia în calcul mai multe domenii importante pentru dezvoltarea economică, precum investițiile, productivitatea, politicile fiscale și reformele necesare pentru îmbunătățirea competitivității economiei.

Delegația OCDE, primită și la Palatul Cotroceni

Înainte de întâlnirea cu premierul, delegația Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică va fi primită de președintele Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni.

Vizita oficialului OCDE are loc într-un moment important pentru relația României cu organizația, în contextul în care autoritățile de la București continuă demersurile pentru aprofundarea cooperării și alinierea politicilor economice la standardele promovate de OCDE.

Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică reunește unele dintre cele mai dezvoltate economii ale lumii și promovează politici publice menite să susțină creșterea economică, stabilitatea financiară și dezvoltarea durabilă.