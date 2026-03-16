B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Secretarul general al OCDE, Mathias Cormann, vine la București. Întâlniri cu Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan

Secretarul general al OCDE, Mathias Cormann, vine la București. Întâlniri cu Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan

Selen Osmanoglu
16 mart. 2026, 07:59
Foto: Guvernul României / Facebook
Cuprins
  1. Întâlnire la Palatul Victoria cu premierul Ilie Bolojan
  2. Lansarea celui mai recent studiu economic despre România
  3. Delegația OCDE, primită și la Palatul Cotroceni

Secretarul general al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), Mathias Cormann, se află luni într-o vizită oficială la București. Oficialul are programate întâlniri cu președintele Nicușor Dan și cu premierul Ilie Bolojan, iar agenda include și lansarea celui mai recent studiu economic dedicat României, realizat de OCDE.

Întâlnire la Palatul Victoria cu premierul Ilie Bolojan

Potrivit programului anunțat de Biroul de presă al Guvernului, delegația Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, condusă de Mathias Cormann, va avea o întrevedere cu premierul Ilie Bolojan, scrie Agerpres.

Discuțiile sunt programate să înceapă la ora 10:00 și vor avea loc la Palatul Victoria, sediul Guvernului.

Ulterior, oficialii vor participa la ceremonia de semnare a Acordului dintre Guvernul României și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică privind privilegiile și imunitățile acordate organizației.

Acest acord stabilește cadrul juridic necesar pentru activitatea organizației în relația cu autoritățile române și face parte din procesul de consolidare a cooperării dintre România și OCDE.

Lansarea celui mai recent studiu economic despre România

Tot în cursul zilei de luni, premierul Ilie Bolojan și secretarul general al Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Mathias Cormann, vor lansa la Palatul Victoria cel mai recent Studiu economic dedicat României.

Documentul realizat de OCDE analizează evoluția economiei românești și propune o serie de recomandări pentru stimularea creșterii economice pe termen mediu și lung.

Potrivit informațiilor transmise de Guvern, studiul analizează modalitățile prin care România poate consolida creșterea economică și poate construi un mediu de business mai rezilient, incluziv și sustenabil.

Analiza OCDE ia în calcul mai multe domenii importante pentru dezvoltarea economică, precum investițiile, productivitatea, politicile fiscale și reformele necesare pentru îmbunătățirea competitivității economiei.

Delegația OCDE, primită și la Palatul Cotroceni

Înainte de întâlnirea cu premierul, delegația Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică va fi primită de președintele Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni.

Vizita oficialului OCDE are loc într-un moment important pentru relația României cu organizația, în contextul în care autoritățile de la București continuă demersurile pentru aprofundarea cooperării și alinierea politicilor economice la standardele promovate de OCDE.

Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică reunește unele dintre cele mai dezvoltate economii ale lumii și promovează politici publice menite să susțină creșterea economică, stabilitatea financiară și dezvoltarea durabilă.

Tags:
Citește și...
O familie din China a răscolit 10 tone de gunoi pentru a recupera aur în valoare de 217.000 de dolari. Iată ce s-a întâmplat, de fapt
Eveniment
O familie din China a răscolit 10 tone de gunoi pentru a recupera aur în valoare de 217.000 de dolari. Iată ce s-a întâmplat, de fapt
Carne tocată de pui suspectă de Salmonella, retrasă din magazine. Ce au găsit inspectorii la controale în Buzău
Eveniment
Carne tocată de pui suspectă de Salmonella, retrasă din magazine. Ce au găsit inspectorii la controale în Buzău
Atac masiv cu drone asupra Moscovei. Rusia susține că peste 100 de aparate au fost doborâte în weekend
Eveniment
Atac masiv cu drone asupra Moscovei. Rusia susține că peste 100 de aparate au fost doborâte în weekend
Vacanța de Paște vine cu oferte variate în România. Află cât costă un sejur pe litoral, la munte sau în Delta Dunării
Eveniment
Vacanța de Paște vine cu oferte variate în România. Află cât costă un sejur pe litoral, la munte sau în Delta Dunării
CSM redeschide votul pentru Alex Florenţa şi Marius Voineag, iar un nou candidat intră în cursa pentru şefia DNA
Eveniment
CSM redeschide votul pentru Alex Florenţa şi Marius Voineag, iar un nou candidat intră în cursa pentru şefia DNA
Zborul care s-a transformat în coșmar. Două persoane au murit după prăbușirea unei parapante în județul Bihor
Eveniment
Zborul care s-a transformat în coșmar. Două persoane au murit după prăbușirea unei parapante în județul Bihor
Simulare Evaluare Națională 2026: elevii de clasa a VIII-a susțin proba la Limba română. În unele școli testarea nu se organizează
Eveniment
Simulare Evaluare Națională 2026: elevii de clasa a VIII-a susțin proba la Limba română. În unele școli testarea nu se organizează
Mircea Geoană, după ce SUA au ales baza de la Kogălniceanu pentru operațiuni împotriva Iranului: „Este o reconfirmare a relației cu America”
Eveniment
Mircea Geoană, după ce SUA au ales baza de la Kogălniceanu pentru operațiuni împotriva Iranului: „Este o reconfirmare a relației cu America”
Ministrul Apărării, după sosirea celor 3 avioane cisternă americane în România: „Vor fi gestionate de 400 – 500 de militari”
Eveniment
Ministrul Apărării, după sosirea celor 3 avioane cisternă americane în România: „Vor fi gestionate de 400 – 500 de militari”
Un chiriaș a rămas fără cuvinte după cererea proprietarului: „Își deconectează cineva prăjitorul de pâine între utilizări?”. Reacțiile internetului nu au întârziat să apară
Eveniment
Un chiriaș a rămas fără cuvinte după cererea proprietarului: „Își deconectează cineva prăjitorul de pâine între utilizări?”. Reacțiile internetului nu au întârziat să apară
Ultima oră
10:18 - Bolojan, despre interviul dat de mama sa: „Nu mă pot supăra pe ea”. Replică pentru Olguța Vasilescu
10:11 - O familie din China a răscolit 10 tone de gunoi pentru a recupera aur în valoare de 217.000 de dolari. Iată ce s-a întâmplat, de fapt
10:06 - Carne tocată de pui suspectă de Salmonella, retrasă din magazine. Ce au găsit inspectorii la controale în Buzău
09:47 - Cum explică Bolojan prețurile mari la curent: „Ani de zile am tolerat scumpirea intenţionată în favoarea unor băieţi deştepţi din energie”
09:37 - Atac masiv cu drone asupra Moscovei. Rusia susține că peste 100 de aparate au fost doborâte în weekend
09:27 - Vacanța de Paște vine cu oferte variate în România. Află cât costă un sejur pe litoral, la munte sau în Delta Dunării
09:16 - O româncă a câștigat un premiu Oscar. Cine e Natalie Musteață (VIDEO)
08:58 - Trump: NATO riscă un viitor „foarte sumbru” dacă aliații nu contribuie la securizarea strâmtorii Ormuz
08:55 - CSM redeschide votul pentru Alex Florenţa şi Marius Voineag, iar un nou candidat intră în cursa pentru şefia DNA
08:52 - Premiile Oscar 2026. „One Battle After Another” a primit cele mai multe statuete. Lista câștigătorilor (VIDEO)