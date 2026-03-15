B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Nicușor Dan, mesaj cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni: Parteneriatul între majoritate și minorități, un punct forte pentru România

Selen Osmanoglu
15 mart. 2026, 12:04
Sursa Foto: Facebook - Nicușor Dan
Cuprins
  1. Ziua Maghiarilor de Pretutindeni
  2. Europa și resurse pentru toți cetățenii
  3. Mesaj pentru comunitatea maghiară din România

Președintele Nicușor Dan a transmis duminică, cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, că dialogul și cooperarea dintre majoritate și minorități au fost esențiale pentru modernizarea României și integrarea deplină în Uniunea Europeană.

Ziua Maghiarilor de Pretutindeni

„Ziua Maghiarilor de Pretutindeni este o sărbătoare specială a concetățenilor noștri care celebrează apartenența la un spațiu comun de istorie, limbă, tradiții și cultură. Este, totodată, un prilej pentru a aprecia contribuția maghiarilor din România la dezvoltarea națiunii noastre prin dialog interetnic și intercultural, ca mod de existență pașnică și de colaborare pentru a construi un viitor împreună”, a transmis Nicușor Dan, potrivit unui comunicat remis de Administrația Prezidențială, scrie Agerpres.

„În această zi festivă, să ne reamintim cât de important a fost sprijinul activ al acestei comunități pentru revenirea României la democrație după anii comunismului și, ulterior, pentru asumarea fără rezerve a valorilor europene și euroatlantice. Parteneriatul permanent între majoritate și minorități a reprezentat un punct forte în modernizarea țării noastre și în integrarea deplină în Uniunea Europeană”, a adăugat președintele.

Europa și resurse pentru toți cetățenii

Președintele a subliniat că proiectul european oferă tuturor românilor, indiferent de etnie, „principii fondatoare pentru societatea noastră” și resurse pentru reducerea decalajelor de dezvoltare între regiuni.

„Sunt convins că, punând în continuare mai presus de toate solidaritatea, cultivând dialogul și echilibrul în societate, vom opri orice încercări de fragmentare, de dezbinare ideologică ori de instrumentalizare politică a apartenențelor etnice. Să nu uităm că avem cu toții aceleași deziderate – libertate, demnitate și speranța pentru o viață mai bună. Nu sunt simple cuvinte, ci repere morale și civice care definesc o Românie europeană modernă, capabilă să valorifice diversitatea sa”, a mai spus președintele.

Mesaj pentru comunitatea maghiară din România

În încheiere, Nicușor Dan a transmis un mesaj de unitate și optimism.

„Istoria noastră comună ne-a arătat că atunci când societatea s-a divizat, România a stagnat. Când a existat dialog și cooperare, România a progresat. Le doresc cetățenilor români de etnie maghiară ca sărbătoarea de astăzi să fie un prilej de bucurie care să le întărească încrederea în societatea noastră și în capacitatea de a fi parte la consolidarea unei Românii democratice, dinamice și prospere pentru toți cetățenii săi! Să rămânem uniți și să privim împreună cu optimism spre viitor”, a spus acesta.

Tags:
Ultima oră
12:35 - Bolojan, mesaj de Ziua Maghiarilor de Pretutindeni: „Ne amintește tuturor de valorile libertății, demnității și solidarității care au stat la baza construirii Europei moderne”
11:52 - Incendiu la biserica monument istoric din Puchenii Moșneni. Traficul pe DN1 este restricționat (FOTO/VIDEO)
10:56 - Fetiță răpită acum aproape șase ani, găsită în siguranță în Carolina de Nord. Ce s-a întâmplat cu aceasta
10:24 - Elveția nu permite avioanelor militare americane să survoleze teritoriul său
09:59 - PSD se reunește duminică pentru a decide strategia privind bugetul pe 2026
09:31 - Vremea, 15 martie: soare în mare parte din țară și temperaturi peste normalul perioadei
09:02 - Elon Musk anunță lansarea proiectului „Terafab”. Fabrica uriașă de cipuri AI a Tesla ar putea începe în doar șapte zile
08:31 - Volodimir Zelenski: Rusia furnizează Iranului drone Shahed folosite în atacuri împotriva SUA și Israelului
00:01 - Vaporașele amplasate la intrările din Constanța, devenite simboluri ale orașului, sunt demontate după aproape 20 de ani
23:39 - Adevărul din spatele legendelor despre Baba Vanga. Ce le spunea, de fapt, oamenilor care îi treceau pragul