Președintele Nicușor Dan a transmis duminică, cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, că dialogul și cooperarea dintre majoritate și minorități au fost esențiale pentru modernizarea și integrarea deplină în Uniunea Europeană.

Ziua Maghiarilor de Pretutindeni

„Ziua Maghiarilor de Pretutindeni este o sărbătoare specială a concetățenilor noștri care celebrează apartenența la un spațiu comun de istorie, limbă, tradiții și cultură. Este, totodată, un prilej pentru a aprecia contribuția maghiarilor din România la dezvoltarea națiunii noastre prin dialog interetnic și intercultural, ca mod de existență pașnică și de colaborare pentru a construi un viitor împreună”, a transmis Nicușor Dan, potrivit unui comunicat remis de Administrația Prezidențială, scrie Agerpres.

„În această zi festivă, să ne reamintim cât de important a fost sprijinul activ al acestei comunități pentru revenirea României la democrație după anii comunismului și, ulterior, pentru asumarea fără rezerve a valorilor europene și euroatlantice. Parteneriatul permanent între majoritate și minorități a reprezentat un punct forte în modernizarea țării noastre și în integrarea deplină în Uniunea Europeană”, a adăugat președintele.

Europa și resurse pentru toți cetățenii

Președintele a subliniat că proiectul european oferă tuturor românilor, indiferent de etnie, „principii fondatoare pentru societatea noastră” și resurse pentru reducerea decalajelor de dezvoltare între regiuni.

„Sunt convins că, punând în continuare mai presus de toate solidaritatea, cultivând dialogul și echilibrul în societate, vom opri orice încercări de fragmentare, de dezbinare ideologică ori de instrumentalizare politică a apartenențelor etnice. Să nu uităm că avem cu toții aceleași deziderate – libertate, demnitate și speranța pentru o viață mai bună. Nu sunt simple cuvinte, ci repere morale și civice care definesc o Românie europeană modernă, capabilă să valorifice diversitatea sa”, a mai spus președintele.

Mesaj pentru comunitatea maghiară din România

În încheiere, Nicușor Dan a transmis un mesaj de unitate și optimism.

„Istoria noastră comună ne-a arătat că atunci când societatea s-a divizat, România a stagnat. Când a existat dialog și cooperare, România a progresat. Le doresc cetățenilor români de etnie maghiară ca sărbătoarea de astăzi să fie un prilej de bucurie care să le întărească încrederea în societatea noastră și în capacitatea de a fi parte la consolidarea unei Românii democratice, dinamice și prospere pentru toți cetățenii săi! Să rămânem uniți și să privim împreună cu optimism spre viitor”, a spus acesta.