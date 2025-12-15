Adrian Țuțuianu (PSD) a preluat conducerea Autorităţii Electorale Permanente, ca președinte, pentru un mandat de opt ani. El îi succedă controversatului Toni Greblă, demis în urma scandalului provocat de .

Adrian Țuțuianu, noul șef al AEP

Autoritatea Electorală Permanentă are în atribuții aspecte legate de organizarea alegerilor. Fostul președinte, Toni Greblă, și-a pierdut mandatul, la aproximativ doi ani după ce a fost numit de din cauza proastei gestionări a activității. El a fost acuzat că ar fi încercat să mușamalizeze neregulile din raportările unor candidați, în special a lui Călin Georgescu. Adrian Țuțuianu vine în acest context, la conducerea AEP.

Candidatul pro-rus a declarat că nu a cheltuit nici un leu pentru campania prezidențială, fapt contrazis de serviciile de promovare de care a beneficiat. Acestea au fost estimate de specialiști la zeci de milioane de euro. Or, chestionat pe acest subiect Toni Greblă a refuzat să ofere răspunsuri clare și coerente. De asemenea, a încercat să ascundă problemele refuzând să sesizeze organele ce cercetare penală.

Greblă a fost criticat pentru felul în care a organizat renumărarea voturilor după primul tur al alegerilor prezidențiale din 2024, la solicitarea CCR, înainte de decizia de anulare a alegerilor. De asemenea, a fost acuzat că s-a implicat în activități politice, fiind lipsit de imparțialitatea cerută de funcția pe care o ocupa. El s-a fotografiat alături de persoane apropiate de AUR și de Călin Georgescu.

În acest context, Parlamentul a decis să-l revoce din funcție, la începutul anului 2025. Decizia a fost luată cu 257 de voturi pentru, 55 de voturi împotrivă și 71 de abțineri. În locul său, până astăzi, AEP a avut un președinte interimar, pe vicepreședintele instituției, Zsombor Vajda.

Noul președinte și-a preluat mandatul

Adrian Ţuţuianu a preluat, luni, mandatul de şef al AEP. El a afirmat că priorităţile la conducerea instituției sunt aplicarea riguroasă a legii şi creşterea capacităţii instituţiei de a răspunde adecvat şi cu responsabilitate aşteptărilor legitime ale cetăţenilor.

„Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) informează că, în temeiul Hotărârii Parlamentului României nr. 47/2025 privind numirea preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1061 din 18 noiembrie 2025, domnul Adrian Ţuţuianu a preluat astăzi, 15 decembrie, mandatul de preşedinte al Autorităţii Electorale Permanente, pentru o perioadă de 8 ani”’, se arată într-un comunicat al AEP.

AEP este instituţia administrativă autonomă cu competenţă generală în materie electorală. Aceasta are misiunea de a asigura organizarea şi desfăşurarea alegerilor şi a referendumurilor. De asemenea, Autoritatea verfică sursele de şi pentru campaniilor electorale, cu respectarea Constituţiei, a legii şi a standardelor internaţionale şi europene în materie.

„Autoritatea Electorală Permanentă trebuie să funcţioneze ca un garant al corectitudinii şi predictibilităţii proceselor electorale. Priorităţile mele sunt aplicarea riguroasă a legii şi creşterea capacităţii instituţiei de a răspunde adecvat şi cu responsabilitate aşteptărilor legitime ale cetăţenilor. Respectul pentru fiecare alegător şi devotamentul faţă de principiile şi regulile proceselor electorale democratice reprezintă fundamentele angajamentului meu de a consolida încrederea cetăţenilor în instituţia pe care o reprezint începând de astăzi”, a declarat Adrian Țuțuianu, citat în comunicat.

Ce va face Adrian Țuțuianu la conducerea AEP

Președintele AEP conduce instituţia, o reprezintă în relaţiile interne şi externe şi asigură funcţionarea şi exercitarea atribuţiilor în condiţii de legalitate, imparţialitate, neutralitate politică şi transparenţă. În cadrul mandatului său, Adrian Țuțuianu trebuie să aibă în vedere o serie de obiective:

consolidarea capacităţii instituţionale a AEP;

îmbunătăţirea calităţii datelor electorale gestionate de AEP;

clarificarea şi standardizarea procedurilor electorale;

întărirea mecanismelor de control privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, inclusiv în mediul online.

Conform sursei citate, în mandatul noului președinte, Autoritatea Electorală Permanentă îşi reafirmă angajamentul de a-şi exercita atribuţiile exclusiv în limitele competenţelor stabilite de lege. Aceasta va asigura integraitatea , a transparenţei şi a egalităţii de tratament pentru toţi actorii politici şi competitorii electorali.