B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Schimbare la conducerea Autorității Electorale Permanente. Adrian Țuțuianu (PSD) ocupă funcția de președinte

Schimbare la conducerea Autorității Electorale Permanente. Adrian Țuțuianu (PSD) ocupă funcția de președinte

Adrian Teampău
15 dec. 2025, 16:59
Schimbare la conducerea Autorității Electorale Permanente. Adrian Țuțuianu (PSD) ocupă funcția de președinte
Sursa foto: Adrian Țuțuianu / Facebook

Adrian Țuțuianu (PSD) a preluat conducerea Autorităţii Electorale Permanente, ca președinte, pentru un mandat de opt ani. El îi succedă controversatului Toni Greblă, demis în urma scandalului provocat de anularea alegerilor prezidențiale din 2024.

Adrian Țuțuianu, noul șef al AEP

Autoritatea Electorală Permanentă are în atribuții aspecte legate de organizarea alegerilor. Fostul președinte, Toni Greblă, și-a pierdut mandatul, la aproximativ doi ani după ce a fost numit de Parlament din cauza proastei gestionări a activității. El a fost acuzat că ar fi încercat să mușamalizeze neregulile din raportările unor candidați, în special a lui Călin Georgescu. Adrian Țuțuianu vine în acest context, la conducerea AEP.

Candidatul pro-rus a declarat că nu a cheltuit nici un leu pentru campania prezidențială, fapt contrazis de serviciile de promovare de care a beneficiat. Acestea au fost estimate de specialiști la zeci de milioane de euro. Or, chestionat pe acest subiect Toni Greblă a refuzat să ofere răspunsuri clare și coerente. De asemenea, a încercat să ascundă problemele refuzând să sesizeze organele ce cercetare penală.

Greblă a fost criticat pentru felul în care a organizat renumărarea voturilor după primul tur al alegerilor prezidențiale din 2024, la solicitarea CCR, înainte de decizia de anulare a alegerilor. De asemenea, a fost acuzat că s-a implicat în activități politice, fiind lipsit de imparțialitatea cerută de funcția pe care o ocupa. El s-a fotografiat alături de persoane apropiate de AUR și de Călin Georgescu.

În acest context, Parlamentul a decis să-l revoce din funcție, la începutul anului 2025. Decizia a fost luată cu 257  de voturi pentru, 55 de voturi împotrivă și 71 de abțineri. În locul său, până astăzi, AEP a avut un președinte interimar, pe vicepreședintele instituției, Zsombor Vajda.

Noul președinte și-a preluat mandatul

Adrian Ţuţuianu a preluat, luni, mandatul de şef al AEP. El a afirmat că priorităţile la conducerea instituției sunt aplicarea riguroasă a legii şi creşterea capacităţii instituţiei de a răspunde adecvat şi cu responsabilitate aşteptărilor legitime ale cetăţenilor.

„Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) informează că, în temeiul Hotărârii Parlamentului României nr. 47/2025 privind numirea preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1061 din 18 noiembrie 2025, domnul Adrian Ţuţuianu a preluat astăzi, 15 decembrie, mandatul de preşedinte al Autorităţii Electorale Permanente, pentru o perioadă de 8 ani”’, se arată într-un comunicat al AEP.

AEP este instituţia administrativă autonomă cu competenţă generală în materie electorală. Aceasta are misiunea de a asigura organizarea şi desfăşurarea alegerilor şi a referendumurilor. De asemenea, Autoritatea verfică sursele de finanțare pentru partide şi pentru campaniilor electorale, cu respectarea Constituţiei, a legii şi a standardelor internaţionale şi europene în materie.

„Autoritatea Electorală Permanentă trebuie să funcţioneze ca un garant al corectitudinii şi predictibilităţii proceselor electorale. Priorităţile mele sunt aplicarea riguroasă a legii şi creşterea capacităţii instituţiei de a răspunde adecvat şi cu responsabilitate aşteptărilor legitime ale cetăţenilor. Respectul pentru fiecare alegător şi devotamentul faţă de principiile şi regulile proceselor electorale democratice reprezintă fundamentele angajamentului meu de a consolida încrederea cetăţenilor în instituţia pe care o reprezint începând de astăzi”, a declarat Adrian Țuțuianu, citat în comunicat.

Ce va face Adrian Țuțuianu la conducerea AEP

Președintele AEP conduce instituţia, o reprezintă în relaţiile interne şi externe şi asigură funcţionarea şi exercitarea atribuţiilor în condiţii de legalitate, imparţialitate, neutralitate politică şi transparenţă. În cadrul mandatului său, Adrian Țuțuianu trebuie să aibă în vedere o serie de obiective:

  • consolidarea capacităţii instituţionale a AEP;
  • îmbunătăţirea calităţii datelor electorale gestionate de AEP;
  • clarificarea şi standardizarea procedurilor electorale;
  • întărirea mecanismelor de control privind finanţarea partidelor politice şi a campaniilor electorale, inclusiv în mediul online.

Conform sursei citate, în mandatul noului președinte, Autoritatea Electorală Permanentă îşi reafirmă angajamentul de a-şi exercita atribuţiile exclusiv în limitele competenţelor stabilite de lege. Aceasta va asigura integraitatea proceselor electorale, a transparenţei şi a egalităţii de tratament pentru toţi actorii politici şi competitorii electorali.

Tags:
Citește și...
Moțiunea împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, a trecut de Senat. Cuvinte grele aruncate de liderul senatorilor PSD (VIDEO)
Politică
Moțiunea împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, a trecut de Senat. Cuvinte grele aruncate de liderul senatorilor PSD (VIDEO)
Diana Buzoianu, discurs dur în plenul Senatului. Ce le-a spus ministrul Mediului celor care vor să o dea jos (VIDEO)
Politică
Diana Buzoianu, discurs dur în plenul Senatului. Ce le-a spus ministrul Mediului celor care vor să o dea jos (VIDEO)
Ilie Bolojan a mai trecut de o moțiune. Și a 6-a moțiune de cenzură a căzut în Parlament. Replici dure la dezbatere (VIDEO)
Politică
Ilie Bolojan a mai trecut de o moțiune. Și a 6-a moțiune de cenzură a căzut în Parlament. Replici dure la dezbatere (VIDEO)
Cine este femeia din fotografia adusă de George Simion la moțiunea de cenzură. Liderul AUR a păstrat un minut de tăcere, apoi a atacat Guvernul
Politică
Cine este femeia din fotografia adusă de George Simion la moțiunea de cenzură. Liderul AUR a păstrat un minut de tăcere, apoi a atacat Guvernul
Bolojan, la dezbaterea moțiunii de cenzură: Noi am pus țara pe direcția cea bună. Semnatarii nu înțeleg contextul în care ne aflăm și se folosesc de suferințele oamenilor pentru a câștiga capital politic (VIDEO)
Politică
Bolojan, la dezbaterea moțiunii de cenzură: Noi am pus țara pe direcția cea bună. Semnatarii nu înțeleg contextul în care ne aflăm și se folosesc de suferințele oamenilor pentru a câștiga capital politic (VIDEO)
Surse: POT dispare de tot din Parlament. Urmează demisii în lanț din partidul care l-a susținut pe Călin Georgescu la prezidențiale
Politică
Surse: POT dispare de tot din Parlament. Urmează demisii în lanț din partidul care l-a susținut pe Călin Georgescu la prezidențiale
Prima reacție a ministrului Justiției, după interviul judecătoarei Raluca Moroșanu. Ce a anunțat Radu Marinescu: “Solicit să se ia măsuri ferme”
Politică
Prima reacție a ministrului Justiției, după interviul judecătoarei Raluca Moroșanu. Ce a anunțat Radu Marinescu: “Solicit să se ia măsuri ferme”
Nicușor Dan a explicat de ce nu a mers la funeraliile lui Ion Iliescu. Adevărul spus după patru luni
Politică
Nicușor Dan a explicat de ce nu a mers la funeraliile lui Ion Iliescu. Adevărul spus după patru luni
Testul Coaliției se dă la Senat. Se votează moțiunea simplă împotriva Dianei Buzoianu. Ce semnale vin de la PSD
Politică
Testul Coaliției se dă la Senat. Se votează moțiunea simplă împotriva Dianei Buzoianu. Ce semnale vin de la PSD
Nicușor Dan: Împărtășesc îngrijorările societății legate de funcționarea justiției. Voi acționa în limitele atribuțiilor mele constituționale. Statul de drept nu este negociabil
Politică
Nicușor Dan: Împărtășesc îngrijorările societății legate de funcționarea justiției. Voi acționa în limitele atribuțiilor mele constituționale. Statul de drept nu este negociabil
Ultima oră
19:14 - Meseriile pentru care nu îți trebuie facultate și care se plătesc cu 1.500 de euro lunar
19:05 - Controversele din jurul morții Rodicăi Stănoiu. Ce concluzii au tras legiștii după deshumarea cadavrului
18:38 - România revine la ediția Eurovision 2026. Mai multe state au anunțat că vor boicota ediția aniversară
18:34 - Ministrul sârb al Culturii, acuzat că ar fi întocmit un document fals pentru a facilita construcția unui hotel luxos de către ginerele lui Donald Trump
18:06 - Moțiunea împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu, a trecut de Senat. Cuvinte grele aruncate de liderul senatorilor PSD (VIDEO)
18:00 - Ucrainenii sunt pregătiți să îndure războiul cât va fi nevoie. Majoritatea se alătură președintelui Zelenski
17:36 - CSM renunță la atitudinea agresivă și la amenințări. Magistrații invitați la consultări pe tema disfuncționalităților din Justiție
17:16 - George Clooney a dezvăluit de ce nu va mai „săruta fete” în filme: „Am avut o conversație cu soția sa”
17:04 - Diana Buzoianu, discurs dur în plenul Senatului. Ce le-a spus ministrul Mediului celor care vor să o dea jos (VIDEO)
16:35 - Tragedie în Timișoara! Un tânăr de 18 ani a fost găsit fără suflare, în propria casă. Care este cauza decesului