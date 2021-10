Șeful DSP Iași: O carantină totală ar fi benefică, având în vedere doar criteriile epidemiologice / Sistemul sanitar din județ nu va face față solicitărilor dacă vârful valului 4 va fi atins abia la mijlocul lui noiembrie (VIDEO)

Dr. Vasile Cepoi, șeful DSP Iași, a vorbit despre estimările pe care le-a făcut instituția și care arată că vârful valului 4 ar putea fi atins abia la jumătatea lunii noiembrie, precum și că în ianuarie va exista un al cincilea val pandemic.

„Având în vedere doar criteriile epidemiologice, o carantină totală ar fi benefică, ar fi singura soluție pentru a limita această rată extraordinară de răspândire a infecției”, a spus oficialul, joi, la Știrile B1 TV cu Irina Petraru, unde a explicat că la carantinare se ținea seama și de aspecte economice și sociale.

Șeful DSP Iași, despre o eventuală carantină totală și analiza privind evoluția pandemiei de COVID-19

„Din datele pe care le avem și din analiza făcută, rezultă că vârful va fi atins aproximativ la mijlocul lunii noiembrie, situație care, dacă se adeverește, pune sistemul de sănătate din județ în incapacitate de a face față solicitărilor. Deja noi suntem la limită, am extins cât am putut toate capacitățile de tratament, avem peste 800 de paturi cu oxigen, avem 149 de paturi de Terapie Intensivă – de la 30, câte aveam anul trecut în această perioadă. Am extins la maxim toate capacitățile de asistență medicală. A încerca să facem mai mult ar însemna să îi privăm pe pacienții non-Covid de asistență medicală, lucru care nu este posibil”, a declarat dr. Vasile Cepoi.

N-ar fi nevoie de carantină dacă actualele restricții ar fi respectate și dacă persoanele care le încalcă ar fi sancționate, spune șeful DSP Iași.

„Dacă restricțiile actuale ar fi respectate de-adevăratelea și dacă persoanele care nu le respectă ar fi sancționate, n-ar fi nevoie de nicio carantină, iar dacă facem o carantină în care nu reușim să controlăm respectarea regulilor, nu facem decât o carantinare pe hârtie. Cel mai important lucru care trebuie făcut este să întărim capacitatea noastră de control al respectării regulilor actuale. Dacă nu reușim acest lucru, cu denumirea de „carantină” sau fără denumirea de „carantină”, tot nu vom putea obține rezultate”, a mai afirmat el.

Referitor la o eventuală carantină generală, el a spus: „Cum am mai declarat, având în vedere doar criteriile epidemiologice, o carantină totală ar fi benefică, ar fi singura soluție pentru a limita această rată extraordinară de răspândire a infecției. Din păcate, criteriile care stau la baza carantinării sunt mai multe, și cele sociale, și cele economice, și atunci eu nu pot să mă exprim până la capăt dacă este sau nu este necesară o carantină. Necesară este carantina, dar nu știu dacă poate fi pusă în practică. Repet, cel mai dificil lucru pe care cred că îl avem de realizat dacă facem o carantină totală, este să avem forța de a putea controla, adică forțele de ordine să aibă capacitatea de a controla respectarea regulilor”.