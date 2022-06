Șeful Telefericului din Poiana Brașov, condamnat pentru corupție: Cât era șpaga dată de turiști pentru a se da cu schiurile mai ieftin

Tribunalul Brașov a validat la începutul lunii iunie acordul de recunoaștere a vinovăției încheiat între Viorel Bratu, șef stație Teleferic în Poiana Brașov și Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov.

Bratu a fost condamnat la 1,6 ani de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită. În urma condamnării s-a confiscat de la Bratu suma de 1135 de lei luată drept șpagă în perioada februarie – martie 2022.

Angajații Telefericului din Poiana Brașov, acuzați de luare de mită

Angajatii Teleferic care operează în Poiana Brașov au fost acuzați că primesc sume de bani cu titlu de mită de la schiori pentru a le permite acestora să efectueze curse cu telescaunul fără să valideze cartelele de acces,

Un denunțător a aratat ca in data de 04.02.2022, in jurul orei 10.30 a mers în Poiană, echipat de schi, a observat cum mai multi schiori mergeau in interiorul cabinei personalului, discutau cu operatorii de acolo, dupa care stateau la coada si cand ajungeau in dreptul portii de acces, faceau un semn personalului si treceau de turnicheti fara sa valideze cartela de acces.

”Denuţătorul a mai arătat că a mers si el in dreptul cabinei personalului de pe telescaun, în care se aflau 3 bărbați, iar unul din aceștia a ieșit și l-a întrebat ce dorește, el răspunzându-i ca nu mai are puncte pe cartelă și dacă îl poate ajuta. Bărbatul respectiv l-a întrebat câte urcări dorește să facă și dacă este singur, după care i-a solicitat suma de 20 lei, ca să poată trece fără validarea cartelei. De asemenea, bărbatul respectiv i-a mai spus că pentru suma de 50 lei , poate schia toata ziua. Astfel, i-a dat acestuia suma de 50 lei și a mai făcut 4 curse fără să valideze cartelele de acces. Momentul discuției a fost filmat cu camera GoPro de pe cască și filmarea pusă la dispoziția organelor de urmărire penală”, se mai arată în hotărârea Tribunalului Brașov obținută de .

Ancheta procurorilor

Telefericul din Poiana Brașov a fost monitorizat operativ de anchetatori timp de o lună, până în martie când Viorel Bratu a fost reținut inițial pentru 24 de ore de procurorii de la Parchetul Tribunalului Brașov pentru 10 acte de luare de mită comise în timpul supravegherii.

Pentru a demonstra mica corupție din Poiana Brașov procurorii Parchetului Tribunalului Brașov au folosit ca investigatori cu idenitate reală mai mulți polițiști care au descoperit cum se derulau lucrurile la schi și cum ”evitau” schiorii să plătească suma întreagă pentru o zi de schi în Poiana Brașov, care se ridica undeva la 200 – 250 de lei, din informațiile newsonline.ro