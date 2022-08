Semn rău? Turnul lui Ștefan cel Mare a fost lovit de trăsnet

Turnul lui Stefan cel Mare din Piatra Neamt a fost lovit de trăsnet în cursul după-amiezii. , : a fost lovit acoperişul şi s-au făcut două găuri în pavajul de la intrare; etajul unu este grav afectat, cu geamurile sparte, instalația electrică este distrusă și bucăți din turn au căzut în interiorul construcţiei. În plus, vitrinele cu exponate de la parter au fost sparte, reflectoarele de la exterior care lumineaza turnul au fost smulse din pământ iar unele dale de piatră din jurul turnului ar fi fost dislocate și crăpate.



În zonă se instituise un .

În cursul zilei de luni, turnul era închis pentru turişti.

Clădirea este monument istoric din secolul XV.

„O lumină foarte mare, greu de descris în cuvinte”



Un martor a declarat pentru că a auzit un zgomot asurzitor și a văzut o lumină puternică: ”Eram undeva in zona primariei, destul de aproape de turn. S-a auzit un zgomot cum nu am mai auzit pana acum, am crezut ca a explodat o bomba. S-au cutremurat cladirile din jur si s-a vazut o lumina foarte mare, greu de descris in cuvinte”.

Nu s-au înregistrat victime.