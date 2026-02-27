Semne critice care arată că implantul tău dentar are nevoie de tratament avansat cu tehnologia GalvoSurge®

Dacă observi că gingia din jurul implantului sângerează la periaj, este roșie sau umflată, ori ai impresia că implantul „nu mai este la fel de stabil”, nu ignora aceste semnale.

Un implant dentar nu ar trebui să doară, să sângereze sau să prezinte mobilitate. Acestea pot fi semnele periimplantitei, o afecțiune inflamatorie serioasă care poate duce la pierderea implantului dentar dacă nu este tratată la timp.

În clinicile , astfel de cazuri sunt evaluate rapid și tratate cu ajutorul tehnologiei GalvoSurge®, o soluție modernă dezvoltată de Straumann®, producătorul elvețian de implanturi recunoscut la nivel internațional pentru inovațiile sale în implantologie.

Sub coordonarea , tratamentul periimplantitei urmărește un obiectiv clar: salvarea implantului și stabilizarea osului din jur.

Semnele care pot duce la pierderea implantului. Când trebuie să consulți urgent un implantolog

Principala cauză a periimplantitei este acumularea biofilmului bacterian pe suprafața implantului, o peliculă invizibilă formată din bacterii care aderă la suprafața de titan și provoacă inflamație cronică. Această afecțiune nu provoacă întotdeauna durere în fazele inițiale. Însă, există numeroase semnale de alarmă.

Ai nevoie de un control urgent la medicul implantolog dacă ai unul sau mai multe semne:

Sângerează gingia din jurul implantului când te speli pe dinți – dacă gingia din jurul implantului sângerează ușor, este un prim semn de inflamație.

când te speli pe dinți – dacă gingia din jurul implantului sângerează ușor, este un prim semn de inflamație. Gingia este roșie, umflată sau sensibilă – gingia sănătoasă nu ar trebui să fie dureroasă sau inflamată în jurul implantului.

– gingia sănătoasă nu ar trebui să fie dureroasă sau inflamată în jurul implantului. Simți un miros neplăcut sau gust persistent – poate indica prezența bacteriilor sub gingie, chiar dacă igiena pare corectă.

– poate indica prezența bacteriilor sub gingie, chiar dacă igiena pare corectă. Observi secreții (puroi) lângă implant – este un semn clar de infecție și necesită evaluare rapidă.

– este un semn clar de infecție și necesită evaluare rapidă. Gingia s-a retras și se vede mai mult din implant – poate însemna pierdere osoasă în jurul implantului.

– poate însemna pierdere osoasă în jurul implantului. Ai disconfort sau durere la masticație

Ai senzația că implantul „nu mai este la fel de stabil” – chiar și o mobilitate foarte mică este un semnal de alarmă

„Mulți pacienți cred că, odată ce implantul s-a integrat cu succes, nu mai este nevoie de controale regulate. Realitatea este că implanturile necesită îngrijire pe termen lung exact ca dinții naturali. Periimplantita evoluează adesea în tăcere, fără simptome dureroase evidente în fazele incipiente. Dacă este diagnosticată la timp, periimplantita este tratabilă cu ajutorul tehnologiei GalvoSurge®. De aceea, controalele periodice sunt esențiale pentru depistarea precoce.”, explică Dr. Alexandru Georgescu, Director Medical DENT ESTET.

Controlul este recomandat și pacienților care au implanturi de mai mulți ani, mai ales dacă nu au efectuat controale periodice sau au antecedente de parodontită.

GalvoSurge® – tehnologia Straumann® care tratează periimplantita

GalvoSurge® reprezintă o inovație majoră în tratamentul periimplantitelor, deoarece curăță și decontaminează implanturilor dentare rapid, printr-o procedură care durează doar 2 minute.

Tehnologia GalvoSurge® este dezvoltată de Straumann, producătorul elvețian de implanturi dentare premium cu peste 65 de ani de experiență în implantologie. Sistemul utilizează un mecanism electrochimic inovator pentru a elimina biofilmul bacterian de pe suprafața implantului, fără a afecta structura acestuia. Această tehnologie face parte din portofoliul de soluții avansate pentru managementul complicațiilor periimplantare.

Spre deosebire de metodele clasice, care utilizează instrumente mecanice sau laser și pot zgâria sau deteriora suprafața implantului, GalvoSurge® acționează delicat, îndepărtând biofilmul bacterian inclusiv din micro-structurile suprafeței de titan, fără a altera implantul.

„La DENT ESTET, utilizăm tehnologia GalvoSurge pentru că oferă ceea ce nicio altă metodă convențională nu poate asigura: curățare profundă și completă a implantului, păstrând intactă suprafața sa. Aceasta crește semnificativ șansele de salvare a implantului și de stabilizare a osului periimplantar”, subliniază Dr. Alexandru Georgescu.

Beneficiile majore ale tratamentului cu GalvoSurge:

curățare foarte eficientă a implantului, inclusiv în zonele fine și greu accesibile

fără deteriorarea sau zgârierea suprafeței implantului

scăderea semnificativă a inflamației

condiții optime pentru regenerarea osoasă

risc mai mic de recidivă, dacă igiena și controalele sunt respectate

Tehnologia GalvoSurge este indicată în:

periimplantite moderate și avansate

implanturi cu suprafață rugoasă

cazuri cu pierdere osoasă periimplantară

situații în care tratamentele convenționale au eșuat

Cum decurge tratamentul cu GalvoSurge® la DENT ESTET

Sub coordonarea medicală a Dr. Alexandru Georgescu, planurile de tratament sunt realizate conform protocoalelor internaționale, cu accent pe siguranță și predictibilitate.

Etapele tratamentului periimplantitei includ:

evaluare clinică și radiologică detaliată;

acces controlat la implant;

decontaminarea suprafeței implantului cu GalvoSurge;

stabilizare și, dacă este necesar, proceduri de regenerare osoasă;

monitorizare atentă post-tratament.

„Obiectivul nostru nu este doar să tratăm simptomele, ci să eliminăm cauza – acumularea bacteriană. Tehnologia GalvoSurge ne ajută să facem acest lucru într-un mod minim invaziv și controlat”, precizează Dr. Alexandru Georgescu.

După tratament, succesul pe termen lung depinde și de respectarea recomandărilor privind igiena orală și controalele periodice.

De ce intervenția la timp face diferența

Un consult realizat la timp poate face diferența între o intervenție conservatoare și pierderea implantului.

Cu cât tratamentul pentru periimplantită este început mai devreme, cu atât este mai simplu și mai predictibil. În multe situații, tehnologiile moderne, precum GalvoSurge, permit abordări conservatoare, menite să trateze cauza problemei, nu doar simptomele. În plus, intervenția la timp înseamnă evitarea unor proceduri mult mai complexe, precum înlocuirea implanturilor.

Expertiză și tehnologie integrată la DENT ESTET

La DENT ESTET, tratamentul periimplantitei este realizat într-o abordare interdisciplinară, care integrează chirurgia, parodontologia și protetica, atunci când este necesar.

Tehnologia este un instrument esențial, însă expertiza medicală rămâne decisivă.

„În stomatologia modernă, succesul pe termen lung al implanturilor nu depinde doar de momentul inserării, ci și de monitorizarea atentă și de intervenția corectă în cazul complicațiilor. La DENT ESTET, investim constant în tehnologii de ultimă generație, precum GalvoSurge, pentru a oferi pacienților soluții predictibile și sigure. Salvarea unui implant dentar este posibilă atunci când expertiza medicală și tehnologia lucrează împreună”, declară Dr. Oana Taban, CEO & Fondator DENT ESTET.

Periimplantita este o afecțiune care nu trebuie ignorată. Dacă ai un implant dentar și observi semne de inflamație, sângerare sau mobilitate, o evaluare specializată poate face diferența între pierderea și salvarea implantului dentar.

La DENT ESTET, tratamentul modern al periimplantitei cu GalvoSurge oferă o abordare minim invazivă, bazată pe tehnologie avansată și expertiză medicală, cu obiectivul clar de a menține sănătatea implantului pe termen lung.