Senatul a decis modificarea unei prevederi controversate din legislația recentă privind concediile medicale, după reacții puternice din spațiul public. Amendamentul adoptat vizează protejarea categoriilor vulnerabile, în contextul aplicării Ordonanței de urgență a Guvernului 91/2025.

Ce a hotărât Senatul privind plata concediilor medicale

Plenul a stabilit că bolnavii incluși în programele naționale de sănătate, pacienții spitalizați și femeile aflate în concedii de maternitate vor primi integral indemnizația aferentă concediului medical.

Decizia a fost luată prin adoptarea unui amendament la OUG 91/2025, care, în forma inițială, prevedea neplata primei zile de concediu medical. Proiectul a fost votat cu 72 de voturi „pentru”, două „contra” și opt abțineri.

Cine beneficiază de excepțiile introduse

Potrivit amendamentului, regula neplății primei zile nu se va aplica concediilor medicale pentru maternitate și risc maternal. De asemenea, sunt exceptați bolnavii incluși în programele naționale de sănătate, indiferent de tipul afecțiunii.

O altă categorie protejată este cea a pacienților internați, pentru care certificatele de medical eliberate în regim de spitalizare vor fi plătite integral, fără diminuarea indemnizației.

Cine a susținut amendamentul și ce argumente au fost invocate

Amendamentul a fost introdus în raportul Comisiei de sănătate și este semnat de senatori din PSD, PNL, UDMR și AUR, printre care Nicoleta Pauliuc și Adrian Streinu-Cercel.

„Astăzi votăm ordonanța de urgență care a generat îngrijorare legitimă în societate. În forma inițială, ordonanța introducea o măsură percepută ca o sancțiune aplicată celor bolnavi”, a declarat Pauliuc, explicând rațiunea amendamentului.

Ea a subliniat că „nu putem pune pe aceeași planuri suspiciune și o internare” și că „un stat puternic este un stat care nu economisește pe seama bolnavilor”. Argumentul a fost susținut și de senatori din alte partide, relatează Antena3.

Ce poziții au avut celelalte formațiuni politice

Senatorul PSD Cătălin Graur a afirmat că măsurile de disciplină bugetară trebuie aplicate fără a ignora realitatea socială și nevoia de protecție a persoanelor vulnerabile.

Din partea USR, senatoarea Ruxandra Cibu Deaconu a declarat: „Un bolnav cronic nu poate amâna boala cu o zi și nu ar trebui să piardă bani pentru prima zi în care medicului îi spune că nu poate munci”.

Reprezentantul AUR, Cristian Vântu, a anunțat abținerea grupului său, motivând că ordonanța nu reprezintă o urgență, deși a recunoscut existența unor prevederi benefice.

Ce prevede OUG 91/2025 în forma actuală

Ordonanța stabilește că, între 1 februarie 2026 și 31 decembrie 2027, indemnizațiile de se calculează prin diminuarea cu o zi. Costurile sunt suportate inițial de angajator, apoi de Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate.

Prin amendamentul Senatului, aceste reguli nu se vor aplica însă categoriilor considerate vulnerabile, corectând efectele considerate nedrepte ale măsurii inițiale.