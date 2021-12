Sfântul Nicolae 2021. Cele mai frumoase mesaje de „La mulți ani” pentru prieteni, familie și colegii de la muncă

În data de 6 decembrie, peste 800.000 de români își sărbătoresc onomastica, iar cu această ocazie am pregătit cele mai frumoase mesaje de „La mulți ani”, pe care le puteți trimit celor dragi prin sms sau pe WhatsApp.

Nicoleta, Nicolae, Niculăiță, Nae, Nick, Niculița, Nicu; Nikola sau Nicole sunt doar câteva dintre numele pe care le poartă românii și pentru care își sărbătoresc onomastica de Sf. Nicolae. Norocoșii se bucură de o dublă petrecere, având în vedere că în data de 6 decembrie primesc și cadourile de la Moș Nicolae.

Cel mai des întâlnit prenume, la bărbați, este cel de Nicolae, în timp ce la femei, predomină Nicoleta. Mai exact, 302.555 de persoane poartă numele de Nicolae și 218.526 poartă numele de Nicoleta.

Cele mai frumoase mesaje și sms-uri de Sf. Nicolae 2021

Prietenilor care își aniversează ziua onomastică, un mesaj de „La mulți ani” le va aduce multă bucurie în suflet și un zâmbet pe buze.

Mesaje de Sfântul Nicolae pentru prieteni:

„Crede în ceea ce te poate face fericit! E doar o tradiție care a trezit sentimente de bucurie în sufletul tau încă de la primul Moș Nicolae. Gândește-te că este același care are grija să vină la tine de fiecare dată. La mulți ani!

Îți doresc ca ziua numelui să iți aducă multe motive de a sărbători. La mulți ani!

Astăzi, de ziua ta, Mos Nicolae ti-a adus o nuia…. păcat ca nu ai fost cuminte! Mulțumește-te cu mine!

Întocmai că Sfântul Nicolae, al cărui nume îl porți, învață să ierți, să fii mai bun, mai înțelept, să mă ierți când greșesc și să mă înveți să fiu, la rândul meu, un om mai bun. La mulți ani de Sfântul Nicolae!

Mesaje și sms-uri de Sfântul Nicolae pentru familie

Îi puteți răsfăța pe membrii familiei cu un cadou, dar și cu un mesaj surpriză de „La mulți ani”:

E 6 decembrie si este o iarna in carantina, iar eu o sa stau in casa si o sa beau in cinstea ta! La multi ani, Nicolae!

Cu ocazia sărbătoririi numelui, primiți un călduros La mulți ani, multa sănătate, multe realizări si tot ce va doriți lângă cei dragi.

La mulți ani! În fiecare zi vreau să-ți văd zâmbetul, să-ți simt tandrețea atingerii, să-ți admir profunzimea ochilor și să înțeleg că dragostea mea este reciprocă! Te iubesc până la infinit

Să ai parte de sănătate, multe realizări și să te bucuri de această zi frumoasă mereu! La mulți ani, de ziua numelui!

Urări de „La mulți ani” pentru colegii de muncă

Nu uitați de colegii de muncă și trimiteți urări frumoase de la primele ore ale zilei. Sigur le vor face ziua mai bună:

Să ai parte de sănătate, multe realizări și să te bucuri de această zi frumoasă mereu! La mulți ani, de ziua numelui!

De ziua numelui tău cele mai frumoase dorințe să devină realitate. La mulți ani!

Un zâmbet are puterea de a îndrepta totul și de a umple totul de lumina. Sper să ai parte de cât mai multe zâmbete în viață…La Mulți Ani, Nicu!

Nico, La mulți ani, plini de fericire și de împliniri! Să te pupe norocul și să ai numai zâmbete și soare în calea ta!