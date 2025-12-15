Un accident de autocar produs duminică, 14 decembrie, în departamentul Antioquia, nord-vestul Columbiei, s-a soldat cu cel puțin 17 victime, dintre care 16 liceeni, care se întorceau dintr-o excursie pentru a sărbători absolvirea. Alte 22 de persoane au fost rănite, dintre care trei se află în stare gravă. Iată cum s-a întâmplat totul și ce a declarat un supraviețuitor!

Detalii despre accident

transporta elevi din municipalitatea Bello, situată în apropiere de Medellín, și a căzut aproximativ 40 de metri într-o râpă. Cauza exactă a accidentului nu a fost determinată, a declarat guvernatorul departamentului, Andres Julian Rendon, citat de Adevărul.

Un supraviețuitor a povestit: „Dormeam și, dintr-odată, am auzit țipete și de acolo nu-mi mai amintesc nimic”, potrivit unei înregistrări video postate de guvernator pe Instagram. Șoferul autocarului și 16 liceeni cu vârste între 16 și 18 ani și-au pierdut viața. În total, 22 de răniți au fost transportați la spital, trei dintre ei fiind în stare gravă.

Operațiuni de salvare și măsuri de securitate

Echipele de salvare au intervenit cu măsuri speciale de securitate, deoarece în zona accidentului activează gruparea gherila ELN, potrivit unei surse din cadrul poliției citate de AFP. Presa locală a difuzat imagini cu autocarul distrus și cu salvatori acordând îngrijiri victimelor pe tărgi.

Context național și reacții oficiale

Președintele Columbiei, Gustavo Petro, a transmis condoleanțe familiilor victimelor. Accidentul se înscrie într-un context național dificil: în 2024, autoritățile au raportat o medie de 22 de decese pe zi pe șosele. În octombrie 2022, un alt accident de autocar din sud-vestul țării a provocat cel puțin 20 de decese și rănirea altor 15 persoane.

Accidentele rutiere cu autocarul reprezintă o problemă frecventă în Columbia, iar autoritățile locale subliniază necesitatea respectării normelor de siguranță și a măsurilor preventive în transportul de persoane, mai ales în zone cu risc ridicat.