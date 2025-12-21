B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Sfaturi pentru a-ți țina casa păzită de hoți, în perioada sărbătorilor. De ce recomandă experții să nu postăm poze din vacanță în mediul online

Sfaturi pentru a-ți țina casa păzită de hoți, în perioada sărbătorilor. De ce recomandă experții să nu postăm poze din vacanță în mediul online

B1.ro
21 dec. 2025, 10:50
Sfaturi pentru a-ți țina casa păzită de hoți, în perioada sărbătorilor. De ce recomandă experții să nu postăm poze din vacanță în mediul online
Sursă foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Ce poți face pentru ca locuința ta să nu devină ținta unor hoți, în perioada sărbătorilor
  2. De ce ar trebui să ne gândim de două ori înainte de a pune ceva în mediul online

Iarna, în preajma sărbătorilor, pare să fie perioada anului preferată de hoți. Oricine poate deveni o victimă, atunci când, vrăjiți de magia sărbătorilor, uită să-și asigure locuința atunci când pleacă în vizită. Dacă credeți că îndepliniți criteriile anterior menționate, ar fi bine să vă puneți încă de pe acum, pe lista de lucruri care trebuie rezolvate înainte de Crăciun, și câteva măsuri de precauție.

Ce poți face pentru ca locuința ta să nu devină ținta unor hoți, în perioada sărbătorilor

În această perioadă, în care activitatea hoților pare să se intensifice, specialiștii în securitate vin cu câteva sfaturi pentru oameni. Uneori, ca și în acest caz, metodele clasice, cele mai simple, pot fi și cele mai utile. Este important ca înainte să plecăm de acasă, mai ales dacă o facem pentru o perioadă mai îndelungată de timp, să ne asigurăm că toate ușile, ferestrele și alte căi de acces către locuință sunt închise. De ajutor poate fi și o încuietoare mai sigură, care să nu fie ușor de spart.

De altfel, specialiștii ne recomandă dotarea locuinței cu un sistem de camere de supraveghere sau alarme. Pe de-o parte, acest device-uri descurajează hoții să acționeze, mai ales dacă sunt amplasate la vedere. Dar dacă, totuși, hoții decid să acționeze, pot fi utile pentru identificarea mai rapidă a făptuitorilor sau chiar prinderea lor în flagrant.

Nu sunt de neglijat nici prizele programabile, care pot face să pară că cineva este în locuință. O idee similară sunt și luminile cu senzori de mişcare. Ideal ar fi și să putem încredința pe cineva, cum ar fi un vecin, prieten sau rudă, cu verificarea locuinței, mai ales dacă suntem plecați o perioadă îndelungată.

De ce ar trebui să ne gândim de două ori înainte de a pune ceva în mediul online

Experţii recomandă ca, în cazul în care suntem plecați de sărbători, să nu distribuim în mediul online acest aspect. Pozele pe care ne dorim să le împărtășim cu prietenii digitali pot fi postate și la întoarcerea acasă. În caz contrar, hoții vor ști că au cale liberă pentru a vă intra în casă.

Și nu în ultimul rând, nu uitați să vă asigurați și bunurile de valoare din locuință, cum ar fi bani sau bijuterii. Un seif este ideal pentru asta.

Tags:
Citește și...
Prăjiturile pregătite în casă, bune și ieftine. Cât poți economisi de sărbători dacă îți prepari propriile deserturile
Eveniment
Prăjiturile pregătite în casă, bune și ieftine. Cât poți economisi de sărbători dacă îți prepari propriile deserturile
Concert extraordinar de colinde! Corul Madrigal a adus magia sărbătorilor în centrul Bucureștiului
Eveniment
Concert extraordinar de colinde! Corul Madrigal a adus magia sărbătorilor în centrul Bucureștiului
Rusia pune capăt unui acord cu România, semnat în vremea președintelui Ion Iliescu. Ce scop avea înțelegerea dintre cele două state
Eveniment
Rusia pune capăt unui acord cu România, semnat în vremea președintelui Ion Iliescu. Ce scop avea înțelegerea dintre cele două state
Câți lucrători străini ar urma să primească România în 2026? Contingentul stabilit de Ministerul Muncii – mai mic decât în 2025
Eveniment
Câți lucrători străini ar urma să primească România în 2026? Contingentul stabilit de Ministerul Muncii – mai mic decât în 2025
Adevărul șocant despre citricele din magazine! ANPC trage un semnal de alarmă: „Suntem bătaia de joc a importatorilor”
Eveniment
Adevărul șocant despre citricele din magazine! ANPC trage un semnal de alarmă: „Suntem bătaia de joc a importatorilor”
Românii schimbă tradiția de Crăciun. Preparatele care fac senzație anul acesta la masa de sărbători
Eveniment
Românii schimbă tradiția de Crăciun. Preparatele care fac senzație anul acesta la masa de sărbători
Nicușor Dan anunță recâștigarea puterii Președintelui de a contesta legi la CCR
Eveniment
Nicușor Dan anunță recâștigarea puterii Președintelui de a contesta legi la CCR
Taxă de 2€ pentru fiecare noapte în Capitală? Turiștii reacționează dur: „Nu suntem de acord”
Eveniment
Taxă de 2€ pentru fiecare noapte în Capitală? Turiștii reacționează dur: „Nu suntem de acord”
Seară de poveste la Cernica! Magia sărbătorilor de iarnă a adus emoție, colinde, cadouri și bucurie pentru cei mici
Eveniment
Seară de poveste la Cernica! Magia sărbătorilor de iarnă a adus emoție, colinde, cadouri și bucurie pentru cei mici
Un comisar-șef de poliție, prins în flagrant în timp ce încasa mită chiar în mașina de serviciu
Eveniment
Un comisar-șef de poliție, prins în flagrant în timp ce încasa mită chiar în mașina de serviciu
Ultima oră
12:58 - Prăjiturile pregătite în casă, bune și ieftine. Cât poți economisi de sărbători dacă îți prepari propriile deserturile
12:29 - Concert extraordinar de colinde! Corul Madrigal a adus magia sărbătorilor în centrul Bucureștiului
11:56 - Discrepanțe uriașe de finanțări, în Timiș. Comuna condusă de fratele președintelui CJ primește cât alte 9 localități, la un loc
10:17 - Rusia pune capăt unui acord cu România, semnat în vremea președintelui Ion Iliescu. Ce scop avea înțelegerea dintre cele două state
09:46 - Vremea astăzi, 21 decembrie. Românii din majoritatea regiunilor vor avea parte de o zi mohorâtă
09:19 - Câți lucrători străini ar urma să primească România în 2026? Contingentul stabilit de Ministerul Muncii – mai mic decât în 2025
08:42 - Consilierul lui Bolojan clarifică: a fost sau nu necesară creșterea TVA-ului / Când estimează că vor scădea inflația și dobânzile
00:01 - Prințul William și-a dus fiul la o organizație caritabilă vizitată de prințesa Diana, acum 32 de ani (FOTO)
23:28 - TVA-ul pentru mâncare și cazare va rămâne la 11% și anul viitor. Guvernul menține cota redusă pentru HoReCa
22:51 - Adevărul șocant despre citricele din magazine! ANPC trage un semnal de alarmă: „Suntem bătaia de joc a importatorilor”