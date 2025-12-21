Iarna, în preajma sărbătorilor, pare să fie perioada anului preferată de hoți. Oricine poate deveni o victimă, atunci când, vrăjiți de magia sărbătorilor, uită să-și asigure locuința atunci când pleacă în vizită. Dacă credeți că îndepliniți criteriile anterior menționate, ar fi bine să vă puneți încă de pe acum, pe lista de lucruri care trebuie rezolvate înainte de , și câteva măsuri de precauție.

Ce poți face pentru ca locuința ta să nu devină ținta unor hoți, în perioada sărbătorilor

În această perioadă, în care activitatea hoților pare să se intensifice, specialiștii în securitate vin cu câteva sfaturi pentru oameni. Uneori, ca și în acest caz, metodele clasice, cele mai simple, pot fi și cele mai utile. Este important ca înainte să plecăm de acasă, mai ales dacă o facem pentru o perioadă mai îndelungată de timp, să ne asigurăm că toate ușile, ferestrele și alte căi de acces către locuință sunt închise. De ajutor poate fi și o încuietoare mai sigură, care să nu fie ușor de spart.

De altfel, specialiștii ne recomandă dotarea locuinței cu un sistem de camere de supraveghere sau alarme. Pe de-o parte, acest device-uri descurajează hoții să acționeze, mai ales dacă sunt amplasate la vedere. Dar dacă, totuși, hoții decid să acționeze, pot fi utile pentru identificarea mai rapidă a făptuitorilor sau chiar prinderea lor în .

Nu sunt de neglijat nici prizele programabile, care pot face să pară că cineva este în locuință. O idee similară sunt și luminile cu senzori de mişcare. Ideal ar fi și să putem încredința pe cineva, cum ar fi un vecin, prieten sau rudă, cu verificarea locuinței, mai ales dacă suntem plecați o perioadă îndelungată.

De ce ar trebui să ne gândim de două ori înainte de a pune ceva în mediul online

Experţii recomandă ca, în cazul în care suntem plecați de sărbători, să nu distribuim în mediul online acest aspect. Pozele pe care ne dorim să le împărtășim cu prietenii digitali pot fi postate și la întoarcerea acasă. În caz contrar, hoții vor ști că au cale liberă pentru a vă intra în casă.

Și nu în ultimul rând, nu uitați să vă asigurați și bunurile de valoare din locuință, cum ar fi bani sau bijuterii. Un seif este ideal pentru asta.