B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Un comisar-șef de poliție, prins în flagrant în timp ce încasa mită chiar în mașina de serviciu

Un comisar-șef de poliție, prins în flagrant în timp ce încasa mită chiar în mașina de serviciu

Ana Beatrice
20 dec. 2025, 19:37
Un comisar-șef de poliție, prins în flagrant în timp ce încasa mită chiar în mașina de serviciu
Sursa Foto: Captură Video - Antena 3 CNN
Cuprins
  1. Ce sumă a primit comisarul-șef pentru presupusa intervenție în dosarul penal
  2. Cât poate „costa” manipularea unui dosar penal

Un comisar-șef de poliție din Giurgiu a fost surprins în flagrant chiar în autospeciala de serviciu, în timp ce încasa șpagă.

În imaginile difuzate de Antena 3 CNN se vede momentul intervenției spectaculoase a anchetatorilor. Bărbatul este săltat direct din parcarea unui supermarket. Procurorii aveau deja informații solide despre promisiunea făcută într-un dosar penal. Se pare că acesta ar fi promis că poate întârzia trimiterea cauzei în instanță, în schimbul unei sume de bani.

Ce sumă a primit comisarul-șef pentru presupusa intervenție în dosarul penal

În schimbul „serviciului” promis, Adrian Ciulei ar fi cerut și ar fi primit, potrivit acuzațiilor DNA, nu mai puțin de 30.000 de lei. Anchetatorii au găsit în torpedoul mașinii teancuri de bancnote marcate clar cu mențiunea „mită”. După flagrantul spectaculos, șeful din Poliție a fost arestat preventiv, notează sursa menționată.

„Cei care intenționează să dea mită colegilor sau magistraților pentru a le întârzia dosarele să nu facă acest lucru pentru că oricum dosarele nu sunt soluționate la timp. Un polițist de la Investigații Criminale, care lucrează într-o zonă operativă destul de încărată are undeva până la 600 de dosare de soluționat. Nici măcar nu are timp să deschidă coperțile la ele.  Se întârzie de la sine și durează ani de zile dacă e un dosar complex. Nu tolerăm astfel de fapte și nu suntem de acord cu ele”, a declarat Gabriel Gîrniță, șef sindicat Sidepol.

Avocata Eliza Ene Corbeanu subliniază că mita pentru întârzierea soluționării unui dosar nu are nicio logică. Ea explică faptul că oricum anchetele se întind pe ani de zile.

„E trist și regretabil că vedem aceste cazuri. Oamenii trebuie să înțeleagă că nu este regula. Sunt excepții. Trebuie ca oamenii să își păstreze încredere în organele de poliție, trebuie să sesizeze de fiecare dată când li se cer astfel de sume tocmai pentru a descuraja astfel de fapte”, a precizat aceasta.

Cât poate „costa” manipularea unui dosar penal

Potrivit ordonanței DNA, anchetatorii au strâns probe clare care descriu o schemă de corupție bine conturată. Între decembrie 2024 și decembrie 2025, în timpul instrumentării unui dosar de evaziune fiscală, inculpatul Ciulei Adrian ar fi cerut bani. În această perioadă, el ar fi primit de la un martor suma totală de 29.800 de lei.

În schimb, acesta ar fi promis o soluție de netrimitere în judecată. Mai târziu, în noiembrie 2025, el ar fi admis că acest lucru nu mai este posibil, dar ar fi propus o „variantă de rezervă”, Pentru încă 10.000 de lei, ar fi încercat să întârzie trimiterea dosarului la parchet până în primăvara următoare. La 5 decembrie 2025, în parcarea unui fast-food din Giurgiu, acesta ar fi primit suma cerută chiar în autoturismul de serviciu. În acel moment, procurorii anticorupție au intervenit și au realizat flagrantul.

Tags:
Citește și...
Taxă de 2€ pentru fiecare noapte în Capitală? Turiștii reacționează dur: „Nu suntem de acord”
Eveniment
Taxă de 2€ pentru fiecare noapte în Capitală? Turiștii reacționează dur: „Nu suntem de acord”
Seară de poveste la Cernica! Magia sărbătorilor de iarnă a adus emoție, colinde, cadouri și bucurie pentru cei mici
Eveniment
Seară de poveste la Cernica! Magia sărbătorilor de iarnă a adus emoție, colinde, cadouri și bucurie pentru cei mici
Magia sărbătorilor a cuprins Palatul Cotroceni. Mirabela Grădinaru i-a întâmpinat pe copiii veniți să colinde (FOTO)
Eveniment
Magia sărbătorilor a cuprins Palatul Cotroceni. Mirabela Grădinaru i-a întâmpinat pe copiii veniți să colinde (FOTO)
Ciprian Ciucu a anunțat că Primăria Capitalei se confruntă cu o criză financiară majoră: „În acest moment, datoriile sunt de peste 2,1 miliarde de lei”
Eveniment
Ciprian Ciucu a anunțat că Primăria Capitalei se confruntă cu o criză financiară majoră: „În acest moment, datoriile sunt de peste 2,1 miliarde de lei”
Salata recomandată de Mihaela Bilic: „Crește imunitatea și restabilește tranzitul intestinal” / Durează mai puțin de 15 minute să o prepari
Eveniment
Salata recomandată de Mihaela Bilic: „Crește imunitatea și restabilește tranzitul intestinal” / Durează mai puțin de 15 minute să o prepari
Medicii trag un semnal de alarmă! La ce trebuie să fie atenți românii pentru ca masa de Crăciun să nu se termine la spital
Eveniment
Medicii trag un semnal de alarmă! La ce trebuie să fie atenți românii pentru ca masa de Crăciun să nu se termine la spital
Nicușor Dan: „Am primit de la magistrați sute de pagini despre problemele din justiție”. Când vor avea loc discuțiile cu angajații sistemului judiciar
Eveniment
Nicușor Dan: „Am primit de la magistrați sute de pagini despre problemele din justiție”. Când vor avea loc discuțiile cu angajații sistemului judiciar
Cum a contribuit fostul ministru al Apărării, Gabriel Oprea, la reconcilierea revoluționarilor cu Armata Română: „Am considerat că este de datoria mea”
Eveniment
Cum a contribuit fostul ministru al Apărării, Gabriel Oprea, la reconcilierea revoluționarilor cu Armata Română: „Am considerat că este de datoria mea”
Recorder reacționează după interviul de la Realitatea TV a șefei Curții de Apel București: „Apare la televiziunea unui condamnat penal, al cărui dosar urmează să ajungă chiar la instanța pe care o conduce”
Eveniment
Recorder reacționează după interviul de la Realitatea TV a șefei Curții de Apel București: „Apare la televiziunea unui condamnat penal, al cărui dosar urmează să ajungă chiar la instanța pe care o conduce”
Un spital din țară introduce taxa de „horoscop”. Cât vor trebui să plătească oamenii pentru un document care le atestă ora nașterii
Eveniment
Un spital din țară introduce taxa de „horoscop”. Cât vor trebui să plătească oamenii pentru un document care le atestă ora nașterii
Ultima oră
20:38 - Taxă de 2€ pentru fiecare noapte în Capitală? Turiștii reacționează dur: „Nu suntem de acord”
19:56 - Seară de poveste la Cernica! Magia sărbătorilor de iarnă a adus emoție, colinde, cadouri și bucurie pentru cei mici
19:02 - Magia sărbătorilor a cuprins Palatul Cotroceni. Mirabela Grădinaru i-a întâmpinat pe copiii veniți să colinde (FOTO)
18:30 - Ciprian Ciucu a anunțat că Primăria Capitalei se confruntă cu o criză financiară majoră: „În acest moment, datoriile sunt de peste 2,1 miliarde de lei”
18:06 - Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 21 – 27 decembrie. Schimbări profunde, lecții karmice și revelații importante pentru fiecare zodie
17:30 - Aris Eram, student la o facultate prestigioasă din Spania. În ce domeniu a ales să se specializeze tânărul
16:15 - Marea finală Vocea României 2025 a adus emoții uriașe un nou record pentru Tudor Chirilă. Alessia Pop a câștigat marele trofeu
16:02 - Salata recomandată de Mihaela Bilic: „Crește imunitatea și restabilește tranzitul intestinal” / Durează mai puțin de 15 minute să o prepari
15:25 - Ce studii are, de fapt, Aris Eram? Tânărul a fost exmatriculat de la liceu: „Zici că eram la poliție, ne-au luat separat să ne întrebe”
14:57 - Medicii trag un semnal de alarmă! La ce trebuie să fie atenți românii pentru ca masa de Crăciun să nu se termine la spital