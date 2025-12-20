Un comisar-șef de poliție din Giurgiu a fost surprins în flagrant chiar în autospeciala de serviciu, în timp ce încasa șpagă.

În imaginile difuzate de Antena 3 CNN se vede momentul intervenției spectaculoase a anchetatorilor. Bărbatul este săltat direct din parcarea unui supermarket. Procurorii aveau deja informații solide despre promisiunea făcută într-un dosar penal. Se pare că acesta ar fi promis că poate întârzia trimiterea cauzei în instanță, în schimbul unei sume de bani.

Ce sumă a primit comisarul-șef pentru presupusa intervenție în dosarul penal

În schimbul „serviciului” promis, Adrian Ciulei ar fi cerut și ar fi primit, potrivit acuzațiilor , nu mai puțin de 30.000 de lei. Anchetatorii au găsit în torpedoul mașinii teancuri de bancnote marcate clar cu mențiunea „mită”. După flagrantul spectaculos, șeful din Poliție a fost arestat preventiv, notează sursa menționată.

„Cei care intenționează să dea mită colegilor sau magistraților pentru a le întârzia dosarele să nu facă acest lucru pentru că oricum dosarele nu sunt soluționate la timp. Un polițist de la Investigații Criminale, care lucrează într-o zonă operativă destul de încărată are undeva până la 600 de dosare de soluționat. Nici măcar nu are timp să deschidă coperțile la ele. Se întârzie de la sine și durează ani de zile dacă e un dosar complex. Nu tolerăm astfel de fapte și nu suntem de acord cu ele”, a declarat Gabriel Gîrniță, șef sindicat Sidepol.

Avocata Eliza Ene Corbeanu subliniază că mita pentru întârzierea soluționării unui dosar nu are nicio logică. Ea explică faptul că oricum anchetele se întind pe ani de zile.

„E trist și regretabil că vedem aceste cazuri. Oamenii trebuie să înțeleagă că nu este regula. Sunt excepții. Trebuie ca oamenii să își păstreze încredere în organele de poliție, trebuie să sesizeze de fiecare dată când li se cer astfel de sume tocmai pentru a descuraja astfel de fapte”, a precizat aceasta.

Cât poate „costa” manipularea unui dosar penal

Potrivit ordonanței DNA, anchetatorii au strâns probe clare care descriu o schemă de corupție bine conturată. Între decembrie 2024 și decembrie 2025, în timpul instrumentării unui dosar de evaziune fiscală, inculpatul Ciulei Adrian ar fi cerut bani. În această perioadă, el ar fi primit de la un martor suma totală de 29.800 de lei.

În schimb, acesta ar fi promis o soluție de netrimitere în judecată. Mai târziu, în noiembrie 2025, el ar fi admis că acest lucru nu mai este posibil, dar ar fi propus o „variantă de rezervă”, , ar fi încercat să întârzie trimiterea dosarului la parchet până în primăvara următoare. La 5 decembrie 2025, în parcarea unui fast-food din Giurgiu, acesta ar fi primit suma cerută chiar în autoturismul de serviciu. În acel moment, procurorii anticorupție au intervenit și au realizat flagrantul.