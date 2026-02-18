Sfaturi pentru plăți în siguranță pe site-urile online

Dacă până nu demult plățile online erau privite cu rețineri, astăzi au devenit ceva normal. Comanzi, plătești și ai rezolvat, fără drumuri și fără timp pierdut.

E mai simplu, mai confortabil și, de multe ori, chiar mai ieftin să cumperi pe internet. Tocmai de aceea, magazinele online și serviciile digitale sunt tot mai folosite.

Totuși, riscurile nu au dispărut. Zilnic apar tentative de fraudă, iar unele arată surprinzător de credibil.

Alege doar site-uri de încredere

Înainte de orice, plătește doar pe site-uri pe care le cunoști sau care au o reputație bună. Dacă un site îți pare „prea bun ca să fie adevărat”, ia-o mai încet și verifică.

Caută datele de contact. Un magazin serios are adresă, e-mail, telefon, politici clare de livrare și retur, plus termeni și condiții ușor de găsit.

Atenție și la numele site-ului. Uneori, escrocii copiază designul unui brand cunoscut, dar schimbă o literă în domeniu. Dacă ai dubii, verifică de două ori înainte să introduci datele cardului.

De exemplu, dacă vrei să faci o depunere la un cazinou online, pornește de la o listă verificată, precum . Așa reduci șansele să ajungi pe o platformă dubioasă.

Evită cât poți site-urile despre care nu ai mai auzit. Nu testa „la noroc” un magazin necunoscut doar pentru că are un preț mic.

Caută întâi câteva informații: ce spun alți cumpărători, dacă apar plângeri repetate și cât de ușor se rezolvă problemele. Dacă vezi multe semne de întrebare, mai bine alegi altă variantă.

Cumpără de pe site-uri sigure

Un alt pas important: cumpără doar dacă site-ul este securizat. Nu e ceva complicat, se verifică în câteva secunde.

Uită-te la adresa din browser. Site-urile sigure folosesc o conexiune criptată și, de obicei, adresa începe cu . Uneori vezi și un simbol de lacăt lângă adresă.

Dacă lipsește „https://” sau apar avertismente în browser, oprește-te. Datele introduse la plată pot fi expuse, iar riscul nu merită.

E bine să fii atent și la rețeaua de internet. Evită plățile când ești pe Wi‑Fi public, în special în locuri aglomerate. Dacă nu ai alternativă, folosește date mobile sau amână plata.

Folosește metode securizate

Și metoda de plată contează. O soluție bună te ajută să ai mai mult control și să reduci riscurile.

În practică, multe persoane aleg servicii cunoscute, precum PayPal, Revolut, Apple Pay sau Google Pay. Sunt opțiuni populare tocmai pentru că pun accent pe securitate și pe confirmări rapide.

Dacă banca ta oferă card virtual sau card de unică folosință, merită să îl folosești pe site-uri noi pentru tine. Chiar dacă datele ar fi compromise, nu riști cardul principal.

Activează, pe cât posibil, notificările la tranzacții. Când primești instant o alertă, îți dai seama imediat dacă apare o plată pe care nu o recunoști.

Încearcă să eviți metodele pe care nu le-ai mai folosit, mai ales pe site-uri necunoscute. Dacă ai dubii, mergi pe o variantă cu care ești familiarizat.

Recenziile oferă detalii prețioase

Nu cumpăra produse sau servicii fără să te uiți, măcar puțin, la recenzii. Îți ia câteva minute și te poate scuti de probleme.

Când citești părerile altor oameni, vezi rapid dacă au existat întârzieri, comenzi greșite, refuzuri la retur sau probleme la plată.

Nu te opri la o singură recenzie. Caută un tipar: dacă aceeași problemă apare din nou și din nou, e un semnal clar.

Uită-te și la data recenziilor. Un site poate avea păreri bune acum câțiva ani, dar probleme recente. Te interesează mai ales experiențele recente.

Evită e-mailurile suspecte

Multe fraude online pornesc de la un sau un mesaj. Uneori pare că vine de la bancă, curier, ANAF sau altă instituție, dar este o capcană.

Mesajele de tip fraudă încearcă, de obicei, să te grăbească: „plătește acum”, „contul se blochează”, „mai ai 10 minute”. Când vezi presiune și urgență, fă un pas în spate.

Verifică atent expeditorul. Adresele false încearcă să imite una oficială, însă de obicei au mici diferențe care le dau de gol.

Mai uită-te și la text. De multe ori, mesajele sunt traduse prost și au greșeli de exprimare sau formulări ciudate.

Nu da click pe linkuri la întâmplare și nu oferi datele cardului. Dacă ai dubii, intră tu direct pe site-ul oficial (scris de tine în browser) sau sună la numărul oficial al instituției.

Plățile online sunt comode, dar merită făcute cu atenție. Cu câteva verificări simple, îți protejezi banii și datele.

Dacă ceva nu îți inspiră încredere, oprește-te și verifică încă o dată. Mai bine pierzi două minute decât să te complici apoi cu blocări de card și sesizări.