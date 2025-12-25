Un bărbat a fost omorât în bătaie, în noaptea de miercuri spre joi, într-un conflict spontan în care au fost implicate peste 20 de persoane. Patru sunt acum cercetate pentru omor și tulburarea ordinii și liniștii publice, iar alte șase pentru tulburarea ordinii și liniștii publice.

Crimă în ajun de Crăciun

Tragedia a avut loc în localitatea Blăjel, județul Sibiu. La fața locului au ajuns două echipaje medicale, care au găsit un bărbat de 36 de ani în stop cardio-respirator. Resuscitarea a durat 65 de minute, dar a fost în zadar.

„În acest conflict, victima, o persoană în vârstă de 36 ani, a fost agresată cu diverse corpuri contondente în zona capului și a corpului, de patru autori, în vârstă de 14, 33, 27 și 18 ani. În urma loviturilor primite, victima a decedat”, a transmis

Patru agresori sunt urmăriți penal pentru săvârșirea infracțiunilor de omor și tulburarea ordinii și liniștii publice, iar alte șase persoane pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. Cercetările continuă.