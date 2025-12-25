B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Sibiu: Bărbat omorât în ajunul Crăciunului, într-un conflict spontan în care au fost implicate peste 20 de persoane

Sibiu: Bărbat omorât în ajunul Crăciunului, într-un conflict spontan în care au fost implicate peste 20 de persoane

Traian Avarvarei
25 dec. 2025, 16:24
Sibiu: Bărbat omorât în ajunul Crăciunului, într-un conflict spontan în care au fost implicate peste 20 de persoane
Sursa foto simbol: Inquam Photos / Octav Ganea

Un bărbat a fost omorât în bătaie, în noaptea de miercuri spre joi, într-un conflict spontan în care au fost implicate peste 20 de persoane. Patru sunt acum cercetate pentru omor și tulburarea ordinii și liniștii publice, iar alte șase pentru tulburarea ordinii și liniștii publice.

Crimă în ajun de Crăciun

Tragedia a avut loc în localitatea Blăjel, județul Sibiu. La fața locului au ajuns două echipaje medicale, care au găsit un bărbat de 36 de ani în stop cardio-respirator. Resuscitarea a durat 65 de minute, dar a fost în zadar.

„În acest conflict, victima, o persoană în vârstă de 36 ani, a fost agresată cu diverse corpuri contondente în zona capului și a corpului, de patru autori, în vârstă de 14, 33, 27 și 18 ani. În urma loviturilor primite, victima a decedat”, a transmis Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu.

Patru agresori sunt urmăriți penal pentru săvârșirea infracțiunilor de omor și tulburarea ordinii și liniștii publice, iar alte șase persoane pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. Cercetările continuă.

Tags:
Citește și...
Accident grav pe o pârtie din Predeal. O femeie a leșinat după ce a fost lovită de o sanie
Eveniment
Accident grav pe o pârtie din Predeal. O femeie a leșinat după ce a fost lovită de o sanie
Nostalgicii comunismului au înfruntat viscolul și au mers la mormântul lui Ceaușescu
Eveniment
Nostalgicii comunismului au înfruntat viscolul și au mers la mormântul lui Ceaușescu
Actorul Pat Finn, cunoscut din „Friends” și „Seinfeld”, a murit la vârsta de 60 de ani
Eveniment
Actorul Pat Finn, cunoscut din „Friends” și „Seinfeld”, a murit la vârsta de 60 de ani
Patriarhul Daniel: Cele mai de preț daruri pentru Hristos sunt credința, faptele bune și viața curată
Eveniment
Patriarhul Daniel: Cele mai de preț daruri pentru Hristos sunt credința, faptele bune și viața curată
O femeie a căzut într-o fântână de 15 metri în Vaslui, în prima zi de Crăciun
Eveniment
O femeie a căzut într-o fântână de 15 metri în Vaslui, în prima zi de Crăciun
Cum se sărbătorește Crăciunul în diferite țări: religie, cultură și restricții
Eveniment
Cum se sărbătorește Crăciunul în diferite țări: religie, cultură și restricții
Prima zi de Crăciun aduce ninsoare și viscol în mai multe regiuni din România
Eveniment
Prima zi de Crăciun aduce ninsoare și viscol în mai multe regiuni din România
Nicușor Dan: „Crăciunul ne amintește de acasă și de valorile care dau sens vieții”
Eveniment
Nicușor Dan: „Crăciunul ne amintește de acasă și de valorile care dau sens vieții”
Papa Leon al XIV-lea a transmis un mesaj de pace și speranță în prima liturghie de Crăciun
Eveniment
Papa Leon al XIV-lea a transmis un mesaj de pace și speranță în prima liturghie de Crăciun
Cristi Danileț, atac la Inspecția Judiciară. Fostul judecător acuză lipsa de reacție după dezvăluirile de la întâlnirea magistraților cu președintele
Eveniment
Cristi Danileț, atac la Inspecția Judiciară. Fostul judecător acuză lipsa de reacție după dezvăluirile de la întâlnirea magistraților cu președintele
Ultima oră
18:21 - Doliu în muzica populară: Ion Drăgan a murit chiar în ziua de Crăciun. Mesajul emoționant transmis de Jean Paler (VIDEO, FOTO)
18:07 - Accident grav pe o pârtie din Predeal. O femeie a leșinat după ce a fost lovită de o sanie
17:47 - Cum a rămas Alexandra Ungureanu fără cântări de Revelion: „A fost un an mai ciudat și din ce mi-am propus eu nu mi-a ieșit nimic”
17:25 - Ce pensie are Cornel Dinu după o carieră de peste 40 de ani: „Ăsta-i un stat care nu-și servește locuitorii, fură de la ei”
17:05 - Teo, despre umorul politic: „Clasa politică pe care o avem acum este aproape de necaricaturizat pentru că arată deja a caricatură”
16:45 - Elvira Deatcu și soțul ei au aruncat la gunoi cadourile de Crăciun ale copiilor. Cum a argumentat actrița
15:58 - Nostalgicii comunismului au înfruntat viscolul și au mers la mormântul lui Ceaușescu
15:23 - Actorul Pat Finn, cunoscut din „Friends” și „Seinfeld”, a murit la vârsta de 60 de ani
14:52 - Oana Roman: „Dacă tot există pretenția de mese de bogați…”. Cu ce le-a atras atenția internauților
14:13 - Patriarhul Daniel: Cele mai de preț daruri pentru Hristos sunt credința, faptele bune și viața curată