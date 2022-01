Simin Aysel Florescu: Jumătate din pacienții internați la Victor Babeș cu COVID-19 sunt infectați cu varianta Omicron

Jumătate din pacienții internați la Victor Babeș cu COVID-19 sunt infectați cu varianta Omicron, după cum a precizat chiar managerul spitalului, Simin Aysel Florescu. În cazul persoanelor vaccinate, infectarea cu noua variantă se manifestă ca o rino-faringită clasică, în timp ce în cazul persoanelor nevaccinate nu se cunoaște exact cât de grave pot fi simptomele.

Totodatăm medicul Adrian Marinescu, directorul medical al Institutului Matei Balș din București a precizat că la început, pacienții diagnosticați cu varianta Omicron, care făceau parte din categoriile vulnerabile, erau internați în unitatea medicală, pentru monitorizare.

Managerul Simin Aysel Florescu spune că jumătate dintre pacienții bolnavi de COVID-19 și internați în unitatea medicală sunt infectați cu varianta Omicron. Totodată, medicul a ținut să precizeze că cele mai multe cazuri de Omicron de la Babeș sunt „importate” fiind pacienți care au sosit din străinătate.

„Am avut internaţi pacienţi, deocamdată sunt mai mulţi dintre cei care au venit din străinătate, deci cazuri de import dar încep să apară şi cazurile locale şi la acest moment mai mult de jumătate din tulpinile celor internaţi sunt Omicron.

Deocamdată, sunt doar câteva zeci de pacienţi internaţi şi din aceştia încep să apară din ce în ce mai mulţi, dincolo de majoritate, cu suspiciune de Omicron, noi avem posibilitatea să facem un screening de variante în laboratorul nostru (…) Ca şi manifestări simple de boală deocamdată majoritatea sunt forme simple, necomplicate, dar încep să apară şi celelalte uşor uşor.

Nu e mare lucru diferit faţă de delta, cel puţin deocamdată, doar faptul că mulţi sunt dintre cei care au fost vaccinaţi, vorbesc de călători, aceştia aveau obligativitatea de vaccinare şi au venit cu manifestări de infecţie de tract respirator superior, cu tuse, cu rinoree şi mai puţin cu alte manifestări severe, ca o rinită, ca o rino-faringită clasică deocamdată, repet, la cei care sunt vaccinaţi, cei care călătoresc”, a declarat medicul Florescu, pentru News.ro.

Zilnic sunt pacienți internați în ATI

Totuși, dr. Florescu atrage atenția asupra unui aspect îngrijorător în prezent și anume cazurile din ATI. Simin Aysel Florescu spune că deși numărul infectărilor a scăzut considerabil, în ATI au rămas în continuare pacienți internați, iar secția a funcționat non-stop pentru cei cu patologie SARS-CoV-2.

„În ATI acum sunt 5 cazuri din cele 9 paturi, un indicator nefavorabil este faptul că în toată această perioadă când numărul de pacienţi per total a scăzut foarte mult, terapia intensivă nu a putut fi închisă nicio zi, au fost în permanenţă cazuri acolo, doar de o săptămână a scăzut sub numărul maxim de cazuri, sub 9, dar în nicio zi nu am putut spune că am terminat cu cazurile grave şi putem şi noi să spunem că putem să închidem şi probabil că va fi din nou foarte rău”, a mai declarat ea pentru sursa citată mai sus.