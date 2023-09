Simona Spătaru (USR), critici la adresa președintelui Iohannis: „Se duce mascotă în toate problemele României. Are o agendă încărcată”

Senatoarea USR Simona Spătaru a declarat într-o intervenție în emisiunea moderată de Oana Stănciulescu, că Klaus Iohannis a acoperit o parte din responsabilitatea premierului Ciolacu, privind creșterile de taxe.

Simona Spătaru, despre vizita lui Klaus Iohannis în Deltă

Aceasta a criticat totodată faptul că președintele „se duce mascotă în toate problemele României”, referindu-se la vizita acestuia în Deltă, în contextul în care România se confruntă cu probleme bugetare:

„Întrebat fiind dacă cunoaște și cu ce s-a mers acolo la Bruxelles a răspuns că dacă experții consideră necesar, sigur și o creștere de TVA poate să fie luată în considerare. A dat ok-ul, a acoperit o parte din responsabilitatea premierului Ciolacu, abia ce îl pusese premier, deci au împărțit frățește această veste către români.

Președintele Iohannis, în mod relaxat, desigur, este ușor să îi anunțe pe români că urmează taxe mai mari și multe, mai ales că modificarea de TVA știm ce impact are în toată structura de cheltuieli a oricăror familii. Statul vrea să ia mai mulți bani și noi vom da mai mulți bani ca să funcționeze și statul acesta nefuncțional. Să nu nuităm că președintele a zis că el a venit să semnalizeze problemele din Deltă. Propun cât a mai rămas din mandatul lui, rezultatele le cunoaștem sunt spre zero, săs e plimbe. Trebuie să se plimbe.

Se duce mascotă în toate problemele României. Are o agendă încărcată, va trebui să s eplimbe în fiecare zi în multe locuri că poate autoritățile de acolo, semnalizând problemele, va conta într-un fel. E și bătaie de joc la nivelul la care am ajuns, mult sub zero.”