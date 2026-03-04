Simularea examenului de Bacalaureat este unul dintre cele mai importante momente pentru elevii claselor a XII-a și a XIII-a, oferind o imagine clară asupra nivelului de pregătire înaintea examenului final. Organizată la nivel național de Ministerul Educației și Cercetării, simularea îi ajută pe candidați să își ajusteze strategia de învățare din timp.
Simulare Bacalaureat 2026
Simularea probelor scrise se va desfășura în perioada 23 – 26 martie 2026, iar rezultatele vor fi comunicate pe 16 aprilie 2026, conform Știrile ProTv.
Când începe simularea la BAC 2026
Simularea începe pe 23 martie 2026, cu proba scrisă la Limba și literatura română.
Calendar simulare Bacalaureat 2026
- 23 martie 2026: Limba și literatura română (proba E.a)
- 24 martie 2026: Proba obligatorie a profilului (proba E.c)
- 25 martie 2026: Proba la alegere a profilului și specializării (proba E.d)
- 26 martie 2026: Limba și literatura maternă (proba E.b)
- 16 aprilie 2026: Comunicarea rezultatelor
Probele incluse la simulare
Elevii vor susține probe la următoarele discipline:
- Limba și literatura română
- Limba și literatura maternă
- Matematică
- Istorie
- Fizică
- Chimie
- Biologie
- Informatică
- Geografie
- Logică, argumentare și comunicare
- Psihologie
- Economie
- Sociologie
- Filosofie
Programele pentru simulare sunt publicate oficial și trebuie consultate pentru a verifica exact materia inclusă.
Examenul oficial
Examenul național de Bacalaureat 2026 include două sesiuni: iunie-iulie și iulie-august.
Sesiunea iunie – iulie 2026
Probele de competențe:
- 2 – 4 iunie 2026 – Înscrierea candidaților
- 4 iunie 2026 – Încheierea cursurilor pentru clasele terminale
- 8 – 10 iunie 2026 – Proba A (oral română)
- 10 – 11 iunie 2026 – Proba B (oral maternă)
- 11 – 12 iunie 2026 – Proba C (limbă străină)
- 15 – 17 iunie 2026 – Proba D (competențe digitale)
Probele scrise:
- 29 iunie 2026 – Limba și literatura română (E.a)
- 30 iunie 2026 – Proba obligatorie a profilului (E.c)
- 2 iulie 2026 – Proba la alegere (E.d)
- 3 iulie 2026 – Limba și literatura maternă (E.b)
- 7 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor inițiale
- 8 -10 iulie 2026 – Contestații
- 13 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor finale
Sesiunea iulie – august 2026
Probele de competențe:
- 14 – 21 iulie 2026 – Înscrierea candidaților
- 3 – 7 august 2026 – Evaluarea competențelor (probe A, B, C, D)
Probele scrise:
- 10 august 2026 – Limba și literatura română (E.a)
- 11 august 2026 – Proba obligatorie (E.c)
- 12 august 2026 – Proba la alegere (E.d)
- 13 august 2026 – Limba și literatura maternă (E.b)
- 18 august 2026 – Afișarea rezultatelor
- 19 – 21 august 2026 – Contestații
- 24 august 2026 – Rezultatele finale