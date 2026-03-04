Simularea examenului de Bacalaureat este unul dintre cele mai importante momente pentru elevii claselor a XII-a și a XIII-a, oferind o imagine clară asupra nivelului de pregătire înaintea examenului final. Organizată la nivel național de Ministerul Educației și Cercetării, simularea îi ajută pe candidați să își ajusteze strategia de învățare din timp.

Simulare Bacalaureat 2026

Simularea probelor scrise se va desfășura în perioada 23 – 26 martie 2026, iar rezultatele vor fi comunicate pe 16 aprilie 2026, conform Știrile ProTv.

Când începe simularea la BAC 2026

Simularea începe pe 23 martie 2026, cu proba scrisă la Limba și literatura .

Calendar simulare Bacalaureat 2026

23 martie 2026 : Limba și literatura română (proba E.a)

: Limba și literatura română (proba E.a) 24 martie 2026 : Proba obligatorie a profilului (proba E.c)

: Proba obligatorie a profilului (proba E.c) 25 martie 2026 : Proba la alegere a profilului și specializării (proba E.d)

: Proba la alegere a profilului și specializării (proba E.d) 26 martie 2026 : Limba și literatura maternă (proba E.b)

: Limba și literatura maternă (proba E.b) 16 aprilie 2026: Comunicarea rezultatelor

Probele incluse la simulare

Elevii vor susține probe la următoarele discipline:

Limba și literatura română

Limba și literatura maternă

Matematică

Istorie

Fizică

Chimie

Biologie

Informatică

Geografie

Logică, argumentare și comunicare

Psihologie

Economie

Sociologie

Filosofie

Programele pentru simulare sunt publicate oficial și trebuie consultate pentru a verifica exact materia inclusă.

Examenul oficial

Examenul național de Examenul național de Bacalaureat 2026 include două sesiuni: iunie-iulie și iulie-august.

Sesiunea iunie – iulie 2026

Probele de competențe:

2 – 4 iunie 2026 – Înscrierea candidaților

4 iunie 2026 – Încheierea cursurilor pentru clasele terminale

8 – 10 iunie 2026 – Proba A (oral română)

10 – 11 iunie 2026 – Proba B (oral maternă)

11 – 12 iunie 2026 – Proba C (limbă străină)

15 – 17 iunie 2026 – Proba D (competențe digitale)

Probele scrise:

29 iunie 2026 – Limba și literatura română (E.a)

30 iunie 2026 – Proba obligatorie a profilului (E.c)

2 iulie 2026 – Proba la alegere (E.d)

3 iulie 2026 – Limba și literatura maternă (E.b)

7 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor inițiale

8 -10 iulie 2026 – Contestații

13 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor finale

Sesiunea iulie – august 2026

Probele de competențe:

14 – 21 iulie 2026 – Înscrierea candidaților

3 – 7 august 2026 – Evaluarea competențelor (probe A, B, C, D)

Probele scrise: