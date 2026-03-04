B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Simulare Bacalaureat 2026: calendarul complet al probelor și datele pentru examenul oficial

Simulare Bacalaureat 2026: calendarul complet al probelor și datele pentru examenul oficial

Selen Osmanoglu
04 mart. 2026, 13:54
Simulare Bacalaureat 2026: calendarul complet al probelor și datele pentru examenul oficial
Cuprins
  1. Simulare Bacalaureat 2026
  2. Examenul oficial

Simularea examenului de Bacalaureat este unul dintre cele mai importante momente pentru elevii claselor a XII-a și a XIII-a, oferind o imagine clară asupra nivelului de pregătire înaintea examenului final. Organizată la nivel național de Ministerul Educației și Cercetării, simularea îi ajută pe candidați să își ajusteze strategia de învățare din timp.

Simulare Bacalaureat 2026

Simularea probelor scrise se va desfășura în perioada 23 – 26 martie 2026, iar rezultatele vor fi comunicate pe 16 aprilie 2026, conform Știrile ProTv.

Când începe simularea la BAC 2026

Simularea începe pe 23 martie 2026, cu proba scrisă la Limba și literatura română.

Calendar simulare Bacalaureat 2026

  • 23 martie 2026: Limba și literatura română (proba E.a)
  • 24 martie 2026: Proba obligatorie a profilului (proba E.c)
  • 25 martie 2026: Proba la alegere a profilului și specializării (proba E.d)
  • 26 martie 2026: Limba și literatura maternă (proba E.b)
  • 16 aprilie 2026: Comunicarea rezultatelor

Probele incluse la simulare

Elevii vor susține probe la următoarele discipline:

  • Limba și literatura română
  • Limba și literatura maternă
  • Matematică
  • Istorie
  • Fizică
  • Chimie
  • Biologie
  • Informatică
  • Geografie
  • Logică, argumentare și comunicare
  • Psihologie
  • Economie
  • Sociologie
  • Filosofie

Programele pentru simulare sunt publicate oficial și trebuie consultate pentru a verifica exact materia inclusă.

Examenul oficial

Examenul național de Examenul național de Bacalaureat 2026 include două sesiuni: iunie-iulie și iulie-august.

Sesiunea iunie – iulie 2026

Probele de competențe:

  • 2 – 4 iunie 2026 – Înscrierea candidaților
  • 4 iunie 2026 – Încheierea cursurilor pentru clasele terminale
  • 8 – 10 iunie 2026 – Proba A (oral română)
  • 10 – 11 iunie 2026 – Proba B (oral maternă)
  • 11 – 12 iunie 2026 – Proba C (limbă străină)
  • 15 – 17 iunie 2026 – Proba D (competențe digitale)

Probele scrise:

  • 29 iunie 2026 – Limba și literatura română (E.a)
  • 30 iunie 2026 – Proba obligatorie a profilului (E.c)
  • 2 iulie 2026 – Proba la alegere (E.d)
  • 3 iulie 2026 – Limba și literatura maternă (E.b)
  • 7 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor inițiale
  • 8 -10 iulie 2026 – Contestații
  • 13 iulie 2026 – Afișarea rezultatelor finale

Sesiunea iulie – august 2026

Probele de competențe:

  • 14 – 21 iulie 2026 – Înscrierea candidaților
  • 3 – 7 august 2026 – Evaluarea competențelor (probe A, B, C, D)

Probele scrise:

  • 10 august 2026 – Limba și literatura română (E.a)
  • 11 august 2026 – Proba obligatorie (E.c)
  • 12 august 2026 – Proba la alegere (E.d)
  • 13 august 2026 – Limba și literatura maternă (E.b)
  • 18 august 2026 – Afișarea rezultatelor
  • 19 – 21 august 2026 – Contestații
  • 24 august 2026 – Rezultatele finale
Tags:
Citește și...
Pasaj degradat la doar doi ani de la inaugurare. Cum explică specialiștii problemele apărute pe singura legătură rutieră a comunei Berceni (VIDEO)
Eveniment
Pasaj degradat la doar doi ani de la inaugurare. Cum explică specialiștii problemele apărute pe singura legătură rutieră a comunei Berceni (VIDEO)
O femeie a fost înșelată cu aproape 50.000 de lei printr-un apel telefonic fals. Iată ce s-a întâmplat
Eveniment
O femeie a fost înșelată cu aproape 50.000 de lei printr-un apel telefonic fals. Iată ce s-a întâmplat
Județul cu cei mai mulți șoferi care conduc sub influența alcoolului. Ce arată cifrele din primele luni ale lui 2026
Eveniment
Județul cu cei mai mulți șoferi care conduc sub influența alcoolului. Ce arată cifrele din primele luni ale lui 2026
Zboruri din Dubai spre România. Alți români reușesc să ajungă acasă. Când sunt programate zborurile
Eveniment
Zboruri din Dubai spre România. Alți români reușesc să ajungă acasă. Când sunt programate zborurile
Val de demisii în educație. Aproape 400 de profesori au plecat după „Legea Bolojan”
Eveniment
Val de demisii în educație. Aproape 400 de profesori au plecat după „Legea Bolojan”
Cămile cu botox descalificate de la un concurs de frumusețe. Ce proceduri estetice au dus la descalificarea animalelor
Eveniment
Cămile cu botox descalificate de la un concurs de frumusețe. Ce proceduri estetice au dus la descalificarea animalelor
Cine lucrează în locul statului. Cosmin Olăroiu, selecționerul naționalei Emiratelor Arabe Unite, ajută elevii români blocați în Dubai
Eveniment
Cine lucrează în locul statului. Cosmin Olăroiu, selecționerul naționalei Emiratelor Arabe Unite, ajută elevii români blocați în Dubai
Cercetătorii australieni au dezvoltat un test de salivă rapid pentru depistarea precoce a mai multor tipuri de cancer
Eveniment
Cercetătorii australieni au dezvoltat un test de salivă rapid pentru depistarea precoce a mai multor tipuri de cancer
Programul plății pensiilor în martie 2026: calendarul pentru poștă și virament bancar
Eveniment
Programul plății pensiilor în martie 2026: calendarul pentru poștă și virament bancar
Cum poți economisi bani fără sacrificii majore? Trucuri simple împărtășite de internauți
Eveniment
Cum poți economisi bani fără sacrificii majore? Trucuri simple împărtășite de internauți
Ultima oră
14:59 - Văru’ Săndel, victima unei fraude pe WhatsApp. Artistul avertizează românii: „Este o nouă metodă de fraudă”
14:50 - Pasaj degradat la doar doi ani de la inaugurare. Cum explică specialiștii problemele apărute pe singura legătură rutieră a comunei Berceni (VIDEO)
14:42 - Mihai Daraban: Mediul de afaceri rămâne cel mai bun ambasador pentru relațiile economice bilaterale
14:32 - NATO a intervenit, pentru prima dată, în conflictul din Orientul Mijlociu: A distrus o rachetă balistică a Iranului care se îndrepta spre Turcia
14:30 - O femeie a fost înșelată cu aproape 50.000 de lei printr-un apel telefonic fals. Iată ce s-a întâmplat
14:29 - Cum se înțeleg Dan Negru și soția lui, după 20 de ani de mariaj: „Slavici avea o vorbă frumoasă de care ne-am ținut toată căsnicia noastră”
14:22 - Sfântul Gherasim de la Iordan, prăznuit pe 4 martie. Rugăciunea care aduce liniște și ajutor
14:14 - Discuțiile pe buget s-au blocat din nou. Liderii coaliției încă se ceartă pe bani. O nouă întâlnire va avea loc luni
14:08 - Județul cu cei mai mulți șoferi care conduc sub influența alcoolului. Ce arată cifrele din primele luni ale lui 2026
13:55 - Zboruri din Dubai spre România. Alți români reușesc să ajungă acasă. Când sunt programate zborurile