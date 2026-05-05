În plus, ea a vorbit și despre un ritual simplu pe care îl respectă constant. Este vorba despre obiceiul de a pune de fiecare dată câte un leu în portofel. „Am făcut ritualul ăsta de a pune de fiecare dată un leu în portofelul ăla și au început să-mi vină bani în toate portofelele pe care le avem acasă”, a spus Lidia Fecioru.

Cum poți folosi trucuri simple pentru a atrage prosperitatea

Un detaliu neașteptat, dar ușor de aplicat, este adus în discuție de Lidia Fecioru. Ea susține că până și un ingredient banal din bucătărie poate influența energia financiară.

Este vorba despre , pe care recomandă să o ținem în fiecare portofel pentru a atrage prosperitatea. „Să punem în toate câte o frunză de dafin. Putem să nu scriem pe cele care nu le purtăm sumă, dar frunza de dafin trebuie să fie în fiecare portofel”, a explicat aceasta.

În plus, bioenergoterapeutul atrage atenția asupra unui principiu simplu, dar important. Ea spune că nu ar trebui să păstrăm niciodată portofelele sau gențile goale. Chiar și o sumă mică contează, spune ea. „Important este să nu-l ținem gol. Fiecare geantă pe care o avem acasă trebuie să aibă acolo un cinci lei lăsat în ea. Să nu fie goale. Nimic gol”, a mai subliniat ea.