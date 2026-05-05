Lidia Fecioru atrage atenția că relația noastră cu banii ne poate influența direct situația financiară. Ea explică faptul că, de multe ori, obiceiurile zilnice ne sabotează fără să ne dăm seama.
Unele comportamente ne pot aduce pierderi sau ne pot limita câștigurile pe termen lung. Prin sfaturi simple și clare, oferă soluții pentru a ne schimba mentalitatea și a atrage mai multă prosperitate.
Lidia Fecioru susține că detalii aparent banale, precum culoarea portofelului, pot influența energia financiară. Ea explică faptul că verdele este considerat un adevărat magnet pentru bani. De asemenea, recomandă folosirea a două portofele, unul purtat zilnic și unul ținut acasă pentru economii.
În plus, ea a vorbit și despre un ritual simplu pe care îl respectă constant. Este vorba despre obiceiul de a pune de fiecare dată câte un leu în portofel. „Am făcut ritualul ăsta de a pune de fiecare dată un leu în portofelul ăla și au început să-mi vină bani în toate portofelele pe care le avem acasă”, a spus Lidia Fecioru.
Un detaliu neașteptat, dar ușor de aplicat, este adus în discuție de Lidia Fecioru. Ea susține că până și un ingredient banal din bucătărie poate influența energia financiară.
Este vorba despre frunza de dafin, pe care recomandă să o ținem în fiecare portofel pentru a atrage prosperitatea. „Să punem în toate câte o frunză de dafin. Putem să nu scriem pe cele care nu le purtăm sumă, dar frunza de dafin trebuie să fie în fiecare portofel”, a explicat aceasta.
În plus, bioenergoterapeutul atrage atenția asupra unui principiu simplu, dar important. Ea spune că nu ar trebui să păstrăm niciodată portofelele sau gențile goale. Chiar și o sumă mică contează, spune ea. „Important este să nu-l ținem gol. Fiecare geantă pe care o avem acasă trebuie să aibă acolo un cinci lei lăsat în ea. Să nu fie goale. Nimic gol”, a mai subliniat ea.