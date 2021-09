Sindicatele din Învățământ: Cadrele didactice sunt eroii din perioada de criză şi rămân modelatori ai viitorului! Guvernanţii, în schimb, le-au întors spatele

Sindicatele din Învățământ atrag atenția că, deși cadrele didactice sunt eroii din perioada de criză şi rămân modelatori ai viitorului, politicienii le-au întors spatele.

Simion Hăncescu, liderul FSLI, a precizat că deşi am avut şcoli închise, iar lecţiile online s-au desfăşurat în multe cazuri cu probleme, cadrele didactice şi-au făcut datoria.

“Au căutat soluţii, au improvizat, la nevoie, au cerut ajutor atunci când nu au mai putut, dar niciodată nu au renunţat la misiunea lor şi nici la ceea ce contează cel mai mult: ca fiecare elev să primească rodul educaţiei! Pentru noi, Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, cadrele didactice sunt eroii din perioada de criză şi rămân modelatori ai viitorului!”, a spus liderul sindical.

Pe de alt[ parte, acesta a criticat oliticienii: “Guvernanţii, în schimb, le-au întors spatele! Cadrele didactice le cer acestora să-şi onoreze datoria de a aplica, de îndată, integral Legea salarizării! De asemenea, colegii noştri solicită Executivului să facă tot posibilul ca în proiectul legii salarizării, care va fi elaborat anul viitor, să găsească soluţia ca aceştia să fie mult mai sus poziţionaţi în grila de salarizare decât în prezent! Se impune acest lucru pentru că o educaţie de calitate se face cu profesori bine pregătiţi şi motivaţi pe măsură!”, declară Hăncescu.

El precizează că încercări puternice au fost şi pentru elevi şi că mulţi dintre ei s-au comportat exemplar în această perioadă:

”Suntem convinşi că fiecare elev a învăţat după această perioadă mult mai multe lucruri decât stă scris în programele şcolare: au învăţat despre prietenie, empatie, curaj, curiozitate şi despre faptul că a fi vulnerabil nu e un lucru rău dacă ştii cui să îi ceri să fie alături de tine. Aproape toţi copiii se întorc în acest an în unităţile de învăţământ, unde pe coridoare vor răsuna din nou râsetele şi soneria care ne amintesc că o şcoală goală nu are suflet, dar o şcoală plină cu elevi şi cadre didactice are viaţă şi viitor! Mai sunt, din păcate, situaţii în care elevii nu vor auzi clopoţelul în prima zi de şcoală, fie din cauza restricţiilor impuse ca urmare a pandemiei, fie din lipsa de preocupare a autorităţilor locale care nu au finalizat lucrările la infrastructura şcolară.

În acest an nou şcolar vă doresc, înainte de orice, să fiţi sănătoşi! Începem şcoala cu mai multă încredere, cu forţe proaspete, dar şi cu speranţa că dacă am reuşit împreună acum, vom reuşi de fiecare dată! Haideţi să dăm şcolii voce, o voce din ce în ce mai puternică, pentru că astăzi este despre voi: cadre didactice, elevi şi părinţi! Vă doresc mult succes şi realizări din plin!”, este mesajul sindicaliştilor din învăţământ.