Sistemul de garanție-returnare se extinde oficial, după ce Senatul a adoptat luni un proiect de lege care include ambalajele de borș, oțet și apă distilată în programul de reciclare. Începând cu anul 2028, consumatorii vor plăti garanție și pentru aceste produse ambalate în sticlă, plastic sau metal.

Sistemul de garanție-returnare se extinde în 2028

Noua reglementare vizează ambalajele primare nereutilizabile care până acum nu făceau parte din program, astfel se extinde aria de colectare pentru materiale precum sticla și plasticul, scrie .

„Începând cu data de 1 ianuarie 2028, sistemul de garanţie-returnare se va aplica şi pentru ambalajele primare nereutilizabile din sticlă, plastic sau metal, utilizate pentru a face disponibile pe piaţa naţională oţetul, borşul şi apa distilată”, prevede actul normativ adoptat de Senat.

Când va fi interzisă vânzarea produselor fără simbolul SGR

Legea stabilește termene clare pentru comercianți și producători, astfel încât stocurile vechi să fie epuizate înainte ca noile reguli de inscripționare să devină obligatorii pentru toate produsele vizate.

Produsele aflate în depozitele producătorilor sau pe rafturile comercianților la 1 ianuarie 2028 vor putea fi vândute până la epuizarea stocurilor, dar nu mai târziu de 30 septembrie 2028. După această dată, comercializarea produselor fără simbolul de garanție va fi strict interzisă. În acest sens, Executivul urmează să modifice legislația în vigoare în următoarele 90 de zile pentru a include noile categorii de ambalaje.

Câte ambalaje s-au colectat până acum

Sistemul a reușit să de când a fost lansat. Până acum, la fabricile de reciclare au ajuns peste 647.000 de tone de sticlă, plastic și metal.

Interesant este ce s-a întâmplat în luna ianuarie 2026. Oamenii au returnat cam 356 de milioane de ambalaje deși pe piață s-au pus doar 330 de milioane. Asta înseamnă o rată de returnare de 108%, semn că mulți au adus la magazin și sticlele cumpărate înainte de sărbători. Este un rezultat foarte bun care confirmă că sistemul funcționează bine.