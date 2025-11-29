Lucrările de la barajul Paltinu au lăsat zeci de mii de oameni din Prahova și Dâmbovița fără apă potabilă. Situația a devenit critică în mai multe localități. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a reacționat ferm, vorbind despre o „lipsă gravă de profesionalism, inacceptabilă”.

Ce spune Diana Buzoianu despre haosul provocat de lucrările de la barajul Paltinu

Într-o postare pe , Diana Buzoianu spune că primarii din Prahova și Dâmbovița i-au transmis personal ce se întâmplă. Ea a aflat astfel că mai multe localități au rămas fără apă din cauza lucrărilor de la Paltinu.

Ministrul subliniază că situația nu poate fi tratată ca o simplă problemă tehnică: „Am dispus directorului general ANAR convocarea unei ședințe de urgență cu ABA, ESZ Prahova și Hidroelectrica, pentru a stabili imediat planul de acțiune pentru ca pe viitor aceste situații să fie evitate. În acest moment are loc ședința cu autoritățile publice, inclusiv cu prefectura și reprezentanți din local. În mod evident, debitele vor fi mai mici pe parcursul acestor lucrări, dar, în mod normal, accesul la apă nu ar trebui să fie oprit zile întregi. În orele următoare autoritățile au dat asigurări că vom avea și soluția tehnică propusă, în urma acestei ședințe de urgență.”

Cum intenționează autoritățile să rezolve criza apei din Prahova și Dâmbovița

a transmis un mesaj ferm: „Nu vom tolera întârzieri, ascunderi de informații sau lipsă de comunicare.” Buzoianu a subliniat că oamenii au nevoie de apă potabilă imediat, nu de explicații inutile.

De asemenea, a anunțat că va trimite Corpul de Control al Ministerului Mediului pentru a verifica felul în care a fost gestionată această criză. Obiectivul este să fie clarificate responsabilitățile și stabilite persoanele vinovate. Reamintește că doar cu câteva zile înainte, instituțiile din subordinea Ministerului Mediului și a Ministerului Energiei garantaseră că populația nu va rămâne fără apă. Acum, însă, aceste promisiuni au fost încălcate. „Evident că trebuie să răspundă cei care nu își fac treaba corect”, a spus Diana Buzoianu.

Ea promite să revină cu informații imediat ce soluția tehnică va începe să fie aplicată. În tot acest timp, prioritatea este reluarea cât mai rapidă a furnizării apei în Prahova și Dâmbovița.

„Lucrările trebuie făcute, dar trebuie făcute profesionist, fără a lăsa fără apă potabilă mai multe zile, zeci de mii de locuitori”, se mai arată în postare.