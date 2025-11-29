B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Lucrările de la barajul Paltinu au lăsat zeci de mii de oameni fără apă. Ministrul Mediului reacționează ferm: „Trebuie să răspundă cei care nu își fac treaba corect”

Lucrările de la barajul Paltinu au lăsat zeci de mii de oameni fără apă. Ministrul Mediului reacționează ferm: „Trebuie să răspundă cei care nu își fac treaba corect”

Ana Beatrice
29 nov. 2025, 16:28
Lucrările de la barajul Paltinu au lăsat zeci de mii de oameni fără apă. Ministrul Mediului reacționează ferm: „Trebuie să răspundă cei care nu își fac treaba corect”
Sursa Foto: Facebook - Diana Buzoianu
Cuprins
  1. Ce spune Diana Buzoianu despre haosul provocat de lucrările de la barajul Paltinu
  2. Cum intenționează autoritățile să rezolve criza apei din Prahova și Dâmbovița

Lucrările de la barajul Paltinu au lăsat zeci de mii de oameni din Prahova și Dâmbovița fără apă potabilă. Situația a devenit critică în mai multe localități. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a reacționat ferm, vorbind despre o „lipsă gravă de profesionalism, inacceptabilă”.

Ce spune Diana Buzoianu despre haosul provocat de lucrările de la barajul Paltinu

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Diana Buzoianu spune că primarii din Prahova și Dâmbovița i-au transmis personal ce se întâmplă. Ea a aflat astfel că mai multe localități au rămas fără apă din cauza lucrărilor de la Paltinu.

Ministrul subliniază că situația nu poate fi tratată ca o simplă problemă tehnică: „Am dispus directorului general ANAR convocarea unei ședințe de urgență cu ABA, ESZ Prahova și Hidroelectrica, pentru a stabili imediat planul de acțiune pentru ca pe viitor aceste situații să fie evitate. În acest moment are loc ședința cu autoritățile publice, inclusiv cu prefectura și reprezentanți din local. În mod evident, debitele vor fi mai mici pe parcursul acestor lucrări, dar, în mod normal, accesul la apă nu ar trebui să fie oprit zile întregi. În orele următoare autoritățile au dat asigurări că vom avea și soluția tehnică propusă, în urma acestei ședințe de urgență.”

Cum intenționează autoritățile să rezolve criza apei din Prahova și Dâmbovița

Ministrul Mediului a transmis un mesaj ferm: „Nu vom tolera întârzieri, ascunderi de informații sau lipsă de comunicare.” Buzoianu a subliniat că oamenii au nevoie de apă potabilă imediat, nu de explicații inutile.

De asemenea, a anunțat că va trimite Corpul de Control al Ministerului Mediului pentru a verifica felul în care a fost gestionată această criză. Obiectivul este să fie clarificate responsabilitățile și stabilite persoanele vinovate. Reamintește că doar cu câteva zile înainte, instituțiile din subordinea Ministerului Mediului și a Ministerului Energiei garantaseră că populația nu va rămâne fără apă. Acum, însă, aceste promisiuni au fost încălcate. „Evident că trebuie să răspundă cei care nu își fac treaba corect”, a spus Diana Buzoianu.

Ea promite să revină cu informații imediat ce soluția tehnică va începe să fie aplicată. În tot acest timp, prioritatea este reluarea cât mai rapidă a furnizării apei în Prahova și Dâmbovița.

„Lucrările trebuie făcute, dar trebuie făcute profesionist, fără a lăsa fără apă potabilă mai multe zile, zeci de mii de locuitori”, se mai arată în postare.

Tags:
Citește și...
Ciprian Ciucu invită bucureștenii la cea de-a cincea ediție a West Side Christmas Market din Drumul Taberei
Eveniment
Ciprian Ciucu invită bucureștenii la cea de-a cincea ediție a West Side Christmas Market din Drumul Taberei
Alimentul esențial pentru o cură de slăbire eficientă. Mihaela Bilic: „Deblochează metabolismul”
Eveniment
Alimentul esențial pentru o cură de slăbire eficientă. Mihaela Bilic: „Deblochează metabolismul”
S-au deschis primele târguri de Crăciun din București. Cât costă un pahar de vin fiert sau clasica turtă dulce
Eveniment
S-au deschis primele târguri de Crăciun din București. Cât costă un pahar de vin fiert sau clasica turtă dulce
Soluțiile propuse de Ministerul Sănătății pentru a rezolva problema epuizării medicilor. Alexandru Rogobete: „Am văzut astfel de modele în alte țări europene”
Eveniment
Soluțiile propuse de Ministerul Sănătății pentru a rezolva problema epuizării medicilor. Alexandru Rogobete: „Am văzut astfel de modele în alte țări europene”
Află totul despre enzimele pancreatice, rol și surse
Eveniment
Află totul despre enzimele pancreatice, rol și surse
România, repetentă la digitalizare. Administrațiile locale continuă să investească sume uriașe în dosare cu șină și topuri de hârtie, în timp ce acuză Guvernul că nu le permite cumpărarea de aparatură
Eveniment
România, repetentă la digitalizare. Administrațiile locale continuă să investească sume uriașe în dosare cu șină și topuri de hârtie, în timp ce acuză Guvernul că nu le permite cumpărarea de aparatură
Irina Columbeanu a dat lovitura cu tablourile pe care le-a pictat. Suma uriașă cu care și-a vândut o lucrare
Eveniment
Irina Columbeanu a dat lovitura cu tablourile pe care le-a pictat. Suma uriașă cu care și-a vândut o lucrare
Condamnarea primită de infirmiera unei creșe din Capitală, care a terorizat o fetiță de 2 ani
Eveniment
Condamnarea primită de infirmiera unei creșe din Capitală, care a terorizat o fetiță de 2 ani
Preparatul internațional care i-a cucerit pe români: „Nu-ți mai trebuie nimic”. Cererea s-a dublat în ultima perioadă
Eveniment
Preparatul internațional care i-a cucerit pe români: „Nu-ți mai trebuie nimic”. Cererea s-a dublat în ultima perioadă
Păltiniș marchează o premieră națională. Cum a reușit stațiunea montană să refolosească zăpada de anul trecut
Eveniment
Păltiniș marchează o premieră națională. Cum a reușit stațiunea montană să refolosească zăpada de anul trecut
Catalin Drula
Ultima oră
16:47 - Ciprian Ciucu invită bucureștenii la cea de-a cincea ediție a West Side Christmas Market din Drumul Taberei
15:23 - Gabi Tamaș și Mihai Bendeac, despărțiți de bodyguarzi în club: „A zis că trebuie să mă bată”. De la ce ar fi pornit conflictul dintre cei doi
14:56 - Ciprian Ciucu: „Aerul este irespirabil în București”. Ce măsuri propune candidatul la Primăria Capitalei pentru reducerea poluării
14:27 - Cutremur la vârful puterii din Ucraina: demisie în biroul lui Zelenski și acuzații de deturnare a miliarde de dolari din ajutorul extern
13:40 - Alimentul esențial pentru o cură de slăbire eficientă. Mihaela Bilic: „Deblochează metabolismul”
13:13 - S-au deschis primele târguri de Crăciun din București. Cât costă un pahar de vin fiert sau clasica turtă dulce
12:35 - „Dacă îți dai viața, vei trăi veșnic”. Ideile bizare promovate de armata nord-coreeană soldaților trimiși să lupte în Ucraina
11:58 - Jurnaliștii uneia dintre cele mai mari țări din Europa au intrat în grevă: „Ne-a expirat contractul de muncă acum 10 ani”. Ce schimbări cer patronatelor
11:32 - Soluțiile propuse de Ministerul Sănătății pentru a rezolva problema epuizării medicilor. Alexandru Rogobete: „Am văzut astfel de modele în alte țări europene”
11:09 - Află totul despre enzimele pancreatice, rol și surse