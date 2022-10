Slujbă la clubul Colectiv în memoria victimelor decedate în urmă cu 7 ani (VIDEO)

UPDATE: Cu ocazia comemorării a 7 ani de la incendiul din Colectiv, rudele, prietenii victimelor și supraviețuitorii vor participa la un protest în București, duminică, la ora 18:00. Oamenii vor pleca din fața clubului Colectiv către Parchetul General, ca să le amintească autorităților ca Dosarul Colectiv nu s-a închis după primele condamnări la închisoare.

–Știre inițială–

Duminică în jurul orei 13:00 va începe o slujbă religioasă în fața clubului Colectiv, oficiată de un sobor de 10 preoți. Cu acest prilej va fi depusă și o coroană de flori din partea Patriarhului Daniel, în memoria celor 65 de morți. Deși se împlinesc 7 ani de la tragedia care a schimbat viața a sute de familii, niciun oficial nu a participat la slujbă și nu a mers să depună personal vreo coroană de flori.

Președintele Asociației Colectiv GTG3010, Eugen Iancu, a transmis, duminică un mesaj în care avertizează că istoria s-ar putea repeta și în cazul celor care cred că „merge și așa”.

„Important este dacă voi ați uitat sau nu, dacă voi vă doriți ca viața voastră, a copiilor voștri să fie una trăită în siguranță sau nu.

Noi, victimele, ne vom spune an de an povestea cu speranța că ea nu se va repeta. Noi am cunoscut efectul focului, al corupției, al lașității, al orgoliilor și al prostiei unor decidenți și ne-am călit. Am rămas doar cu dezamăgirile.

Dar voi, voi cei care credeți că istoria nu se repetă? Voi cei care credeți că „merge și așa”? Voi ce spuneți și mai ales ce faceți?” , a scris Eugen Iancu pe pagina de Facebook.