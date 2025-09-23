B1 Inregistrari!
Soacra lui Nicușor Dan s-a pensionat după 40 de ani la catedră. Ce sumă va încasa

Soacra lui Nicușor Dan s-a pensionat după 40 de ani la catedră. Ce sumă va încasa

Ana Beatrice
23 sept. 2025, 15:05
Sursa Foto: Facebook/ Aglaia Liliana Gradinaru
Cuprins
  1. Cine este Liliana Aglaia Grădinaru și cum a început cariera în învățământ
  2. Ce pensie primește soacra lui Nicușor Dan
  3. Cum este privită în comunitatea natală din Zăpodeni
  4. Care este situația familiei sale

Liliana Aglaia Grădinaru, soacra primarului Capitalei, Nicușor Dan, a pus punct unei cariere de peste patru decenii petrecute la catedră, în slujba copiilor și a școlii românești. În vârstă de 64 de ani, fosta învățătoare a predat de-a lungul timpului atât în comuna natală Zăpodeni, județul Vaslui, unde a format generații întregi de elevi, cât și în municipiul Vaslui, unde și-a încheiat activitatea didactică.

Decizia de pensionare, aprobată de Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Vaslui, a intrat oficial în vigoare la 1 septembrie 2025 și marchează sfârșitul unei cariere dedicate educației și comunității locale.

Cine este Liliana Aglaia Grădinaru și cum a început cariera în învățământ

După ce a absolvit Liceul Pedagogic în anul 1980, Liliana Aglaia Grădinaru a pășit fără ezitare în lumea educației, dedicându-și întreaga carieră copiilor. Angajată imediat în sistemul de învățământ, și-a început activitatea la clasele primare, unde timp de peste patru decenii a format generații întregi de elevi. Munca sa nu a fost remarcată doar de copiii pe care i-a îndrumat și de părinții acestora, ci și de colegi și de autoritățile locale, care au confirmat de-a lungul timpului statutul său de reper în comunitate.

Ce pensie primește soacra lui Nicușor Dan

Potrivit Fanatik, pensia Lilianei Aglaia Grădinaru, soacra lui Nicușor Dan, este estimată între 4.500 și 5.500 de lei net lunar. Pentru mulți pensionari din România, aceasta poate părea o sumă considerabilă, însă contextul arată că nu este lipsită de pierderi și limitări. În primul rând, fosta învățătoare nu beneficiază de prima de pensionare, un avantaj financiar echivalent cu două salarii, care, până nu demult, se acorda automat la încetarea contractului individual de muncă. Această lipsă înseamnă că retragerea din activitate nu este însoțită de acel sprijin financiar suplimentar care, pentru mulți dascăli, făcea diferența la momentul trecerii în pensie.

În plus, conform reglementărilor actuale, orice pensie care depășește pragul de 3.000 de lei net este supusă contribuției la sănătate (CASS). Astfel, Liliana Grădinaru pierde aproximativ 10% din venitul lunar, ceea ce reduce semnificativ suma efectiv încasată.

Cum este privită în comunitatea natală din Zăpodeni

Numele Lilianei Grădinaru este bine cunoscut în comuna Zăpodeni. Primarul Ionel Chitarcu a subliniat pentru sursa menționată că respectul localnicilor pentru fosta învățătoare este unul considerabil. „Mama Mirabelei s-a născut la Zăpodeni, a fost și învățătoare aici, cred că până acum 8-10 ani. Mirabela a copilărit tot în Zăpodeni. A crescut aici dar a plecat, nu mai rețin, cred că la liceu și apoi la facultate. Familia e respectabilă, mai ales doamna Grădinaru este respectată în comună. Vă dați seama că are foarte multe neamuri acolo. Bunica Mirabelei trăiește, are verișori”, a declarat edilul.

Soacra lui Nicușor Dan a rămas astfel o figură importantă pentru comunitatea care i-a apreciat munca și dedicarea.

Care este situația familiei sale

Liliana Aglaia Grădinaru este văduvă și mamă a doi copii, Mirabela și Bogdan, care i-au oferit de-a lungul timpului cea mai mare bucurie: patru nepoți. Familia reprezintă pentru ea sprijinul și motivația de zi cu zi, mai ales după retragerea din activitate. Fiica sa, Mirabela, trăiește alături de primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, cu care are doi copii, continuând astfel tradiția unei familii numeroase.

Chiar dacă se bucură de împlinirea de a fi bunică, fosta învățătoare a recunoscut într-un interviu acordat în perioada campaniei electorale că are și o nemulțumire personală: lipsa unei căsătorii legale între fiica sa și edil. „E adevărat, nu sunt mulțumită, dar este problema lor. Eu nu pot să forțez, eu cred că se va întâmpla, va fi într-o bună zi și se va realiza și acest vis al meu pe care îl doresc”, spunea atunci Liliana Aglaia Grădinaru pentru Prima TV.

