Atenție! Șobolan filmat într-o brutărie. Un șobolan a fost filmat alergând în vitrina unei brutării din București. Clipul a stârnit revoltă în mediul online. Însă, românii, ca de obicei, au făcut și haz de necaz, după ce imaginile cu rozătoarea au devenit virale pe rețelele sociale.
Videoclipul, publicat inițial pe TikTok și distribuit ulterior pe Facebook, arată cum angajații încearcă să alunge rozătoarea cu un băț, în timp ce clienții privesc uluiți scena.
„Poftă bună!”, este mesajul ironic transmis de persoana care a postat imaginile pe TikTok, menționând că brutăria se află pe Bulevardul Basarabia, în zona Patinoarului Mihai Flamaropol, acolo unde se desfășoară și lucrări la liniile de tramvai, potrivit Adevărul.
@n1c0le_an
Pofta buna (Bd Basarabia) 😁😁🤦🏻🤦🏻
Reacțiile internauților au fost mixte. În timp ce unii au fost revoltați, alții au făcut glume pe seama situației și au comparat șobolanul cu personajul principal din animația „Ratatouille”.
„Îl pot adopta eu?”, a comentat un utilizator, în timp ce altul remarca ironic: „Oamenii încă așteaptă la coadă să cumpere.”
Printre comentatori s-au aflat și foști angajați din domeniul panificației, care au împărtășit experiențele lor:
„Am lucrat la brutărie și peste tot sunt șobolani, era plin de șoareci și gândaci. Nu e niciun AI, asta e realitatea.”
„Eu am lucrat într-o brutărie și n-am văzut vreun șobolan, aveau peste tot aparate pentru rozătoare. Dar să ajungă unul în vitrină e clar neglijență.”, a scris altcineva.
Deși pot părea inofensivi, șobolanii pot transmite peste 50 de boli și pot provoca daune serioase. Ei se reproduc la fiecare 25 de zile și pot trăi chiar și în condiții dificile, hrănindu-se cu foarte puțină mâncare.
Specialiștii atrag atenția că infestările pot afecta nu doar igiena alimentară, ci și sănătatea mintală a celor expuși. Printre bolile transmise de șobolani se numără salmonella, leptospiroza și alte infecții grave.