Atenție! Șobolan filmat într-o brutărie. Un șobolan a fost filmat alergând în vitrina unei brutării din București. Clipul a stârnit revoltă în mediul online. Însă, românii, ca de obicei, au făcut și haz de necaz, după ce imaginile cu rozătoarea au devenit virale pe rețelele sociale.

Videoclipul, publicat inițial pe TikTok și distribuit ulterior pe Facebook, arată cum angajații încearcă să alunge rozătoarea cu un băț, în timp ce clienții privesc uluiți scena.

„Poftă bună!”, este mesajul ironic transmis de persoana care a postat imaginile pe , menționând că brutăria se află pe Bulevardul Basarabia, în zona Patinoarului Mihai Flamaropol, acolo unde se desfășoară și lucrări la liniile de tramvai, potrivit Adevărul.

Pofta buna (Bd Basarabia) 😁😁🤦🏻🤦🏻

Șobolan filmat într-o brutărie. Ce au spus internauții după apariția imaginilor

Reacțiile internauților au fost mixte. În timp ce unii au fost revoltați, alții au făcut glume pe seama situației și au comparat șobolanul cu personajul principal din animația „Ratatouille”.

„Îl pot adopta eu?”, a comentat un utilizator, în timp ce altul remarca ironic: „Oamenii încă așteaptă la coadă să cumpere.”

Printre comentatori s-au aflat și foști angajați din domeniul , care au împărtășit experiențele lor:

„Am lucrat la brutărie și peste tot sunt șobolani, era plin de șoareci și gândaci. Nu e niciun AI, asta e realitatea.”

„Eu am lucrat într-o brutărie și n-am văzut vreun șobolan, aveau peste tot aparate pentru rozătoare. Dar să ajungă unul în vitrină e clar neglijență.”, a scris altcineva.

Cât de periculoși sunt șobolanii pentru sănătate

Deși pot părea inofensivi, șobolanii pot transmite peste 50 de boli și pot provoca daune serioase. Ei se reproduc la fiecare 25 de zile și pot trăi chiar și în condiții dificile, hrănindu-se cu foarte puțină mâncare.

Specialiștii atrag atenția că infestările pot afecta nu doar igiena alimentară, ci și sănătatea mintală a celor expuși. Printre bolile transmise de șobolani se numără salmonella, leptospiroza și alte infecții grave.