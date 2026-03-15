Șofer de 19 ani, amendat după ce și-a echipat mașina cu stroboscoape roșu-albastru similare celor de poliție

Selen Osmanoglu
15 mart. 2026, 15:16
Sursă foto: Pixabay
Cuprins
  1. Stroboscoape roșu și albastru montate pe mașină
  2. Razie nocturnă pentru depistarea mașinilor modificate ilegal
  3. Zeci de sancțiuni aplicate în urma controalelor
  4. Alt șofer sancționat pentru modificări la motocicletă

Un tânăr de 19 ani a fost sancționat de polițiștii Brigada Rutieră București, în colaborare cu inspectorii Registrul Auto Român, după ce a fost prins conducând un autoturism echipat cu semnale luminoase similare celor folosite de autospecialele de poliție. În urma verificărilor, autoritățile au descoperit mai multe modificări tehnice neomologate, iar șoferul s-a ales cu amendă și cu suspendarea permisului.

Stroboscoape roșu și albastru montate pe mașină

Potrivit polițiștilor, tânărul a fost depistat în timpul unei razii desfășurate în Capitală, iar controlul tehnic al autovehiculului a scos la iveală mai multe nereguli, scrie Adevărul.

Autoritățile au precizat că vehiculul „avea montate mijloace speciale de avertizare luminoasă (stroboscoape de culoare roşu şi albastru) şi modificări constructive neomologate la sistemul de evacuare noxe”.

De asemenea, polițiștii au constatat că luminile montate pe faza lungă erau neconforme, iar cablajul electric din partea frontală a mașinii era fixat nesigur.

Pentru aceste abateri, șoferul a fost sancționat cu o amendă de 3.442,5 lei. În plus, polițiștii au dispus și măsuri complementare.

„Reținerea permisului de conducere în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile, reținerea certificatului de înmatriculare şi plăcuțelor cu numărul de înmatriculare până la remedierea deficiențelor”, au transmis autoritățile.

Razie nocturnă pentru depistarea mașinilor modificate ilegal

Acțiunea în cadrul căreia a fost depistat tânărul a avut loc în nopțile de 13/14 și 14/15 martie și a fost organizată de polițiștii Brigăzii Rutiere împreună cu inspectorii Registrului Auto Român.

Scopul controalelor a fost creșterea siguranței rutiere în București, prevenirea accidentelor provocate de deficiențe tehnice și reducerea zgomotului produs de autovehiculele modificate ilegal.

În timpul verificărilor, autoritățile au controlat mai multe elemente tehnice ale vehiculelor, inclusiv sistemele de reducere a zgomotului și emisiilor poluante, frânele, mecanismul de direcție, instalația de iluminare și semnalizare, autenticitatea numerelor de identificare, precum și legalitatea montării unor dispozitive de avertizare luminoasă.

Zeci de sancțiuni aplicate în urma controalelor

Rezultatele raziei au fost semnificative. Polițiștii au aplicat 48 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 30.000 de lei.

Dintre acestea, 11 sancțiuni au fost aplicate pentru modificări neomologate la sistemul de evacuare, 7 pentru alte modificări neomologate, 26 pentru deficiențe tehnice diverse și două pentru lipsa inspecției tehnice periodice (ITP).

Totodată, polițiștii au reținut 21 de certificate de înmatriculare, 11 seturi de plăcuțe cu numere de înmatriculare și două permise de conducere.

Alt șofer sancționat pentru modificări la motocicletă

În cadrul aceleiași acțiuni a fost depistat și un bărbat de 28 de ani care conducea o motocicletă cu modificări neomologate la sistemul de evacuare și cu lumini neconforme.

„Persoana în cauză a fost sancționată contravențional cu amendă în valoare de 2430 lei, fiind dispusă măsura reținerii certificatului de înmatriculare, precum şi a placuței cu numărul de înmatriculare până la remedierea deficiențelor”, a transmis Poliția.

Autoritățile anunță că astfel de controale vor continua și în perioada următoare pentru a preveni circulația vehiculelor modificate ilegal și pentru a crește siguranța rutieră în Capitală.

