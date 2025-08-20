Un șofer, beat criță, a condus cu 220 km/h. Poliția a rămas șocată. Ce au transmis oamenii legii

Un șofer a fost prins conducând cu 220 km/h pe autostrada A67 din sudul landului Hessa, Germania, deși avea o alcoolemie de 4,16 la mie, un nivel considerat de medici drept extrem de periculos pentru viață.

s-a petrecut luni seara, puțin înainte de ora 23:00. Un martor a observat stilul haotic de condus și a alertat poliția, urmărind autoturismul până când agenții au reușit să-l oprească pe o parcare de lângă A5.

Cât de periculos este un astfel de nivel de alcool

La control, polițiștii au descoperit că aflat la volanul unui Audi Q7 cu numere străine avea o alcoolemie de 4,16 la mie. Pasagerul nu a putut fi testat, întrucât aparatul se oprește automat la atingerea pragului de 5 la mie.

„Un test de alcoolemie efectuat la fața locului a indicat la șofer o valoare de 4,16 la mie, iar la pasager niciun rezultat, deoarece aparatul se oprește automat la atingerea pragului de 5 la mie!”, a transmis poliția, vizibil șocată, în comunicatul oficial, conform

Permisul de conducere al șoferului a fost reținut imediat. Autoritățile au subliniat că faptul că nu au existat victime a fost doar o chestiune de noroc.

Ce spun experții despre riscurile medicale

În Germania, conducerea sub influența alcoolului este interzisă de la 0,5 la mie, iar peste 1,1 la mie fapta devine infracțiune, fiind considerată „incapacitate absolută de a conduce”.

„La un nivel de alcool în sânge de peste patru la mie există pericol acut pentru viață. Apar pierderea reflexelor de protecție, persoanele afectate intră în comă și pot suferi șoc, cu insuficiență circulatorie progresivă până la stop respirator și cardiac”, avertizează ADAC.

Potrivit medicilor, o alcoolemie de peste 5 la mie duce aproape întotdeauna la moarte.