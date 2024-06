Șoferul unei mașini de gunoi care nu mai putea fi controlată a murit, după ce a sărit de la volan

Un șofer care a pierdut controlul volanului, ar fi sărit din mers și s-ar fi lovit puternic la cap, în Maramureș. Mașina de gunoi pe care o conducea a ajuns în curtea unui localnic care a sunat imediat la 112. Din păcate, medicii nu au mai putut face nimic pentru șofer.

Un bărbat care conducea mașina de salubritate a murit într-un accident cumplit

Accidentul s-a petecut în comuna Călinești, înainte de răsăritul soarelui când bărbatul se îndrepta spre locurile de unde trebuia să ridice gunoiul. Mașina de salubritate a ajuns în curtea unei familii.

Oamenii spun că au auzit un zgomot puteric, și cred că unul din cauciucuri ar fi explodat.

Cum mașina nu a mai putut fi controlată, cel mai probabil șoferul a încercat să sară din cabină, să-și salveze viața. S-ar fi lovit puternic la cap de un podeț.

Proprietara: „Când am deschis ușa se vedeau becurile și am strigat după soțul că a intrat o mașina de gunoaie. Șoferul nu l-am găsit și când am sunat la 112, am zis că nu găsim șoferul și am crezut că l-a prins sub fiare”.