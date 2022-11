Soldații francezi sunt cazați în condiții mizere, în România: toalete insuficiente, mâncare puțină, gunoaie și șoareci

Condițiile în care sunt cazați soldații francezi la baza militară românească de la Cincu sunt mizere. Militarii aflați într-o misiune NATO reclamă că au fost cazați în spații improvizate neigienizate, numărul insuficient de toalete, mâncarea puțină, lipsa încălzirii și munții de gunoi neridicat, potrivit

„Este o mlaștină unde mișună șoareci și câini vagabonzi”, a scris jurnalista Justine Brabant pe Twitter, justificând plângerile cu fotografii.

Et pour cause : ils auraient certainement eu beaucoup à dire. WC en nombre insuffisant, préfabriqués revenus du Mali sans avoir été nettoyés, ordures non ramassées : c’est un „bourbier”, avec souris et chiens errants, témoignent des militaires, photos à l’appui.

