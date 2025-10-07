B1 Inregistrari!
Soluții de încălzire în vremuri de austeritate. Centrala pe lemne, o opțiune ieftină și eficientă

Adrian Teampău
07 oct. 2025, 18:50
Soluții de încălzire în vremuri de austeritate. Centrala pe lemne, o opțiune ieftină și eficientă
Sursa foto: esolar.ro
Cuprins
  1. Centrala pe lemne, soluție eficientă de încălzire
  2. Avantajele încălzirii pe lemne
  3. Centrala pe lemne prezintă și unele dezavantaje

Centrala pe lemne reprezintă, în această perioadă de austeritate, o soluție eficientă și mai ieftină pentru încălzirea unei locuințe. Creșterea prețurilor la energia electrică și la gaze, îi determină pe mulți români să se gândească la soluții alternative.

Centrala pe lemne, soluție eficientă de încălzire

Apropierea sezonului rece îi face pe români să se gândească la soluții pentru încălzirea locuințelor. Dacă până în luna august, centralele pe gaze sau cele electrice reprezentau o opțiune la îndemână și comodă, creșterea prețurilor la energia electrică și la gaze, îi determină pe mulți să caute alternative mai ieftine.

Politicile de austeritate ale guvernului Bolojan, bazate pe creșteri de taxe și impozite, care au dus la scumpirii și creștere a inflației peste nivelul de suportabilitate, fac din căldură și energia electrică un lux. În aceste condiții, în perspectiva iernii ce urmează, dar și a celor din anii viitor, oamenii caută soluții pentru încălzire.

Iar centrala pe lemne reprezintă o soluție, mai murdară, dar mult mai convenabilă din perspectiva costurilor. Sistemele de încălzire pe lemne rămân una dintre cele mai eficiente soluții de încălzire pentru locuințe, în special pentru case.

Avantajele încălzirii pe lemne

În aceste vremuri, centrala pe lemne prezintă o serie de avantaje, spre deosebire de cele pe gaze sau electricitate deoarece pe lângă confort, permite și economii la bugetul familiei. Un astfel de sistem nu depinde de fluctuațiile de prețuri din piață și implicit nu presupune facturi mai mari. Aceste echipamente pot funcționa și în cazul unor pene de curent sau a unor întreruperi în furnizarea gazului

Lemnul reprezintă un tip de combustibil disponibil și accesibil la preț, a cărui folosire asigură un nivel de încălzire constant și ieftin. Mai mult, centrala pe lemn se bazează pe tehnologii de ardere mai eficiente din punct de vedere energetic. Acestea au un randament mai bun decat alte tipuri. În plus, datorită filtrelor cu care sunt echipate, nivelul de poluare, respectiv emisiile de fum și de particule fine, este mult mai redus.

Un alt avantaj pe care îl are centrala pe lemne este că se poate monta independent sau poate fi conectata la un alt echipament de incalzire (sistem de calorifere și de încălzire pentru apă caldă menajeră).

Totodată montarea unei astfel de centrale nu necesită, spre deosebire de centralele termice pe gaz, autorizatii sau avize speciale din partea autorităților. De asemenea, centrala pe lemne poate fi montată și în regiuni unde nu există rețea de gaze naturale.

Centrala pe lemne prezintă și unele dezavantaje

Pe de altă parte, centrala pe lemne necesită o alimentarea frecventă cu combistibil solid, spre deosebire de centralele termice pe electricitate sau pe gaze. Acestea din urmă trebuie doar să fie conectate la rețeaua de alimentare și pornite de la buton.

În funcție de regimul în care este utilizată, de suprafața încălzită, de cât de bine este izolată termic locuința și de temperatura dorită, consumul de lemne într-o iarnă poate varia de la 12 la 35 de metri cubi.

Un alt neajuns, dacă poate fi numit așa, este că centrala pe lemne necesită montarea într-un spațiu special, o cameră tehnică. În plus, mai este nevoie și de un spațiu de depozitare pentru combustibilul lemnos folosit pe timpul iernii.

