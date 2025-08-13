Austeritate cu amenzi uriașe. Guvernul vrea să scoată mai mulți bani din buzunarele românilor

Guvernul condus de Ilie Bolojan pregătește taxe locale mai mari, care vor intra în vigoare de la 1 ianuarie, dar și pentru cei care construiesc fără autorizație.

Cuprins:

Reforma administrativă nu rezolvă problema risipei banilor publici

Ce sancțiuni riscă cei care nu respectă legea construcțiilor

Prevederi pentru construcțiile care depășesc autorizațiile

Bolojan vrea să scoată mai mulți bani buzunarele românilor

Reforma administrativă nu rezolvă problema risipei

La fel ca și pachetul 1 de , pachetul 2, care ar trebui să reformeze administrația publică locală este centrat pe creșteri de taxe și impozite locale, concomitent cu sancțiuni mai mari pentru cei care nu reușesc să le achite. De asemenea, propune concedieri colective și tăieri de salarii.

Toate acestea vor pune la dispoziția primarilor sume mult mai mari, în condițiile în care așa zisa reformă nu prevede și măsuri de eficientizare a cheltuielilor publice și de stopare a risipei din fonduri bugetare. Între măsurile anunțate până în prezent, nu există reguli care să impună primarilor prioritizarea cheltuielilor în funcție de necesitățile localităților.

Astfel, aceștia vor putea cheltui banii ca și până în prezent, aruncându-i pe paranghelii costisitoare cu maneliști, pomeni electorale sau achiziții supraevaluate (vezi cazul microbuzelor electrice sau a petrecerilor organizate cu sute de mii de euro). Fără să li se impună reguli de prioritizare și eficientizare a cheltuielilor, primarii vor cere de la guvern, ca până acum, fonduri pentru asfaltări, alimentări cu apă sau alte investiții în calitaea vieții, prin programe de tip PNDL – Anghel Saligny.

De asemenea, pachetul doi propus de Ilie Bolojan nu introduce un mecanism de verificare și control eficient al cheltuielilor publice, cu sancțiuni pentru cei care încalcă legea. Aceasta în condițiile în care atribuțiile Curții de Conturi sunt din ce în ce mai limitate. Chiar și acolo unde constată nereguli, inspectorii Curții nu pot face nimic pentru că legea nu le permite.

Ce sancțiuni riscă cei care nu respectă legea construcțiilor

Pracric, prin pachetul doi, primarii vor avea la dispoziție mai mulți bani, scoși din buzunarul românilor sub formă de taxe și impozite mai mari sau amenzi, pe care îi vor cheltui după pofta inimii, fără a fi trași la răspundere.

Între altele, proiectul de act normativ privind administrația locală, pus în dezbatere publică, modifică Legea nr. 50/1991, prin care construcțiile executate fără autorizație nu mai pot fi tratate ca abateri minore. Mai exact, cei care și-au construit garaje, magazii și grajduri, până la anexe gospodărești, riscă amenzi care pornesc de la 1.000 de lei și pot ajunge la 100.000 de lei.

Potrivit art. 26 alin. (2) al Legii 50/1991, republicată și actualizată, „contravențiile prevăzute la alin. (1), săvârșite de persoanele fizice sau juridice, se sancționează cu amendă, după cum urmează de la 1.000 lei la 100.000 lei, pentru executarea totală sau parțială a construcțiilor fără autorizație de construire”.

Guvernul Bolojan justifică aceste sancțiuni uriașe arătând că a intenționat să ofere spațiu de individualizare, de la o anexă mică până la un imobil ridicat integral în afara legii. Pentru acesta din urmă se va putea ajunge la maximum de amendă. Totodată, au fost avute în vedere și precedente juridice.

Astfel într-o decizie a instanței se arată că „fapta privind executarea de construcții fără autorizație de construire se sancționează cu amendă al cărei cuantum este între 1.000 lei și 100.000 lei”. Pe de altă parte, judecătorii au arătat că dreptul la un proces echitabil impune o corelare între pericolul social concret și cuantumul de amendă aplicat. Cu alte cuvinte, nu orice construcție fără autorizație trebuie sancționată cu sume exorbitante.

Prevederi pentru construcțiile care depășesc autorizațiile

În cazul în care beneficiarii autorizațiilor de construire nu respectă criteriile și condițiile în care au fost acordate acestea, sunt aplicate sancțiuni cuprinse între 5.000 și 20.000 de lei. Totodată, există și un palier de contravenții pe care legiuitorul le-a tratat ca încălcări procedurale cu potențial ridicat de a afecta calitatea construcției.

Vorbim aici de lipsa unor avize esențiale, neprezentarea documentațiilor tehnice în termenele legale sau ignorarea măsurilor de coreție dispuse de autoritățile de control. Aceste abateri vor fi pedepsite cu amenzi cuprinse între 5.000 și 30.000 de lei. Pragul superior crește pentru a descuraja blocarea intenționată a procesului de verificare sau eludarea etapelor tehnice obligatorii.

Există și contravenții considerate minore, pentru care legea fixează un prag mai redus pentru sancțiuni. Sunt aplicate amenzi între 1.000 și 5.000 de lei pentru omisiuni procedurale fără impact structural asupra construcției. De asemenea, neefectuarea recepției la terminarea lucrărilor sau nedeclararea la fisc a clădirii în termen sunt pedepsite cu amenzi între 1.000 și 2.000 de lei.

Amenzi cuprinse între 3.000 și 10.000 de lei sunt aplicate pentru nereguli legate de desemnarea responsabilului tehnic sau a proiectantului. Pentru refuzul accesului autorităților la control sau nepunerea în aplicare a măsurilor dispuse, amenda este fixă, de 10.000 de lei.

Bolojan scoate mai mulți bani din buzunarele românilor

Ilie Bolojan a văzut în construcțiile edificate fără autorizație o sursă de venituri pentru primării. Drept urmare, impune creșterea impozitelor locale pentru acestea, cu excepția celor construite înainte de 1 august 2001. Proprietarii acestor clădiri vor plăti impozite majorate cu 100%, timp de cinci ani începând cu anul următor constatării.

Dacă proprietarul nu declară clădirea în termen, impozitul crește succesiv cu 30% pentru fiecare interval de șase luni de întârziere sau fracțiune de interval, aplicabil pentru anul fiscal vizat. În cazul construcțiilor pe care proprietarii nu reușesc să le finalizeze în termenele asumate prin autorizație – din lipsa banilor sau a altor motive – impozitarea se face pe suprafața construită desfășurată care are deja pereți și acoperiș.

Proprietarul este obligat să participe la recepția parțială, în regie proprie sau cu notificarea autorității, pentru stabilirea obligațiilor fiscale. Pracric, și o construcție rămasă în șantier poate intra în circuitul fiscal, descurajând „amânarea” lucrărilor ca metodă de evitare a impozitului. Rămâne să vedem dacă această regulă se aplică și investițiilor publice, dat fiind că foarte multe asemenea proiecte sunt puse „în conservare”, de beneficiari.