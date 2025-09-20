B1 Inregistrari!
Sondaj Avangarde: Mai bine de un sfert dintre români se tem de o posibilă criză economică / Cât de mulțumiți sunt cetățenii de cum gestionează Guvernul probleme țării

20 sept. 2025, 12:49
Cuprins
  1. Ce cred românii despre direcția pe care o urmează țara
  5. Cum se raportează românii la deciziile adoptate de Guvern
  6. Ce partid se clasează pe primul loc în preferințele românilor
  7. Ce îi sperie cei mai tare pe români
  8. Date tehnice

Un nou sondaj realizat de Avangarde scoate la iveală ce nemulțumiri au românii cu privire la situația politică din România, ce așteptări au cetățenii în ceea ce privește evoluția țării, dar și afinitățile politice ale majorității electoratului. 

 

 

Ce cred românii despre direcția pe care o urmează țara

În cadrul sondajului, persoanele au fost întrebare ce cred despre direcția în care se îndreaptă România. 74% dintre respondenți sunt de părere că direcția țării este una greșită, în timp ce doar 21% cred că România urmează o traiectorie corectă.

Important de observat că, de-a lungul ultimelor luni patru luni, procentul persoanelor care consideră că direcția României este una bună a scăzut, în timp ce procentul persoanelor care nu sunt de acord cu traiectoria țării a crescut.

În luna iunie a acestui an, 38% dintre respondenți credeau că România este pe un drum bun, procent care s-a diminuat de la lună la lună. În iulie, 27% au împărtășit această părere, în august 23%, iar în septembrie, doar 21%.

De cealaltă parte, în luna iunie, 53% dintre respondenți credeau că România urmează o traiectorie greșită, procent care în septembrie, a ajuns la 74%. Procentul celor care au apreciat că direcția țării nu este una pozitivă a crescut constant, de la lună la lună, astfel că în iulie, 66% dintre respondenți aveau această credință, iar în luna august, procentul a crescut la 73%.

Cum se raportează românii la deciziile adoptate de Guvern

Întrebați cum se raportează la modul în care Guvernul României gestionează problemele țării, în comparație cu așteptările pe care le aveau, mai mult de jumătate dintre români, mai exact 51%, au răspuns că sunt „mai degrabă dezamăgiți”. Procentele celor care au răspuns „mai degrabă încântat” și „nu aveam așteptări” sunt la egalitate, la 23%.

Ce partid se clasează pe primul loc în preferințele românilor

AUR continuă să se mențină în topul partidelor preferate ale românilor, cu o diferență semnificată față de partidul aflat pe locul al doilea, PSD.

Întrebați cu ce partid al vota la alegerile parlamentare, dacă s-ar repeta, 41% dintre respondenți au susținut că ar alege AUR. Topul preferințelor este urmat de PSD (19%), PNL (13%), USR (12%), UDMR (6%), SOS și POT, ambele cu un procent de 2%.

Ce îi sperie cei mai tare pe români

Întrebați care este cea mai mare temere a lor referitor la perioadă următoare, cei mai mulți români (28%) au spus că le este frică de o posibilă criză economică. 26% dintre respondenți au susținut că se tem pentru de o posibilă escaladare a războiului din Ucraina, 19% pentru viitorul copiilor, 12% de probleme de sănătate și 10% de ura din societate.

Date tehnice

Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 1300 de subiecți, cu vârsta minimă de 18 ani, în perioada 9-18.09.25. Datele au fost culese prin intermediul conversațiilor telefonice.

