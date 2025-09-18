B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Victor Ponta amenință PSD că își face partid alternativă dacă nu va exista schimbare la vârful partidului

Victor Ponta amenință PSD că își face partid alternativă dacă nu va exista schimbare la vârful partidului

George Lupu
18 sept. 2025, 11:22
Victor Ponta amenință PSD că își face partid alternativă dacă nu va exista schimbare la vârful partidului
Victor Ponta. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Ce spune Victor Ponta despre lupta internă din PSD
  2. Ce opțiuni are Victor Ponta
  3. Ce spune Sorin Grindeanu despre o coaliție PSD-AUR

Fostul premier și lider PSD, Victor Ponta, a declarat că intenționează să creeze o formațiune alternativă dacă partidul nu își schimbă actuala conducere. Într-o intervenție la Aleph News, în emisiunea realizată de Sorina Matei, Ponta a acuzat echipa condusă de Sorin Grindeanu că a vândut partidul pentru funcții” și că „acționează la ordin”.

Ce spune Victor Ponta despre lupta internă din PSD

De asemenea, Ponta a acuzat actuala conducere pentru că evită organizarea de alegeri interne sau de congres, preferând „aranjamente între ei”.

”Mie mi se pare că ei gîndesc așa: Băi, mai stăm și noi la putere, mai tragem și noi cît mai putem pînă moare vaca. Și om vedea după aia, lasă că PSD-ul are primari, lasă că… Păi, bun, dar vezi că toate măsurile pe care le iei, le iei împotriva electoratului tău!(…) Pînă la urmă tu ești împotriva alegătorilor tăi. Nu fac alegeri în București, așa cum nu fac nici congres la PSD. Adică facem alegeri doar cînd ne aranjăm noi între noi, cînd facem un aranjament între noi” a spus Ponta.

Fostul lider social-democrat susține că electoratul PSD nu mai este reprezentat, iar mulți dintre susținătorii tradiționali ai partidului s-au îndreptat spre AUR, fără a fi votanți convinși ai acestuia, potrivit inpolitics

”Da, sunt convins că PSD ori face o schimbare la vîrf, ori, cu siguranță, electoratul PSD are nevoie de cineva care să-l reprezinte, cum l-a reprezentat PSD pînă acum și n-o mai face. Mulți s-au mutat la AUR, dar nu sunt votanți AUR convinși. Eu sper să se țină cîndva congresul, să facă niște schimbări și să înțeleagă că ori fac o schimbare, ori în sfîrșit se va îndeplini visul securității ca PSD-ul să fie un partid care nu mai e tigru, e pisică, 10%, cumințel. Știi și chestia asta în care votezi absolut tot, după care ieși la televizor și te jeluiești ca Grindeanu, ”eu nu sunt de acord”. Că așa e ordinul și nu va ieși din niciun ordin. El este din echipa care a pierdut, care a dus PSD la jumătatea scorului. Nu poți să rămîi și să zici domnule, știți, tot partidul să muriți ca să stau eu președinte la Cameră”.

Ce opțiuni are Victor Ponta

Întrebat dacă el însuși ar înființa un nou partid, Ponta a răspuns:

”Da, sigur. Bineînțeles. Categoric da. Eu nu cred că se poate rămîne în formula actuală și să spui e reprezentat electoratul social democrat. Nu e. Se va muta la AUR dacă nu au de cine să fie reprezentați. Așa s-a întîmplat și la prezidențiale”.

Ponta a mai spus că PSD nu ar fi trebuit să intre în actualul guvern, dar a făcut-o pentru a păstra funcțiile, menționându-l pe Grindeanu și Ministerul Agriculturii drept exemple.

Ce spune Sorin Grindeanu despre o coaliție PSD-AUR

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a fost tranșant în privința unui subiect intens dezbătut, și anume, o posibilă colaborare între PSD și AUR.

„Noi am decis în urmă cu două luni să intrăm în această coaliție și am luat decizia într-un cadru larg. Noi suntem un partid serios și nu facem coaliții pe picior”, a declarat Grindeanu.

Întrebat explicit dacă poate afirma că PSD nu va face alianță cu AUR, Sorin Grindeanu a răspuns: „În mandatul meu, da”

Grindeanu a subliniat că direcția actuală este clară și că PSD rămâne fidel deciziei luate.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Mihai Fifor (PSD): „Măsurile de austeritate trebuie să înceteze!” / „Premierul Bolojan, în loc să construiască soluții reale, preferă să-și satisfacă orgoliul nemăsurat”
Politică
Mihai Fifor (PSD): „Măsurile de austeritate trebuie să înceteze!” / „Premierul Bolojan, în loc să construiască soluții reale, preferă să-și satisfacă orgoliul nemăsurat”
(VIDEO) Ministrul Energiei, în negocieri cu Comisia Europeană, privind păstrarea centralelor pe cărbune: „Vom ajunge în situația în care să crească și mai mult prețul la energia electrică”
Politică
(VIDEO) Ministrul Energiei, în negocieri cu Comisia Europeană, privind păstrarea centralelor pe cărbune: „Vom ajunge în situația în care să crească și mai mult prețul la energia electrică”
„Bolojan ne-a invitat la dezbatere, dar nu a venit”. Concluziile discuției de la Guvern cu primarii pe tema reformei administrației locale
Politică
„Bolojan ne-a invitat la dezbatere, dar nu a venit”. Concluziile discuției de la Guvern cu primarii pe tema reformei administrației locale
Câți bani au primit Dan Alexa și Gabi Tamaș pentru participarea la Asia Express. Ei au marcat o premieră în emisiune
Politică
Câți bani au primit Dan Alexa și Gabi Tamaș pentru participarea la Asia Express. Ei au marcat o premieră în emisiune
Ministrul Barbu îi ceartă pe români: Mănâncă avocado, în loc de roșii. Normal că deficitul crește (VIDEO)
Politică
Ministrul Barbu îi ceartă pe români: Mănâncă avocado, în loc de roșii. Normal că deficitul crește (VIDEO)
George Simion, atac exploziv în Parlament: „Aveți o obsesie legată de AUR. Ați anulat alegerile și acum vreți să ne băgați la închisoare”
Politică
George Simion, atac exploziv în Parlament: „Aveți o obsesie legată de AUR. Ați anulat alegerile și acum vreți să ne băgați la închisoare”
Unde sunt bugetarii pe care Bolojan vrea să-i concedieze? Enigma statisticilor oficiale contradictorii despre angajații de la stat
Politică
Unde sunt bugetarii pe care Bolojan vrea să-i concedieze? Enigma statisticilor oficiale contradictorii despre angajații de la stat
Ministrul Finanțelor: „Nu putem construi viitorul unei națiuni fără disciplină fiscală și fără un plan foarte serios pentru viitor”
Politică
Ministrul Finanțelor: „Nu putem construi viitorul unei națiuni fără disciplină fiscală și fără un plan foarte serios pentru viitor”
Ministerul Justiție nu are date actualizate despre Horațiu Potra. Cum justifică situația Radu Marinescu
Politică
Ministerul Justiție nu are date actualizate despre Horațiu Potra. Cum justifică situația Radu Marinescu
Călin Georgescu se compară cu Donald Trump: „Dosarul e o copie la indigo. Aceleași acuze, dar s-au schimbat actorii”
Politică
Călin Georgescu se compară cu Donald Trump: „Dosarul e o copie la indigo. Aceleași acuze, dar s-au schimbat actorii”
Ultima oră
12:00 - Cum au reușit Cristina Bâtlan și fostul soț să lucreze împreună, deși erau despărțiți? Femeia de afaceri a dezvăluit tot!
11:55 - Macron, pregătit să aducă dovezi științifice că soția sa este femeie
11:53 - Cătălin Botezatu, despre Raluca Bădulescu: „E o femeie sensibilă, contrar aparențelor”
11:18 - Mihai Fifor (PSD): „Măsurile de austeritate trebuie să înceteze!” / „Premierul Bolojan, în loc să construiască soluții reale, preferă să-și satisfacă orgoliul nemăsurat”
11:08 - La 55 de ani, Ozana Barabancea șochează! Stomacul ei a devenit altar
10:43 - Tily Niculae, sub același acoperiș cu fostul soț? Ce a declarat vedeta
10:36 - Air Force One, cu Donald Trump la bord, la un pas de un incident aviatic: „Virează cu 20 de grade, imediat”
10:28 - INNA: „Nimic nu este imposibil atunci când crezi în tine”. Cum a gestionat succesul internațional
10:07 - Fost pastor american, acuzat de abuzuri sexuale asupra copiilor într-un centru din București. Viața din centru, descrisă ca o „cameră de tortură dintr-o închisoare” / Fostul pastor: „Știu ce vrea Dumnezeu; ceea ce vreau eu, vrea și Dumnezeu”
09:51 - Două fetițe au dispărut de la școală, în aceeași zi. Adevărul, aflat abia după 8 ani