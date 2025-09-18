Fostul premier și lider PSD, Victor Ponta, a declarat că intenționează să creeze o formațiune alternativă dacă partidul nu își schimbă actuala conducere. Într-o intervenție la Aleph News, în emisiunea realizată de Sorina Matei, Ponta a acuzat echipa condusă de Sorin Grindeanu că a vândut partidul pentru funcții” și că „acționează la ordin”.

Ce spune Victor Ponta despre lupta internă din PSD

De asemenea, Ponta a acuzat actuala conducere pentru că evită organizarea de alegeri interne sau de congres, preferând „aranjamente între ei”.

”Mie mi se pare că ei gîndesc așa: Băi, mai stăm și noi la putere, mai tragem și noi cît mai putem pînă moare vaca. Și om vedea după aia, lasă că PSD-ul are primari, lasă că… Păi, bun, dar vezi că toate măsurile pe care le iei, le iei împotriva electoratului tău!(…) Pînă la urmă tu ești împotriva alegătorilor tăi. Nu fac alegeri în București, așa cum nu fac nici congres la PSD. Adică facem alegeri doar cînd ne aranjăm noi între noi, cînd facem un aranjament între noi” a spus Ponta.

Fostul lider social-democrat susține că electoratul PSD nu mai este reprezentat, iar mulți dintre susținătorii tradiționali ai partidului s-au îndreptat spre AUR, fără a fi votanți convinși ai acestuia, potrivit

”Da, sunt convins că PSD ori face o schimbare la vîrf, ori, cu siguranță, electoratul PSD are nevoie de cineva care să-l reprezinte, cum l-a reprezentat PSD pînă acum și n-o mai face. Mulți s-au mutat la AUR, dar nu sunt votanți AUR convinși. Eu sper să se țină cîndva congresul, să facă niște schimbări și să înțeleagă că ori fac o schimbare, ori în sfîrșit se va îndeplini visul securității ca PSD-ul să fie un partid care nu mai e tigru, e pisică, 10%, cumințel. Știi și chestia asta în care votezi absolut tot, după care ieși la televizor și te jeluiești ca Grindeanu, ”eu nu sunt de acord”. Că așa e ordinul și nu va ieși din niciun ordin. El este din echipa care a pierdut, care a dus PSD la jumătatea scorului. Nu poți să rămîi și să zici domnule, știți, tot partidul să muriți ca să stau eu președinte la Cameră”.

Ce opțiuni are Victor Ponta

Întrebat dacă el însuși ar înființa un nou partid, Ponta a răspuns:

”Da, sigur. Bineînțeles. Categoric da. Eu nu cred că se poate rămîne în formula actuală și să spui e reprezentat electoratul social democrat. Nu e. Se va muta la AUR dacă nu au de cine să fie reprezentați. Așa s-a întîmplat și la prezidențiale”.

Ponta a mai spus că PSD nu ar fi trebuit să intre în actualul guvern, dar a făcut-o pentru a păstra funcțiile, menționându-l pe Grindeanu și Ministerul Agriculturii drept exemple.

Ce spune Sorin Grindeanu despre o coaliție PSD-AUR

Președintele interimar al PSD, , a fost tranșant în privința unui subiect intens dezbătut, și anume, o posibilă colaborare între PSD și .

„Noi am decis în urmă cu două luni să intrăm în această coaliție și am luat decizia într-un cadru larg. Noi suntem un partid serios și nu facem coaliții pe picior”, a declarat Grindeanu.

Întrebat explicit dacă poate afirma că PSD nu va face alianță cu AUR, Sorin Grindeanu a răspuns: „În mandatul meu, da”

Grindeanu a subliniat că direcția actuală este clară și că PSD rămâne fidel deciziei luate.